Lady Penelope Featherington und Lord Colin Bridgerton steuern den Hafen der Ehe an. So richtig glücklich wirken sie aber nicht, oder? Was wohl Lady Whistledown dazu sagen wird? Vier weitere Folgen Herz, Schmerz und sonstige Gelüste in "Bridgerton" bei Netflix. LIAM DANIEL/NETFLIX

Streamingtipps für Samstag:

HERZENSANGELEGENHEIT

Bridgerton Kann die zuckersüße Lady Penelope den schnuckeligen Lord Colin um den Finger wickeln, obwohl sie die mysteriöse Na-Sie-wissen-schon ist? Die vier entscheidenden Episoden der buntesten und lustvollsten Serienerscheinung des gesamten bisherigen Frühjahrs. Netflix

SUPERSCHURKE

The Boys Wieder kämpft ein Team von Außenseitern, die sich The Boys nennen, gegen korrupte Menschen mit Superkräften. In der vierten Staffel der Serie warnt Showrunner Eric Kripke ausdrücklich davor, falschen Anführern zu folgen, vor allem wenn es um diejenigen geht, die danach streben, Menschen zu spalten. Amazon Prime

DRACHENGANG

House of the Dragon Kommenden Monat geht die Drachensaga in die zweite Runde. Letzte Gelegenheit, sich auf Zukünftiges vorzubereiten. Was kommt: Tod, Trauer, Rachegelüste sind die bestimmenden Gefühle. Keine gute Ausgangslage für friedvolles Mitein­ander im Hause Targaryen. Sky

SCHULALLTAG

Abbott Elementary 4 Wer der Klassenzimmer trotz nahenden Schulschlusses noch nicht überdrüssig ist, dem sei diese Comedy aufs Wärmste empfohlen. Quinta Brunson kreierte diese Mockumentary, in der sich eine Gruppe von Pädagoginnen und Lehrern zusammentun, um Kindern Bildung näherzubringen. Disney+

TV-Tipps für Samstag:

9.55 LIVE

Trooping the Colour Für Fans des royalen Rauschens: Mehr als 1400 Soldaten und 200 Pferde feiern den Geburtstag des Königs, obwohl Charles III. erst im November Geburtstag hat. Tradition wird hochgehalten. Birgit ­Fenderl und Marion Nachtwey moderieren das Spektakel. Bis 14.00, ORF 2

14.50 FUSSBALL

EM: Ungarn – Schweiz Das erste Match des Tages aus Köln, um 17.50 Uhr folgt Spanien – Kroatien, beide zu sehen im ORF. Das Abendspiel ist ab 21 Uhr die Partie Italien – Albanien, sie läuft auf Servus TV.

20.15 ABGRÜNDIG

Abyss – Abgrund des Todes (USA 1989, James Cameron) Science-Fiction mit umgekehrten Vorzeichen – erforscht wird nicht mehr das All (Expansion), sondern das Weltinnere (Psychoanalyse), der Tiefseegrund. Zugleich ist dieser Film ein Drama um wiedergewonnene Liebe, um Angleichung der Kompetenzen zwischen Frau und Mann, um militärische Paranoia und um Offenheit gegenüber dem Fremden. Mit Ed Harris und Mary Elizabeth Mastrantonio. Bis 23.45, Tele 5

22.55 EROTIK

Eine Nacht in Rom (Habitación en Roma, E 2012, Julio Medem) Alba und Natasha lernen sich in einer Bar in Rom kennen. Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen, für Natasha neu und verwirrend. Bisher stand sie auf Männer, seit kurzem ist sie verlobt. Alba hingegen lebt in einer lesbischen Beziehung und verliebt sich Hals über Kopf in die blonde Touristin. Mit Elena Anaya und Natasha Yarovenko in den Hauptrollen. Bis 0.35, 3sat