Heißes Wasser aufgießen – und fertig sind die scharfen Ramen-Nudeln. Heidi Seywald

Drei Teller Ramen-Nudeln des südkoreanischen Herstellers Samyang, mehrere Gläser Milch, eine Schüssel Kokosflocken, eine Küchenrolle, zwei Redakteure und eine Redakteurin: So lautet die Versuchsanordnung in einer Küche des STANDARD. Andreas Danzer (isst gern scharf, hat wenig Erfahrung mit Ramen), Bettina Pfluger (kennt sich aus mit scharfen Gerichten und ist der Meinung: "Nur Warmduscher essen die Nudeln ohne Suppe") sowie Kevin Recher (kocht gern mit Chili, liebt Schärfe, war die Woche schon beim Thailänder) haben sich bereiterklärt, es mit den in Dänemark verbotenen Ramen-Nudeln der Marke Buldak aufzunehmen. Wir haben uns nämlich gefragt: Sind die wirklich so scharf, wie die Dänen behaupten? Getestet wurden die Suppen nacheinander, mit zunehmendem Schärfegrad.

Hot Chicken

Heidi Seywald

Bettina Pfluger: "Die Ramen riecht unauffällig, das sollte gehen. Irgendwie schmecke ich nach einem Löffel weder Gemüse- noch Huhn-Geschmack, dafür nur Schärfe. Trotzdem würde ich diese Nudelsuppe eine Vorbereitung nennen. Schlecht ist sie nicht – wobei, nach dem vierten Löffel brennt die Schärfe im Mund nach. Dafür bleibt das Schärfelevel gleich. Nach sechs Löffeln muss ich jetzt doch mit Milch ablöschen. Ein ganzer Teller? Ginge sich schon aus, habe ich in der Vergangenheit auch schon gegessen."

Andreas Danzer: "Mist, jetzt fallen mir schon die Nudeln von der Gabel. Was soll ich sagen? Die Ramen ist scharf, die Schärfe würde ich aber als nicht so wild oder als besonders tragisch bezeichnen. Beeindruckt bin ich nicht. Bei einem ganzen Teller sähe die Sache anders aus, das wäre wahrscheinlich brutal."

Kevin Recher: "Hilfe, die Sauce sieht wie Blut aus! Die Ramen ist überraschend süß und hat eine gute Schärfe. Allerdings ist das kein Entry-Level. Menschen, die mit Pfeffer Probleme haben, ist diese Nudelsuppe jedenfalls nicht zu empfehlen. Die Ramen würde ich nur Kindern empfehlen, die man nicht mag, sonst würde ich davon abraten."

Fazit: Keine besonders beeindruckende Performance, wir freuen uns auf das, was noch kommt.

2x Spicy & Hot Chicken

Heidi Seywald

Bettina Pfluger: "Die Ramen riecht nur nach Würze. Okay, nach Löffel zwei wird mir heiß, es brennt auf der Zunge, den Lippen und in der Nase. Ich würde sagen, der nicht vorhandene Geschmack ist besser. (Uff, ich muss mir die Haare hochstecken.) Immerhin sind nach so einer Ramen die Lippen voll und gut durchblutet. Aber ein bisschen was geht noch. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum diese Suppe verboten wird. Beim Inder war's diese Woche schärfer."

Andreas Danzer: "Huh, das fährt deutlich mehr weg! Die Ramensuppe brennt vor allem im Rachen. Da hilft jetzt nur noch Milch, das Pita-Brot funktioniert irgendwie nicht. Mein Fazit nach zwei Löffeln Nudeln und einem Löffel Suppe: Der Geschmack ist nicht ganz so chemisch wie die erste Ramen."

Kevin Recher: "Ich finde Schärfegrad zwei optisch und geschmacklich besser als Nummer eins. Die Suppe schmeckt nach mehr, das ist eine andere Schärfe, auch wenn die Tränen schon rinnen. Meinen Pulli muss ich jedenfalls noch nicht ausziehen. Ich bin enttäuscht, dass niemand umkippt. Ob wir wohl das gesamte Packerl Milch heute aufbrauchen?"

Fazit: Alle schwitzen, zwei Drittel der Testenden sitzen nurmehr im T-Shirt da. Die Kokosflocken kamen bislang nicht zum Einsatz, dafür haben alle Teilnehmer Milch gegurgelt. Alle sind der Meinung: "Geschmacklich der Gewinner".

3x Spicy & Hot Chicken

Ramen Test, hot, scharf; Foto: Heidi Seywald Heidi Seywald

Bettina Pfluger: "Die Schärfe mutet anfänglich unauffällig an, aber man merkt sehr schnell, die kommt von hinten. Geschmacklich ist die Ramen bitterer, jedenfalls alles andere als lieblich. Ich korrigiere mich: Die ist einfach scharf. Nach dem dritten Löffel würde ich die Ramen als nicht gesundheitsverträglich bezeichnen. Feuerspucken muss ich aber auch nicht. Die Lippen brennen am meisten, dann kommt die Zunge. Eigentlich wollte ich heute eine Thai-Suppe für meine Tochter machen, das überlege ich mir jetzt."

Andreas Danzer: "Ich tue mich schwer mit dem Aufrollen der Nudeln, und irgendwie wird mir schwummerig. Das ist eine hinterfotzige Schärfe. (Ächzen, Atmen durch den Mund.) Das fetzt ganz schön. Wenn man den gesamten Teller aufessen würde, müsste man wohl den Magen auspumpen. Davon kannst keinen ganzen Teller essen."

Kevin Recher: "Oh, gemein. (Atmet durch den Mund, lässt die Zunge raushängen.) Ich hätt gern ein Eis! Ich muss mir mit der Küchenrolle die Zunge abputzen. Okay, jetzt kommen die Kokosflocken zum Einsatz. Dem Magen geht's derweil noch ganz gut."

Fazit der Redaktion: Verbieten müsste man die Ramen nicht, einem Kind sollte sie allerdings nicht vorgesetzt werden. Wenn man beim Inder extrascharf essen kann, sollte diese Ramen auch kein Problem sein.

... eine halbe Stunde später:

Bettina Pfluger: "Ich hab mir danach noch paar 'Carolina Reaper' gegönnt. Das sind die Erdnüsse, die t-o-t-a-l unauffällig riechen (nämlich nur nach guter Erdnuss) und sich dann bitter, bitter rächen."

Andreas Danzer: "Mir war jetzt ein Zeitl ein bissi schwummrig zumute, und im Magen spüre ich, dass ich was sehr Scharfes gegessen habe."

Kevin Recher: "Mir ist leicht mulmig im Magen – und hungrig bin ich noch immer."

(feld, 15.6.2024)