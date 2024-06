Mit dem EU-Renaturierungsgesetz sollen vermehrt Wälder, Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. IMAGO

Brüssel/Luxemburg – Die Umweltministerinnen und Umweltminister der EU dürften am Montag in Luxemburg über das EU-Renaturierungsgesetz abstimmen. Der Ausgang der Abstimmung ist unklar: Im Ausschuss der EU-Botschafter am Freitag zeichnete sich noch keine qualifizierte Mehrheit für die geplante EU-Verordnung ab, wie die APA aus EU-Kreisen erfuhr. Unklarheit herrscht unter anderem darüber, wie Österreich abstimmen wird.

Anders als bisher vorgesehen kommt es nicht zu einer einfachen Abstimmung unter den Vertretern der 27 EU-Staaten, sondern es wird eine öffentliche Aussprache geben. Ob am Montag sicher eine Entscheidung fallen wird oder die belgische Ratspräsidentschaft nach der Diskussion entscheiden wird, die Abstimmung erneut zu vertagen, war zunächst nicht klar.

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne), die für Österreich an dem Umweltrat in Luxemburg teilnehmen wird, hat immer wieder betont, dass sie für das Renaturierungsgesetz ist, aber wegen einer einheitlichen ablehnenden Stellungnahme der Bundesländer nicht zustimmen dürfe. Nachdem jüngst Wien und Kärnten ihre Opposition gegen das EU-Gesetz aufgegeben haben, die anderen Bundesländer aber daran festhalten, war auch unter Verfassungsjuristen unklar, ob Gewessler noch an die Stellungnahme gebunden ist. Uneinigkeit herrscht auch in der Frage, ob Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) – der gegen das EU-Gesetz ist – auch zustimmen muss.

Umweltdachverband appelliert an Gewessler

Der Umweltdachverband appellierte am Freitag erneut an Gewessler, dem Gesetz zuzustimmen. "Spätestens seit dem Beschluss der Wiener Landesregierung am 11. Juni 2024 für das EU-Renaturierungsgesetz ist klar, dass keine einheitliche Bundesländer-Stellungnahme gegen das Gesetz mehr vorliegt", erklörte der Präsident des Umweltdachverbands, Franz Maier,.

In der EU hat das Gesetz bereits fast alle Hürden genommen. So hat das EU-Parlament final zugestimmt, es fehlt nur mehr das grüne Licht der EU-Staaten. Hierfür braucht es eine qualifizierte Mehrheit von zumindest 15 Ländern, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Diese Mehrheit kam bis zuletzt knapp nicht zustande – so knapp, dass es reichen würde, wenn einer der Staaten, die bisher dagegen oder unentschieden waren, sich dafür aussprechen würde.

Zünglein an der Waage

Österreich hat sich bisher enthalten und könnte somit das Zünglein an der Waage sein. Stimmt Gewessler am Montag also zu, wäre das Gesetz womöglich durch – außer einer der bisherigen Befürworter schert aus. Hier gilt die Slowakei als Wackelkandidat. Neben Österreich hoffen einige in Brüssel auch auf Polen (das auch zum Lager der Unentschiedenen gehört), wo es jüngst einen Regierungswechsel gab. Allerdings blieben entsprechende Ankündigungen aus Polen bisher aus.

Anlässlich der Abstimmung appellierte die Umweltschutzorganisation WWF am Freitag an alle europäischen Länder und insbesondere an Österreich, dem Gesetz zuzustimmen. "Das geplante Gesetz erhöht die Artenvielfalt, unterstützt den Klimaschutz und sichert die Ernährungssicherheit", sagte WWF-Programmleiterin Hanna Simons. Es rechne sich volkswirtschaftlich und ermögliche den einzelnen Ländern eine regional bestens angepasste Umsetzung. "Österreich könnte mit einem guten Renaturierungsplan sehr viel Geld von der EU abrufen, zum Beispiel für ökologische Hochwasserschutzprojekte von Gemeinden", so Simons. Spätestens mit dem jüngsten Beschluss der Wiener Landesregierung für das EU-Gesetz sei das Länderveto nicht mehr einheitlich und somit politisch überholt. (APA, 14.6.2024)