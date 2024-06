"Tom Waits", wie Waitz in Anspielung auf die englische Aussprache seines Namens genannt wird, gilt als solider Facharbeiter. European Parliament / Serena Vittorini

"Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei", schallt es aus den Boxen im Wiener Veranstaltungszentrum Metropol. Die grünen Funktionärinnen und Funktionäre bilden ein dichtes Spalier, um gleich die Stars des Abends durchzulassen. "Wir werden dich begleiten, wir bleiben troy." Die Stimmung ist prächtig, der Wahlkampf endlich vorbei, Jubel, Kameras klicken. "Du hattest schlechte Zeiten, und wir war’n auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben troy", singen die Fantastischen Vier weiter in dem Lied. Es könnte passender kaum sein.

Wahrscheinlich galt der Song, den die Grünen vergangenen Sonntag für den Einmarsch ihrer EU-Spitzenleute zur Wahlkampfparty gewählt haben, eher Lena Schilling als Thomas Waitz. Eigentlich passen die Zeilen im Refrain des Hits Troy aber auch gut zum Zweiten auf der grünen EU-Wahlliste; jenem Mann, der nach den Turbulenzen um Schillings Kandidatur und mit beachtlichen 75.000 Vorzugsstimmen nun die grüne Delegation in Brüssel leiten wird. Nur FPÖ-Frontmann Harald Vilimsky bekam mehr Vorzugsstimmen als der eher unscheinbare grüne Listenzweite. Wer ist Waitz?

Treuer Alternativkandidat

Er mag weniger für gute und vor allem nicht für die schlechten Zeiten stehen; nicht so ein Publikumsmagnet sein wie Schilling. Aber eines ist Waitz im politischen Sinne wohl ziemlich sicher: treu.

Der 51-Jährige ging bisher nicht gerade als das durch, was man einen bunten Hund nennt. Bis zur Causa Schilling, die plötzlich auch die Aufmerksamkeit auf ihn als grünen Alternativkandidaten lenkte, kannten den steirischen Biobauern und Forstwirt außerhalb der Brüsseler und Straßburger Blase wohl nur wenige. Und das, obwohl Waitz – mit kurzer Unterbrechung – seit bald sieben Jahren im EU-Parlament sitzt und bereits in zweiter Amtszeit den Kovorsitzenden der europäischen Grünen macht.

Waitz bei der EU-Wahlparty der Grünen am Sonntag, hinter ihm seine Parteikollegen. APA/GEORG HOCHMUTH

Ruhig, meidet Kampfzonen

Das hat einerseits damit zu tun, dass das heimische Scheinwerferlicht auf Brüsseler Abgeordnete außerhalb von Wahlkampfzeiten ohnehin recht schwach ist. Es liegt aber auch an Thomas Waitz. Der Abgeordnete spricht geschliffen, aber ruhig. Er ist im politischen Geschäft erfahren, aber persönlich zurückhaltend. Er kann verhandeln, aber drängt sich nicht in den Vordergrund, meidet interne Kampfzonen, macht lieber sein eigenes Ding.

Kurzum: Waitz ist ein klassischer Politiker der zweiten Reihe. Jetzt – nach der Vorreihung auf Listenplatz eins aufgrund der vielen Vorzugsstimmen – ist er der grüne Erste von der Ersatzbank. Er steht für das, was auch viele Grüne bei ihrer Spitzenkandidatin für Brüssel vermisst haben: Verlässlichkeit, Sachorientiertheit, Erfahrung.

Engagierter Bauer

Thematisch hat sich der EU-Parlamentarier Waitz auf Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Klimawandel spezialisiert. Auch aufgrund von Erfahrungen, die er selbst gemacht hat. Die Schule brach Waitz einst vor der Matura ab, studiert hat er nie.

Die Motivation, sich bei den Grünen zu engagieren, beruhe mehr darauf, was er als Bauer erlebt habe: "Zu sehen, wie unsere kleinstrukturierte und damit recht klima- und tierfreundliche Landwirtschaft fast vor die Hunde geht und von einer zerstörerischen Agrarindustrie überrollt wird", sagt er, "das war schon ein großer Ansporn, in die Politik zu gehen."

Waitz wurde in Wien geboren, wuchs aber an verschiedenen Orten auf. Sein Vater war Eisenbahner und daher von Berufs wegen viel unterwegs. Die Familie mit großteils steirischen Wurzeln zog mit, wo der Vater gerade Dienst versah.

Most, Schafe, Bienen

Als Waitz 21 war, kam das erste seiner drei Kinder auf die Welt. "Das hat mich in meinen Entscheidungen natürlich geprägt", sagt er. Für weitere Ausbildungen war in dieser Situation kein Raum. Dafür zog die junge Familie nach Leutschach an der steirischen Weinstraße und baute eine kleine Landwirtschaft auf – weitgehend autodidaktisch und mit Unterstützung von Nachbarn. Waitz verarbeitete Obst, produzierte Most und Schnaps, hielt Schafe und begann mit der Imkerei.

Später kam auch ein kleines Sägewerk jenseits der nahen slowenischen Grenze hinzu. "Immerhin groß genug, um für den eigenen Betrieb selbst Dachstühle zu sägen", sagt Waitz. Heute sei er in Leutschach nur noch ein "qualifizierter Hilfsarbeiter", wie er das nennt. Während der Abgeordnete in Straßburg oder Brüssel weilt, betreut die Familie Hof und Betrieb. Urlaub bedeutet für Waitz deshalb immer Urlaub auf dem Bauernhof – nämlich dem eigenen. "Ein idealer Ausgleich zur Kopfarbeit im Parlament", sagt er. "Da schlafe ich am Abend immer so richtig gut."

Die Initialzündung, um in die Politik zu gehen, sei für ihn die schwarz-blaue Wende im Jahr 2000 gewesen. Im Laufe der darauffolgenden Jahre fasste Waitz in der Regionalpolitik Fuß, wurde Kassier bei der Grünen Bildungswerkstatt Steiermark, Mitglied des grünen Landesvorstands, später auch Teil des erweiterten Bundesvorstands der Grünen. Er engagierte sich bei den grünen Bäuerinnen und Bauern und entwickelte sich zum Gottseibeiuns der steirischen Landwirtschaftskammer. Als Steirer kennt er auch einen anderen Steirer gut: Werner Kogler, heute Vizekanzler und Grünen-Chef.

Unauffällig vorankommen

Die Nähe seines steirischen Wahlwohnsitzes zu Slowenien ist auch einer der Hintergründe für sein drittes thematisches Steckenpferd neben Umwelt und Agrarwirtschaft: sein Engagement auf dem Westbalkan und in Osteuropa.

Waitz half beim Aufbau und der europäischen Vernetzung von ökosozialen Parteien in Litauen, Lettland, Bosnien und Kroatien. Man müsse darauf achten, dass alle Länder dieser Regionen standhafte Demokratien bleiben, sagt Waitz. Und auch der zunehmende Einfluss Saudi-Arabiens in den muslimisch geprägten Republiken auf dem Westbalkan schmecke ihm nicht. Weitere EU-Beitritte könnten da mittelfristig helfen, meint er.

"Als Delegationsleiter wird meine Stimme etwas mehr gehört werden, und das will ich nützen"

Innerhalb seiner Partei hat Waitz kaum Kritikerinnen und Kritiker. Er gilt als verlässlich, ist beliebt. "Er hat aber auch ein glückliches Händchen, Dinge nicht anzugreifen, die gefährlich werden könnten", sagt ein Grüner. Waitz halte sich aus parteiintern brenzligen Situationen heraus und schaffe es so, unauffällig voranzukommen. Karrierebewusst sei er durchaus, auch wenn man es ihm nicht gleich anmerke.

Welche Erwartungen Waitz in Hinblick auf seine Aufgabe als Delegationsleiter habe? "Es geht mir vor allem um die Sache", sagt er. Allzu viel werde sich an seinem Arbeitsalltag durch den neuen Titel nicht ändern, ist er überzeugt. "Als Delegationsleiter wird meine Stimme etwas mehr gehört werden, und das will ich nützen." Aber Brüssel, das weiß auch Waitz, ist eben nicht Wien. Das Interesse an ihm wird wieder abnehmen. Das scheint ihm ganz recht zu sein. In den Nationalratswahlkampf werde er sich – trotz des Rückenwinds aus der Basis – nicht verstärkt einbringen. Seine Aufgabe sei EU-Politik.

In seiner Partei wird Waitz in Anspielung auf die englische Aussprache seines Namens übrigens von manchen "Tom Waits" gerufen – wie der amerikanische Musiker und Schauspieler. Waitz höre Waits auch ganz gerne, sagt er. (Katharina Mittelstaedt, Martin Tschiderer, 15.6.2024)