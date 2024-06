Wahlanalyse mit Herr und Frau Arbeiter am Europawahlabend

(9. 6. 2024. Arbeiterwohnung in Wien. Herr und Frau Arbeiter beim Abendessen: Wurstsalat. Der Fernsehapparat eingeschaltet. In der "Zeit im Bild" erste Prognosen zum Ausgang der Wahlen zum Europaparlament.)

Bei Wurstsalat schimpft Herr Arbeiter über die Regierung. Foto: Getty Images / Willie B. Thomas

HERR ARBEITER (essend): Schaut erfreulich aus. Wir liegen haushoch vorn.

FRAU ARBEITER (ebenfalls essend): Die Freiheitlichen?

HERR ARBEITER: Natürlich. Sag' ich ja, wir. Du hast sie doch auch gewählt.

FRAU ARBEITER: Leichtgefallen ist es mir nicht, nach fünfzig Jahren Rot. Und ganz wohl ist mir noch immer nicht dabei.

HERR ARBEITER (schaufelt eine neue Portion Wurstsalat auf seinen Teller): Klar, es hat Mut gebraucht für diese Entscheidung. Aber sie war die einzig richtige. (Isst. Dann, mit vollem Mund, seinen Worten durch Fuchteln mit der Gabel Nachdruck verleihend:) Was Österreich dringend braucht, ist ein rot-weiß-roter Befreiungsschlag, um uns aus diesem Elend namens schwarz-grün-rot-pinkes System zu befreien. Stichwort Teuerung, sag' ich nur. Stichwort neue Völkerwanderung. Stichwort Pandemievertrag. Ich sag' nur, Wirtschaftsstandort. Stichwort Arbeitsplätze. Es war höchste Zeit für einen Denkzettel! Jetzt müssen wir diese Regierung –

FRAU ARBEITER: Schluck einmal runter. Du spuckst.

HERR ARBEITER (schluckt, steckt sich aber sofort wieder eine Gabelvoll Wurstsalat in den Mund, kaut, dabei unbeirrt weitersprechend): – diese Regierung vor uns hertreiben. Jetzt kann der Kickl aufs Kanzleramt losgehen, damit sich endlich was ändert in diesem Land! Corona-Wahnsinn, sag' ich nur. Impfzwang. Stichwort Teuerung. Stichwort Kriegstreiberei. Ich sag' nur, Verbrennerverbot, Kriminalität. Stichwort Klima-Kommunismus, sag' ich nur, ich sag –

FRAU ARBEITER: Jaja, schon recht. Ich hab's verstanden.

(Pause. Sie essen)

FRAU ARBEITER: Trotzdem … Wohl ist mir nicht. Irgendwie hab' ich Angst.

HERR ARBEITER: Angst? Vorm Kickl?

FRAU ARBEITER: Nicht vorm Kickl. Vor uns.

(Vorhang) (Antonio Fian, 14.6.2024)

Material: "'Mit Euch gegen das System'-Tour: Herbert Kickl läutet rot-weiß-roten Befreiungsschlag ein!" – FPÖ-Homepage, 21. 5. 2024