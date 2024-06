Das Hermann-Nitsch-Museum in Mistelbach zeigt die Werke des verstorbenen Aktionsmalers erstmals im Abgleich mit einem anderen Künstler: mit dem Dänen Asger Jorn. Josef Schimmer

Protestantische Nüchternheit aus dem Norden trifft auf barocken, katholischen Überschwang aus dem Süden: Erstmals wird im Hermann-Nitsch-Museum in Mistelbach das Werk des 2022 verstorbenen Aktionsmalers mit den Arbeiten eines anderen Künstlers gemeinsam gezeigt.

Der dänische Maler, Grafiker und Schriftsteller Asger Jorn (1914–1973) steht mit seinen dem Actionpainting nahestehenden Bildern in puncto Wildheit Nitsch um nichts nach, in der Farbgebung aber – heller, feiner, luftiger – zeigen sich die Unterschiede. Gegenübergestellt werden die Arbeiten Jorns in der großen Ausstellungshalle des Museums unter anderem den sogenannten Malhemdenbildern von Hermann Nitsch: Arbeiten, in die der Künstler die "Relikte" der Malaktionen, Kittel und Paramente, in die Leinwand integriert hat.

Asger Jorns "Allmen" von 1961: Lackfarbe auf Leinwand, wild im Ausdruck. Josef Schimmer

Kuratiert wurde die Ausstellung von Florian Steininger, dem Leiter der Kunsthalle Krems. Das Nitsch-Museum möchte mit der Ausstellung einen neuen Weg hin zu mehr Öffnung einschlagen: "Die Möglichkeit andere nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler mit dem Schaffen von Hermann Nitsch in Kontext zu setzen, dabei Einflüsse, Parallelen und Unterschiede zu erarbeiten, wird neue Perspektiven auf das Werk des Künstlers ermöglichen", sagt Museumsleiter Michael Karrer.

Am 7.9. gibt es ein Podiumsgespräch unter anderem mit Friedhelm Mennekes und Elisabeth von Samsonow, am 23.11. zur Finissage lädt Michael Fleischhacker Franz Schuh zum Philosophicum. (Stefan Weiss, 14.6.2024)