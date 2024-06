Die mondgroße Eisen-Nickel-Kugel im Zentrum unseres Planeten veränderte in den letzten Jahren ihr Umdrehungstempo. Was das bedeuten kann, ist noch unklar

In der Tiefe der Erde hat sich die Hitze ihres turbulenten Geburtsvorgangs erhalten. Das Nachglühen im inneren Erdkern sorgt immer noch für Temperaturen von rund 6000 Grad Celsius, das ist so heiß wie auf der Sonnenoberfläche. Trotzdem ist der innere Erdkern fest, wofür die immensen Druckverhältnisse dort unten sorgen – eine massive Kugel aus Eisen und Nickel mit dem Durchmesser des Erdmondes. Daran schließt sich der äußere Erdkern, eine flüssige, rund 2000 Kilometer dicke Eisen-Nickel-Schicht, gefolgt von Erdmantel und Erdkruste.

Grob betrachtet dreht sich der Erdkern mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Rest des Planeten. Auch das ist ein Nachhall aus der Zeit, als die Erde aus einer rotierenden Gas- und Staubscheibe hervorging. Im Detail laufen die Schichten der Erde und insbesondere der innere Kern aber offenbar nicht ganz synchron, wie einige seismische Untersuchungen vermuten ließen. Doch die Signale waren schwach und widersprüchlich, was erwartungsgemäß dazu geführt hat, dass die Bewegungen des inneren Kerns in der Fachwelt seit Jahrzehnten heiß diskutiert werden.

Um den Geheimnissen des Erdinneren auf die Spur zu kommen, müssen sich Fachleute auf seismische Daten von Erdbeben und Atomtests stützen. Illustr.: Getty Images/iStockphoto/Yuri Arcurs

Umstrittene Schlüsse

Neuere Messungen schienen die Nebel ein wenig zu lichten: In den 1990er-Jahren mehrten sich Hinweise darauf, dass der innere Kern etwas schneller rotiert als die Erdoberfläche. Vor zwei Jahren schlossen John Vidale und Wei Wang von der University of Southern California, Los Angeles, aus dem seismischen Echo von US-Atomtests, dass der innere Erdkern in den 1960er-Jahren in Wahrheit langsamer rotierte als der Erdmantel und erst nach 1971 seine Umdrehung wieder beschleunigte.

Im Vorjahr schließlich ließen die chinesischen Seismologen Yi Yang und Xiaodong Song von der Universität Peking mit einer Studie aufhorchen, in der sie Hinweise auf aktuelle Veränderungen darlegten: Den im Fachjournal Nature Geoscience vorgestellten Daten zufolge habe die Rotation des innersten Erdkerns in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Geschwindigkeit verloren.

Nun ist es John Vidale seinem Team von der University of Southern California gelungen, diese Daten mit neuen Zahlen zu untermauern: Der innere Kern scheint seine Rotationsgeschwindigkeit tatsächlich im Verhältnis zum Erdmantel verringert zu haben, begonnen hat diese Verlangsamung laut den im Fachjournal Nature präsentierten Werten um 2010 herum.

Blick in die Tiefe

Für jegliche direkte Beobachtung ist alles unterhalb der Erdkruste praktisch unzugänglich. Um Aussagen über Vorgänge dort unten treffen zu können, müssen sich Forschende auf seismische Wellen von Erdbeben (oder Atombombentests) stützen, die auf ihrem Weg durch das Erdinnere von den dortigen Strukturen und Vorgängen verändert werden. Die Kunst besteht darin, aus den Verschiebungen in den Wellen die richtigen Rückschlüsse auf ihre Verursacher, etwa Veränderungen bei der Kernrotation, zu ziehen. Das gelingt den Fachleuten mittlerweile recht gut.

Eine aktuelle Studie untermauert vorangegangene Ergebnisse: Der innere Kern begann demnach um 2010 seine Rotationsgeschwindigkeit zu verringern. Grafik: USC Grafik/Edward Sotelo

Vidale und Wei Wang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften konzentrierten sich auf bestimmte Wellenformen und sich wiederholende Erdbeben. Solche Serien-Erdbeben sind seismische Ereignisse, die stets am gleichen Ort auftreten und identische Seismogramme erzeugen. Für ihre Studie analysierte das Team 121 wiederholte Bebenereignisse, die zwischen 1991 und 2023 rund um die Südlichen Sandwichinseln im Südatlantik aufgezeichnet wurden. Ergänzt haben sie die Messungen mit Daten aus sowjetischen Zwillings-Atomtests in den frühen 1970er-Jahren sowie französischen und US-amerikanischen Atomtests.

Verblüffende Muster

"Als ich zum ersten Mal die Seismogramme sah, war ich verblüfft", sagte Vidale. "Aber als wir zwei Dutzend weitere Beobachtungen fanden, die das gleiche Muster signalisierten, konnte man das Ergebnis nicht mehr ignorieren." Die Wissenschafter dokumentieren, dass viele multiple Beben Wellenformen, die mit dem inneren Kern assoziiert werden, über die Zeiten hinweg Veränderungen aufweisen.

In Kombination mit älteren Daten erschloss sich für den Seismologen und seine Gruppe folgendes Bild: Zwischen 2003 und 2008 beobachteten sie beim inneren Kern eine "Superrotation", er drehte sich also zu dieser Zeit schneller als der Mantel und die Kruste. Spätestens ab 2010 allerdings verlangsamte der Kern seine Drehung wieder, und blieb mit der Rotationsgeschwindigkeit hinter Erdmantel und Kruste zurück. Relativ zur Oberfläche bewegt sich dadurch ein angenommener Punkt auf dem inneren Erdkern scheinbar rückwärts.

Schnitt durch die Schichten der Erde. Die Linien geben die seismischen Geschwindigkeiten verschiedener Erdbebenwellen an. Grafik: Ingo Wölbern

Mögliche Folgen

Der Unterschied liegt zwar nur im Bruchteil eines Grades pro Jahr – dennoch könnte die Tempoverringerung für das Gesamtsystem von großer Bedeutung sein. "Es ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass sich der innerste Kern verlangsamt", sagte Vidale. Hinter dem Phänomen steckt möglicherweise ein gewaltiges Kräftespiel, bei dem das vom flüssigen äußeren Kern erzeugte Erdmagnetfeld und das starke Gravitationsfeld des Erdmantels am inneren Kern zerren. Die Seismologen Yang und Song vermuteten im Vorjahr sogar, dass dieses Tauziehen sich in einem Zyklus von etwa 70 Jahren im Rotationstempo des inneren Kerns niederschlägt.

Über mögliche Auswirkungen der beobachteten Verlangsamung können Vidale und sein Team nur spekulieren. Die scheinbare Rückwärtsbewegung des inneren Kerns kann beispielsweise zu geringfügigen Verschiebungen im Erdmagnetfeld führen. Außerdem könnte das Phänomen durchaus auch Folgen für die Tageslänge haben, so der Seismologe. Freilich würden sich solche Veränderungen im Bereich von Sekundenbruchteilen abspielen. "Das wäre sehr schwer zu bemerken unter all den anderen Faktoren, die sich auf die Erdrotation auswirken, wie die Ozeane oder die Atmosphäre", sagte Vidale. (Thomas Bergmayr, 17.6.2024)