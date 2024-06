Wien – Insgesamt 3.724.036 Stunden haben Userinnen und User im Mai 2024 auf den Seiten von derStandard.at (Dachangebot) verbracht. Bei krone.at waren es 4.591.736 Stunden, heute.at kommt in dieser Kategorie auf 1.376.698 und das oe.24-Netzwerk auf 1.144.000 Stunden. Diese Verweildauer dokumentieren die am Freitag veröffentlichten Daten der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) über die Nutzung österreichischer Onlineangebote in diesem Monat.

Mit 6:54 Minuten Usetime pro Visit liegt DER STANDARD als Dachangebot unter den ausgewiesenen Medienangeboten in der ÖWA vorne, ebenso mit 7:33 Minuten als Einzelangebot. Die Gesamtverweilzeit für die Portale ergibt sich aus der Multiplikation der von der ÖWA ausgewiesenen Visits und der Usetime pro Visit. Krone.at kommt bei den Dachangeboten auf eine durchschnittliche Usetime von 5:42 Minuten und heute.at auf 3:51 Minuten.

Visits, Unique User, Unique Clients

DER STANDARD erreichte im Mai 2024 als Dachangebot 32.382.921 Visits, bei krone.at waren es 48.334.066. Heute.at kam auf 21.455.035 Visits, das oe24-Netzwerk auf 21.119.992 und Kurier Online Medien auf 12.596.315 Visits. In der Kategorie Unique User kommt DER STANDARD auf 2.913.127. Das Dachangebot von krone.at liegt bei 3.406.999, heute.at kommt auf 2.857.940.

Bei den Unique Clients liegt derStandard.at bei den Dachangeboten an erster Stelle bei den Medienangeboten, 7.234.985 Unique Clients weist die Webanalyse dem STANDARD im Mai aus. Das Online-Angebot der Krone kommt auf 5.564.541 Unique Clients und jenes von heute.at auf 4.158.701.

"Exxpress"-Fahrt bergab

Die Talfahrt von exxpress.at geht auch im Mai weiter. Nachdem das Rechts-außen-Portal im April 2024 keine Zahlen veröffentlicht hatte, kommt es mit seinem Einzelangebot jetzt auf 278.846 Unique User. Zum Vergleich: Im März 2024 waren es noch rund 550.000 und im Juni 2023 sogar über 1,1 Millionen. (red, 14.6.2024)