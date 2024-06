Auf den Angriff in Wien-Floridsdorf folgte ein Großeinsatz der Polizei auf der Suche nach den zunächst flüchtigen Angeklagten. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – "Es ging um ein Mädchen", erklärt Verteidiger Rudolf Maier dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Christoph Bauer. Mit diesem habe sein 22-jähriger Mandant eine Beziehung gehabt, was der Familie der jungen Frau nicht gepasst habe. "Ich wurde verprügelt und acht Monate lang bedroht!", erzählt Herr. D., der gemeinsam mit zwei seiner Brüder und seinem Vater auf der Anklagebank sitzt. Der Staatsanwalt wirft dem Quartett versuchten Mord vor: Sie sollen am Abend des 7. Oktobers versucht haben, vier Kontrahenten, die verwirrenderweise aus einer nicht direkt in die Romeo-und-Julia-Geschichte involvierten Familie stammen, zu töten. Maier und sein Kollege Manfred Arbacher-Stöger, der zwei der Söhne vertritt, sind dagegen von einer Notwehrsituation überzeugt.

Die vier unbescholtenen Österreicher im Alter von 22 bis 54 Jahren waren von den späteren Opfern zu einer "Aussprache" auf der Straße nach Wien-Floridsdorf gebeten worden. Die Situation eskalierte rasch, zunächst entstand ein Handgemenge, dann stach einer der Brüder einen Gegner ins Gesäß und in den Oberarm, schließlich zückten der 22-Jährige und sein Vater ihre Pistolen und feuerten Schüsse ab. Der Jüngere traf mit seinem Colt drei Opfer mit vier Projektilen, der Vater eines mit zwei Kugeln. "Der Vorwurf des Staatsanwaltes wegen eines gemeinsamen Tatplans ist an den Haaren herbeigezogen!", wettert Arbacher-Stöger in seinen Eröffnungsworten. "Ein Gespräch, wenn ich wen umbringen will? Das ist lebensfremd. Wenn ich wen umbringen will, dann red ich nicht!", argumentiert der Verteidiger.

Kampf in der Stadthalle

Der Staatsanwalt sieht das naturgemäß anders. Denn es war nicht die erste körperliche Auseinandersetzung an diesem Samstag im Oktober. Vorsitzender Bauer projiziert ein Video aus der Wiener Stadthalle: Zu sehen ist, wie Zuseher einer Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung aneinandergeraten. Es sind der 22-Jährige, selbst Kampfsportler, und eines der späteren Opfer. Nachdem die Streithähne getrennt wurden, fuhr die Familie nach Hause. Im Auto wurden sie von der gegnerischen Seite vier Mal angerufen, um das Treffen samt "Aussprache" zu arrangieren.

Es sollte in der Floridusgasse stattfinden, da einer der generischen Beteiligten einen elektronisch überwachten Hausarrest verbüßte und sich mit seiner "Fußfessel" nicht zu weit von seinem Wohnhaus entfernen konnte. Nach Darstellung der Angeklagten setzte neuerlich der Gegner aus der Stadthalle den ersten Faustschlag, auch ein Klappmesser wollen die Angeklagten bei der anderen Gruppe gesehen haben – die Polizei fand später keine derartige Waffe. Alles sei innerhalb weniger Sekunden passiert, man habe sich nur verteidigen wollen, beteuert die angeklagte Familie und bekennt sich nicht schuldig.

Der 22-Jährige ist lediglich beim Anklagepunkt des illegalen Waffenbesitzes geständig. "Woher haben Sie die Waffe?", fragt ihn der Vorsitzende. "Ein Mann hat mich in einer U-Bahn-Station angesprochen, ob ich eine kaufen will", lautet die überraschende Antwort. Bei der Polizei hatte D. gesagt, "einer unserer Leute, also die mit dieser Herkunft", womit er auf die familiären Wurzeln in Nordmazedonien anspielt, habe ihm zunächst Parfums angeboten und danach, als D. nichts kaufen wollte, den Colt. "Das war Ende April, Anfang Mai, da ich damals ja schon bedroht wurde", verteidigt er sich.

Drohung durch eine SMS

Er habe auch noch eine SMS-Nachricht mit einer Drohung, bietet er dem Richter an. "Sie wurden acht Monate mit einer SMS bedroht?", fragt Bauer ungläubig. Es seien auch über Dritte Drohungen an ihn herangetragen worden, erklärt der 22-Jährige. "Also eine SMS und Hörensagen", zeigt sich der Vorsitzende wenig überzeugt. "Und warum sind Sie dann überhaupt nach Floridsdorf gefahren?", will Bauer auch wissen. "Um es zu klären. Damit die Bedrohungen aufhören." – "Aber die kamen ja von einer dritten Familie?" Nicht nur, ist der 22-Jährige angesichts der Schlägerei in der Stadthalle überzeugt.

Der junge Mann schildert, dass das Gespräch rasch eskaliert sei, sein Bruder zu Boden gebracht und gewürgt worden sei. "Warum schießen Sie dann?", will der Vorsitzende wissen. "Ich hatte Angst um mein Leben!" – "Weil Ihr Bruder gehaut wird?" – "Weil ich von ihnen bedroht wurde!" Dass sein Bruder ein Messer und sein Vater seine – ebenso nicht genehmigte – Schusswaffe der Marke Zastava dabei hatten, will der 22-Jährige nicht gewusst haben.

"Wollte meinem Bruder raushelfen!"

"Jetzt haben wir in dem Video aus der Stadthalle gesehen, dass Sie durchaus kräftig und schnell sind. Warum haben Sie den anderen nicht einfach von ihrem Bruder heruntergerissen, sondern gleich geschossen?", erkundigt sich Beisitzer Friedrich Forsthuber, der Präsident des Landesgericht für Strafsachen Wien. Er sei in Panik gewesen, erklärt der Angeklagte. "Ich wollte meinem Bruder einfach raushelfen." Forsthuber ist auch nicht klar, warum die angeblichen monatelangen Bedrohungen nicht bei der Polizei angezeigt wurden. "Ich hatte Angst, zur Polizei zu gehen, es wäre nur schlimmer geworden. Diese Leute haben keine Angst vor der Polizei!"

Auch vom 54-jährigen Vater, der seit 30 Jahren ein erfolgreicher Unternehmer ist, will Vorsitzender Bauer wissen, warum er eine illegale Waffe habe. Er sei vor 23 Jahren einmal überfallen worden, danach habe er sich eine gekauft. "Aber warum eine illegale? Sie sind unbescholten, haben ein berechtigtes Interesse als Raubopfer und Selbstständiger – warum haben Sie sich keinen Waffenpass besorgt?" – "Ich habe gedacht, ich bekomme keinen." – "Warum? Die Staatsbürgerschaft haben Sie ja auch bekommen, Sie kennen sich ja mit Behörden aus?" – "Ich habe nicht gewusst, wen ich fragen soll." – "Zum Beispiel Menschen auf den Schießplätzen, die Sie besucht haben, um mit der Waffe zu trainieren?", kann es sich Bauer nicht verkneifen nachzuhaken.

Angebliche Warnschüsse trafen zwei Mal

Vater D. beteuert nämlich, ein guter Schütze zu sein. Umso verwunderlicher ist es daher, dass er kurz darauf behauptet, er habe seinen Gegner nicht treffen, sondern nur zwei Warnschüsse abgeben wollen. "Das ist aber auch ein bisserl missglückt", konstatiert der Vorsitzende. Denn ein Schuss ging durch den Oberschenkel, der andere traf den Oberarm. Zum Glück verfehlte ein Projektil eine Hauptschlagader des Opfers um einen Zentimeter, sonst wäre der Mann wohl getötet worden, ist sich Zaid Rauf, Privatbeteiligtenvertreter dieses Verletzten, sicher.

Der Vater unterstützt im Übrigen die Darstellung seines Sohnes: Es sei ein klärendes Gespräch geplant gewesen. "Warum nehmen Sie dann die Waffen mit?", wundert sich Bauer. Eine wirklich nachvollziehbare Antwort erhält er nicht. "Entweder Sie wollen reden, dann brauchen Sie die Waffe nicht. Oder Sie haben Angst, dann versteh ich nicht, warum Sie dorthin fahren", fasst der Vorsitzende das Dilemma zusammen.

Der auf zumindest drei Tage anberaumte Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. (Michael Möseneder, 14.6.2024)