Am Dienstagabend soll ein 26-Jähriger in Floridsdorf eine Frau getötet haben. Nachdem er Polizisten mit einer Axt attackiert hatte, wurde er erschossen.

Der 26-jährige Rumäne, der am Dienstagabend seine 22-jährige Mitbewohner getötet haben soll und danach von Polizeibeamten erschossen wurde, nachdem er sie mit einer Axt attackiert hatte, war bereits amtsbekannt. Seit dem Jahr 2020 hat es laut der Polizei aufgrund seiner offensichtlichen psychischen Erkrankungen immer wieder Einsätze gegeben. Wegen Selbstgefährdung war der Man mehrfach in psychiatrische Abteilungen verschiedener Krankenhäuser zwangseingewiesen worden. Zuletzt war er Ende 2023 in einem Krankenhaus untergebracht gewesen, war ausgebrochen und nach einer Abgängigkeitsmeldung von der Polizei zurückgebracht worden. Im Zusammenhang mit Gewaltdelikten gegen andere sei der 26-Jährige jedoch nicht aufgefallen, heißt es vonseiten der Polizei. Hätte man die Gefahr, die von dem Mann ausging, dennoch erkennen können? Sind die beiden Toten in Floridsdorf Opfer eines Systemversagens?

Risiko psychische Erkrankung

Nein, sagt Nikolaus Tsekas, Leiter des Vereins Neustart, der seit vielen Jahren im Auftrag des Justizministeriums Bewährungshilfe und Gewaltprävention anbietet. "Es gab das Angebot der Unterbringung, aber der Mann wurde nicht als derartig gefährlich eingeschätzt." Eine aktive ambulante Nachbetreuung wäre in dem Fall jedoch wichtig gewesen. "Was mich besonders betroffen macht: Keiner wusste von ihm." Spätestens ab dem dritten Polizeieinsatz hätten die Alarmglocken läuten sollen, meint Tsekas. Was der Fall deutlich zeige: "Es fehlt ein Informationsnetzwerk, in dem die involvierten Stellen und die betroffenen Behörden wichtige Informationen austauschen können." An einer Verbesserung dieser Schnittstellen werde aktuell ohnehin zusammen mit Opferschutzeinrichtungen und Behörden gearbeitet.

Eine solche Lücke im Informations-Flow wurde auch im Juli des vergangenen Jahres mit der Novellierung des Unterbringungsgesetzes geschlossen, erzählt Bernhard Rappert, Leiter der Patientenanwaltschaft bei Vertretungsnetz, einem Verein, der sich für die Grundrechte von Menschen mit psychischer Erkrankung einsetzt: Seither muss die Polizei Krankenhäuser über vorliegende Wegweisungen von untergebrachten Personen informieren – und die Krankenhäuser ihrerseits die Polizei, sobald die Patienten entlassen werden. Dies sei eine Verbesserung der gegenseitigen Informationsweitergabe.

Kein Femizid

Fälle, wie aktuelle des 26-Jährigen sind zwar Ausnahmeerscheinungen, dennoch kommt es immer wieder zu schweren Gewalttaten von Personen, die vorher schon aufgefallen sind. In Erinnerung geblieben ist etwa jener Fall des obdachlosen und psychisch kranken Francis S., der 2016 am Wiener Brunnenmarkt eine zufällig vorbeikommende Frau tötete. Der Fall wurde zum Symbol für ein umfassendes Behördenversagen.

Doch wie hoch ist der Anteil psychisch Kranker unter Gewalttätern tatsächlich? Die Frage sei schwer zu beantworten, sagt Neustart-Leiter Tsekas, der Teil der sogenannten Sonderkommission Brunnenmarkt war, die etwaige Versäumnisse der Behörden damals untersuchte. "Gefährder, die Neustart in Sachen Gewaltprävention betreut, kommen ja nicht mit einem Label 'psychisch krank' versehen zu uns." Unter den rund 10.000 Personen, die Neustart seit dem Start der Gewaltprävention im September 2021 betreute, schätzt er jene mit psychischen Erkrankungen im einstelligen Prozentbereich. "Unter den monatlich rund 300 neuen Fällen sind das etwa drei bis fünf Personen. Weil die Betroffenen aber schwer zugänglich und somit auch schwer einschätzbar sind, ist es aber besonders schwierig, das Risiko, das von ihnen ausgeht, zu bewerten."

So wie auch im Fall des 26-Jährigen. Er war aufgrund der Psychose erst durch mehrere Schüsse der Polizisten zu bremsen gewesen. Seine Mitbewohnerin habe er sich wohl nicht bewusst als Opfer ausgesucht, weil sie eine Frau war, meint Tsekas: "Es dürfte sich um keinen Femizid handeln."

Prophylaktischer Freiheitsentzug

Bernhard Rappert, Leiter Patientenanwaltschaft bei Vertretungsnetz, warnt vor der Gleichung psychische Erkrankung bedeute automatisch Gefährdung. Auch eine Ausweitung des Unterbringungsgesetzes, wie sie Julia Broz, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser, nun im Gespräch mit dem ORF vorgeschlagen hat, kann er nichts abgewinnen: "Ich glaube nicht, dass eine solche Gesetzesänderung eine Verbesserung bringen würde. Nur Wegsperren führt nicht zu absoluter Sicherheit. Es braucht eine Verbesserung des ambulanten Angebots und aufsuchende Teams."

In Österreich wurden im Vorjahr 25.527 Menschen ohne eigenes Verlangen in psychiatrischen Abteilungen untergebracht. Durchschnittlich 11,3 Tage dauerte ein solchen Aufenthalt, wobei mehr als die Hälfte der Unterbringungen bereits nach fünf Tagen, oft noch vor der gerichtlichen Erstanhörung beendet waren. Untergebracht werden kann laut dem Gesetz nur, wer unter Verdacht der Selbst- oder Fremdgefährdung steht. "Diesen prophylaktischen Freiheitsentzug gibt es nur bei Menschen mit psychischen Erkrankungen", sagt Rappert. Ärzte bräuchten viel Erfahrung und vor allem viel Zeit, um für diese Patienten richtige Entscheidungen treffen zu können. "Und diese Zeit, um aus dem Umfeld der Betroffenen die nötigen Informationen einzuholen, fehlt", kritisiert Rappert. (bock, 14.6.2024)