Die Mitarbeiter tippten nicht selbst, sondern ließen dies von einer Software simulieren. AP/Jenny Kane

Das Unternehmen Wells Fargo hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg im vergangenen Monat mehr als ein Dutzend Mitarbeiter entlassen, weil diese Arbeitsaktivitäten durch simulierte Tastatureingaben vorgetäuscht hatten, wie aus Angaben der der US-Finanzaufsichtsbehörde (Finra) hervorgeht.

Die entsprechenden Beschäftigten waren allesamt in der Vermögens- und Investmentmanagement-Abteilung des Unternehmens tätig. "Wells Fargo erwartet höchste Standards von seinen Beschäftigten und toleriert kein unethisches Verhalten", heißt es dazu von einem Sprecher des Unternehmens.

Gadgets gegen die Produktivität

Vor allem zu Hochzeiten von Corona-Pandemie und Homeoffice hatten Geräte und Software an Beliebtheit gewonnen, die Arbeitsaktivitäten simulieren, oft unter Namen wie "Mouse Jigglers" oder "Mouse Movers". Das deutsche Fachmedium Golem.de verweist in diesem Kontext zum Beispiel auf eine Hardware, die an einer Computermaus angebracht wird und Bewegungen simuliert.

Künstliche Intelligenz schafft hier zusätzliche Herausforderungen: So hat jede und jeder Zehnte bereits ChatGPT am Arbeitsplatz verwendet, oft ohne das Wissen der Vorgesetzten. Rechtlich gesehen ist der Einsatz von KI-Tools im Job aber auch in Österreich noch eine Grauzone. Es gebe weder entsprechende Gesetze noch Rechtsprechung zum Einsatz von KI im Job, sagte Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak in einem Artikel des STANDARD.

Unzulässig sei die Verwendung von KI am Arbeitsplatz deshalb aber nicht: "Wir nutzen ja auch andere Programme und technische Hilfsmittel, um unseren Job zu machen", sagt sie. Und aus Sicht des Arbeitsrechts sei generative KI nicht anders zu bewerten als andere Software. Aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht könnte sich jedoch eine Offenlegungspflicht über den Einsatz von KI-Tools ergeben. In Schwierigkeiten könnten sich Beschäftigte bringen, wenn sie über den Einsatz von KI lügen. Arbeitgeber können den Einsatz von KI-Tools verbieten, aber auch explizit anordnen.

Anwesenheitspflicht

Aus dem Bericht der Finra geht nicht hervor, ob die Beschäftigten im vorliegenden Fall von zu Hause aus arbeiteten. Zuletzt haben viele Betriebe ihr Personal wieder zurück ins Büro gerufen, besonders die Finanzindustrie war dem Bloomberg-Bericht zufolge in dieser Hinsicht sehr fordernd. Wells Fargo führte Anfang 2022 ein "hybrid-flexibles Modell" ein, nun müssen Beschäftigte mindestens drei Tage pro Woche im Büro sein, Führungskräfte sind vier Tage pro Woche anwesend.

Im Jahr 2018 waren Beschäftigte von Wells Fargo in den Schlagzeilen gelandet, weil sie gegen die Spesenrichtlinie verstoßen haben sollen, indem sie nicht erstattungsfähige Abendessen als Spesen einreichten. (stm, 14.6.2024)