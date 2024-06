Serienreif Podcast Fehlbesetzung oder gute Wahl? Daniel Brühl in "Becoming Karl Lagerfeld"

Paris in den Siebzigerjahren. Karl Lagerfeld versucht sich in der Modeszene einen Namen zu machen, heuert bei Chloé an und schielt stets auf die florierende Karriere seines Konkurrenten Yves Saint Laurent. Im Vordergrund der Serie Becoming Karl Lagerfeld auf Disney+ steht aber die wechselhafte Liebesbeziehung des Modedesigners mit Jacques de Bascher. Was diese ausmachte, welche Rolle das Kostüm in der Serie spielt und wie gelungen die Besetzung ist, besprechen Doris Priesching und Michael Steingruber mit STANDARD-Moderedakteurin Anne Feldkamp. Auch Hauptdarsteller Daniel Brühl kommt zu Wort. (red, 20.6.2024)

Daniel Brühl als Karl Lagerfeld (li.), Théodore Pellerin als Jacques de Bascher. Disney+