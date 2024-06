Es gibt Tage, da flattern die Ohren im Wind, liegen hinter der nächsten Düne manchmal waagerecht in der Luft, knattern wie Propeller. Jedenfalls am Strand von Lakolk, jedenfalls hier auf Römö – und nur dann, wenn man Hund und entsprechend ausgestattet ist. Wind weht immer. Mal treiben die Böen trockenes Strandgut vor sich her, lassen es abrupt den Kurs ändern, während Hunde immer wieder versuchen, diese Knäuel aus Seegras einzufangen. Oft tanzen bunte Lenkdrachen am blauen Himmel, ziehen die Schirme der Kite-Surfer in 25 Meter Höhe übers Meer. Wieder so ein wunderbar windiger Tag: sommerlich warm, erfrischend, voller Vitalität und mit dem Gefühl, wirklich an der Nordsee zu sein.

Den Strand bei Lakolk auf Römö darf man mit dem Auto und sogar mit Wohnmobilen befahren. Bunte Wimpel und rotierende Drachen installieren manche Leute, damit der Wind etwas zum Spielen hat. Helge Sobik

Dutzende Wohnmobile stehen tagsüber am Dünensaum direkt auf dem Strand, Autofahren ist hier in Schrittgeschwindigkeit erlaubt, geparkt wird auf dem brettharten Sand weit weg vom Wassersaum. Wer mag, stellt Klapptisch und Stühle gleich neben dem Wagen auf, packt den Grill aus – und spannt eine Leine mit bunten Wimpeln. Weil das so schön ist – und es hier so viele tun. Und weil der Wind schließlich etwas zum Spielen haben soll. Wer derweil die Wurst auf dem Grill bewacht? Dafür ist meistens der mitgereiste Hund zuständig: immer in der Hoffnung, dass sie doch womöglich für ihn gedacht sein könnte. Diesen Nachmittag ist es ein Cockerspaniel neben einem Campingbus, der darin seine Berufung gefunden zu haben scheint – und ganz und gar keine Augen für die Retriever hat, die gerade vom Schwimmen in der Nordsee kommen und klatschnass an seinem Revier vorbeitraben. Wehe nur, sie würden den Grill interessant finden, dann würde er ihnen aber was erzählen…

Durch den Dünengürtel: Römös Westküste zur offenen Nordsee hin ist von der Strömung begünstigt, das Wasser trägt zusätzlichen Sand herbei, die Insel wird jedes Jahr im Schnitt vier Meter breiter. Helge Sobik

Die drei haben anderes im Sinn: schnell nochmal schwimmen, dahinten, wo gerade der Border Collie ist! Vorbei an Wohnmobilen, Campingbussen, Autos, Grills, Hunden und Schweinenacken-Steaks. Zu Konflikten kommt es im Grunde nie. Denn erstens ist reichlich Platz für alle. Zweitens herrscht im Sommerhalbjahr Leinenpflicht für Hunde. Das schränkt Spiel und Spaß zwar etwas ein, aber wie kurz die Leine sein muss, das hat keiner festgelegt.

Viel Abstand zwischen den Quartieren: Ferienhäuser auf der dänischen Nordseeinsel Römö sind in die Landschaft gewürfelt. Helge Sobik

Dabei ist Römö, südlichste dänische Nordsee-Insel, ungefähr das Gegenteil von Sylt. Hotelzimmer gibt es nur wenige, gar kein Luxushotels, vergleichsweise wenig Gastronomie, keine Edel-Restaurants, dafür Sandwiches, Softeis, Räucherfisch-Snacks. Wer Designer-Label ausführen möchte, ist an der falsche Stelle. Römö ist Ruhe, Abstand, Weite, ist Strandleben, Wattenmeer, Heidelandschaft, sogar Wald, sind Dünen, Salzwiesen, ein paar Kühe und Schafe – und Ferienhäuser. Wie praktisch. (Helge Sobik, 17.6.2024)