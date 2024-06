Die ÖVP will die Ängste der Bevölkerung verringern, indem sie gut integrierte Menschen schikaniert. Das ist nicht nur unklug. Auch die Ressourcen der Migrationspolitik werden so falsch eingesetzt

In seinem Gastkommentar unterzieht Manfred Matzka, der ehemalige Präsidialchef des Kanzleramts, den Vorschlag des steirischen Landeshauptmannes Christopher Drexler zum Staatsbürgerschaftsrecht, einem Faktencheck.

Nicht alle "Ausländer" sind "Illegale" und "Problemfälle" – von vielen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft profitiert unsere Gesellschaft. Foto: Getty Images / Orbon Alija

Der steirische Landeshauptmann der ÖVP verlangt ein "strengeres" Staatsbürgerschaftsrecht, vor allem die Beseitigung der Möglichkeit, aus besonderen Gründen bereits nach sechs Jahren eingebürgert zu werden. Er sagte dies am Tag nach der EU-Wahl, offenbar um das Profil seiner Partei nach rechts zu schärfen und noch ein paar Stimmen aus dem FPÖ-Potenzial abzuschöpfen. Das ist aus seiner Parteilogik nachvollziehbar. Aber ist die Forderung auch sonst logisch nachvollziehbar?

Der Paragraf 11a des Staatsbürgerschaftsgesetzes, um den es hier geht, ist eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, dass erst nach zehn Jahren Aufenthalt eingebürgert werden kann. Für wen gilt diese Ausnahme, wen also will Christopher Drexler nicht hier haben:

Die erste Gruppe sind Ehegatten von Österreicherinnen und Österreichern, die unbescholten hier leben und ihren Unterhalt verdienen. Die zweite Gruppe sind die im Ausland lebenden Ehegatten von österreichischen Diplomatinnen und Diplomaten sowie von 1938 aus Österreich Vertriebenen. Die dritte Gruppe sind die hier integrierten Bürgerinnen und Bürger aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die vierte sind in Österreich geborene Menschen, die aus dem Ausland zurückkommen. Die fünfte sind Personen, die besondere wissenschaftliche und künstlerische Leistungen erbracht haben. Die letzte Gruppe hat sich intensiv in gemeinnützigen Organisationen engagiert, ist in Sozial- und Gesundheitsberufen tätig, "dient dem Allgemeinwohl in besonderer Weise" und "stellt einen integrationsrelevanten Mehrwert für ihre Integration in Österreich dar".

Unsinnige Verschärfung

Drexler will also allen Ernstes die Ausländerskepsis und Ängste der Bevölkerung dadurch verringern, dass er den deutschen Uni-Professor, die kroatische Krankenschwester, die in Israel lebende Witwe des Holocaust-Opfers, die Botschaftergattin, den Opernstar, den nach seiner Managerkarriere zurückkehrenden Expat, den gefeierten Profifußballer vergrausigt. Also genau jene, an denen Österreich Interesse hat, die wir wollen, die sogar Skeptikerinnen und Skeptiker immer als die positiven Ausnahmebeispiele hinstellen. Das ist mit politischen Kategorien nicht mehr zu kommentieren. Das ist einfach dumm.

So wie es überhaupt unsinnig ist, die migrationsskeptische Stimmung durch Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts zu bekämpfen. Einbürgerung ist nämlich nicht Zuwanderung und das Gegenteil von illegaler Zuwanderung. Einbürgerung ist Integration derer, die sich bereits eine feste Existenzbasis geschaffen haben. Integration vor Zuzug ist doch die allseits akzeptierte Formel. Dann machen wir aber ernst damit und erleichtern denen, die wir mit uns und für uns haben wollen, den Zugang zur Staatsbürgerschaft. Mit derselben Vehemenz, mit der wir gleichzeitig den illegalen Zuzug derer begrenzen, die wir nicht wollen.

Keine Abwertung

Das wäre nämlich nicht die Abwertung der Staatsbürgerschaft, wie jene behaupten, die sich als Inländerfreunde gebärden. Abwertung wäre die Einbürgerung von allen oder von irgendwelchen. Hier geht es aber um die endgültige Aufnahme der Erfolgreichsten, der Wertvollsten, der Nützlichsten, der Notwendigsten, die schon lange da sind, die etwas geleistet haben, die voll integriert sind und die weniger angestellt haben als wir.

"Für sie alle muss man die bürokratischen Schikanen und die Gebühren des Einbürgerungsverfahrens beseitigen, weil unsere Gesellschaft sie haben will."

Ich rede von den hunderttausenden in Österreich arbeitenden EWR-Bürgerinnen und -Bürgern, denen wir aktiv anbieten sollten, Österreicherin oder Österreicher zu werden. Denn nur so werden wir internationale Manager, polnische Facharbeiter und osteuropäische Pflegerinnen dauerhaft binden können, die wir dringend brauchen. Ich rede von den zwanzig und mehr Jahre hier arbeitenden und brav integrierten Gastarbeitern aus Ex-Yu und der Türkei, um die wir uns bemühen sollten, damit sich ihre Familie voll als Österreicherinnen und Österreicher fühlt und die Kinder nicht in die Fänge von Gruppen geraten, die die Dogmen der Herkunftsgesellschaft der Väter idealisieren. Ich rede von den in Österreich geborenen Kindern der lange hier aufenthaltsberechtigen Eltern, die so vollständig österreichisch aufwachsen sollen wie ich als im Waldviertel geborenes Kind sudetenländischer Vertriebener. Für sie alle muss man die bürokratischen Schikanen und die Gebühren des Einbürgerungsverfahrens beseitigen, weil unsere Gesellschaft sie haben will.

"Das sind mehr als drei Viertel der 'Ausländer', vor deren dunkler Gesamtmasse sich manche fürchten und uns die Rechten warnen."

Nimmt man diese Gruppen zusammen, dann sind das mehr als drei Viertel der "Ausländer", vor deren dunkler Gesamtmasse sich manche fürchten und uns die Rechten warnen. Diese arbeiten natürlich bewusst mit der großen Summe und tun so, als ob das alles Illegale und Problemfälle wären. Sie verschweigen, dass wir, wenn die genannten Gruppen unser Angebot wahrnehmen, alle davon profitieren und dass man dann die Ressourcen der Migrationspolitik auf die überschaubare Zahl derer konzentrieren könnte, die wir nicht im Land haben wollen oder denen wir für den Verbleib besondere Regeln auferlegen.

Postskriptum 1: Wer durch Schikanen Einbürgerung möglichst verhindern will, will den Ausländeranteil statistisch vergrößern, um damit Stimmung zu machen.

Postskriptum 2: Die "Kickl-Innenministerjahre" zeigen dieselben Zuwandererzahlen wie davor und danach. Er hat – in seiner Terminologie – genauso "alle hereingelassen" wie die von ihm Kritisierten. Jetzt just die Eingelassenen zu schikanieren, die reüssiert haben, ist verlogen. (Manfred Matzka, 16.6.2024)