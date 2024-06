Wie mit Asylwerbenden umgehen? Ein Blick auf das Flüchtlingslager Traiskirchen. Foto: Heribert Corn

Nicht ganz leicht, für einen pragmatischen, zugleich effektiven, aber nicht unnötig unmenschlichen Plan für das Management der Zuwanderer (der künftigen und der, die wir bereits bei uns haben) einzutreten. Als ich vor ein paar Tagen hier ein grobes Konzept für eine gemeinsame "Koalition der Willigen und Vernünftigen" eintrat (was die FPÖ zunächst ausschließt), löste das teilweise die alten Spontanreaktionen aus: rigoros abschieben, gar nicht hereinlassen, Zaun bauen, notfalls Wasserwerfer und Schusswaffen, trotzdem werden wir bald im Kalifat leben, die wollen ja nur "ins Sozialsystem einwandern" und so weiter.

Können wir uns trotzdem auf ein paar ziemlich gesicherte Fakten einigen? Zum Beispiel:

Ein beträchtlicher Teil der Zuwanderung ist nicht wünschenswert. Vor allem jener von jungen Männern aus rückständigen, rigiden, gewaltbetonten Gesellschaften mit fragwürdigem religiös-sozialen Modell. Das bringt nichts und sorgt öfter für ziemlich hässliche Vorfälle. Das hat übrigens immer schon gegolten; der Handlungsdruck war nur nicht so groß.

Aber das Phänomen Migration, und zwar aus weit, weit entfernten Weltgegenden, ist längst eine Konstante in dieser Welt geworden. Kriege, Verfolgung, Ungerechtigkeiten, Armut stießen a) auf die Möglichkeit besserer Information und b) bessere, organisierte Flucht- und Schleppermöglichkeiten. Die Ströme kommen von Vorderasien, Nordafrika und von der Subsahara nach Europa. 120 Millionen sind Vertriebene und Flüchtlinge. Das wird so schnell nicht aufhören. Die Wanderungsmotive sind einerseits echte Verfolgung und unerträgliche Lebensbedingungen, andererseits einfach der Wille nach einem besseren Leben.

Weiters: Wir haben auch ein Problem mit der schon länger vorhandenen Zuwandererpopulation. Mit den Kindern und Enkeln der ersten "Gastarbeiter"-Generationen. Sie machen zwar einerseits die Arbeit, die die Autochthonen nicht mehr machen wollen/können, andererseits sorgen manche für starke soziale und kulturelle Reibungsflächen. Es gibt Spannungen und die müssen irgendwie gemildert werden. Das Entscheidende ist aber: Diese Zuwanderer werden ganz überwiegend nicht wieder weggehen. Wegschaffen, also eine gewaltsame Massen-"Remigration" (= Deportation) ist Nazi-Zeug.

Doppelstrategie entwickeln

Es heißt daher, eine Doppelstrategie zu entwickeln, und zwar wirklich in einer "Koalition der Vernünftigen". Die Lösung besteht nicht darin, die Grundsicherung oder sowas zu kürzen. Wer in einem überfüllten Schlauchboot auf dem Meer oder auf einer Strecke durch die Kriegsländer Vorderasiens den Tod riskiert, lässt sich nicht von gekürztem Taschengeld abhalten. Wenn er darüber überhaupt Bescheid weiß.

Das Thema Migration hat es in die Debatte der anderen politischen Parteien außer der FPÖ geschafft, weil die damit Erfolg hatte. Sie kam erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf Platz eins. Daraufhin begann die ÖVP mit der Überprüfung bereits genehmigter Familiennachzüge. SPÖ-Chef Andreas Babler erklärte, es gebe eh das alte Konzept von 2018, das werde nun "aufgefrischt". Das Problem dabei ist, dass niemand weiß, was dieses Konzept war, und bisher jeder davon ausging, dass die SPÖ über Migration nicht reden will. "Wenn aber Themen, die für die Mehrheit am wichtigsten sind, weiter kleingehalten werden, übernehmen die Falschen die Deutungshoheit", schrieb Giovanni di Lorenzo, Chef der deutschen Zeit. ÖVP, SPÖ, Grüne und auch Neos finden zu einem Rezept zu den unbequemen Wahrheiten der Migration, oder sie gehen unter. (Hans Rauscher, 15.6.2024)