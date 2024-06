Historikerin Mirjam Zadoff beharrt auf der paradigmatischen Rolle, die die Erinnerung an den Holocaust in unserer Gedenkkultur einnimmt: "Diese Verbrechen sind präzedenzlos." Orla Conolly

Pflegen Gemeinschaften ihre Gedenkkultur immer nur auf Kosten anderer? Nach den teils heftigen Debatten rund um die Thesen des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm fordert Historikerin Mirjam Zadoff die Bildung von "Erinnerungsallianzen": "Sie helfen Gesellschaften dabei, Stress zu reduzieren." Zadoff, die seit 2018 das NS-Dokumentationsarchiv München leitet, hofft, dass Palästinenser und Israelis ihre Gewalterfahrungen irgendwann in Frieden miteinander abgleichen werden.

STANDARD: Philosoph Omri Boehm hat mit seiner Eröffnungsrede bei den Wiener Festwochen teils heftigen Widerspruch erregt. Seinem Votum für einen jüdisch-palästinensischen Doppelstaat liegt die Idee gemeinsamen Gedenkens zugrunde. Juden und Palästinenser sollen die Erinnerung an ihre jeweiligen Gewalterfahrungen nebeneinander wachhalten können. Scheint eine solche Allianz denkbar?

Zadoff: Nach einem Konflikt, einer schrecklichen Erfahrung für eine Gesellschaft, braucht es im Anschluss, um das Zusammenleben sicherzustellen, die Schließung eines sozialen Vertrags, das wusste schon Hannah Arendt. Nur so können die Menschen wieder Vertrauen zum Staat fassen: indem sie Beteiligung erleben, in den Genuss von Minderheitsschutz kommen und sicher sind vor Gewalteinwirkungen. Wir sprechen hier von spannungsgeladenen Prozessen, und mit Blick auf den Nahen Osten ist die Lage besonders heikel. Der dortige Konflikt währt schon sehr, sehr lange. Das Bewusstsein einer Gemeinsamkeit hat sich – notabene auf engstem geografischem Raum – nur im Ansatz entwickelt.

STANDARD: Gibt es Beispiele? Wie synthetisiert man derart unterschiedliche Erfahrungen?

Zadoff: Israelis und Palästinenser haben in den ruhigeren Zeiten, als es Hoffnung auf Frieden gab, viel erreicht, in Literatur und Kunst, aber auch im Bildungsbereich. Es gibt eindrucksvolle Beispiele, wie das gemeinsame Gedenken von palästinensischen und israelischen Familien, die beide Angehörige verloren haben. Ein Schulbuchprojekt wurde versucht, getragen von der Absicht, ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln. Dabei wurden drei Spalten abgedruckt. Die eine enthielt, beginnend mit dem Jahr 1948, die palästinensische Geschichte, eine andere die israelische. Die dritte Spalte, in der Mitte, blieb leer. Darin lag die Aufforderung, zu sagen: Beginnen wir damit, die Erzählung der anderen wahrzunehmen! Wie und ob man nach den Ereignissen der vergangenen Monate daran anknüpfen können wird, ist eine andere Frage. Es wird äußerst kleine, differenzierte Schritte brauchen, um irgendwann wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.

STANDARD: Betrifft das alle Gewaltgeschichten, die politisch unterschiedlich überliefert werden?

Zadoff: Die Aufarbeitung von Traumata und die Erzählung von Gewaltgeschichte verläuft immer schwierig und konfliktreich. Die Erinnerung an den Holocaust nimmt eine paradigmatische Rolle ein, nicht nur weil das Verbrechen präzedenzlos war. Hier haben Verfolgte und Überlebende zum ersten Mal die Geschichte aus der Perspektive der Opfer erzählt. Noch während die Ereignisse ihren Lauf nahmen, haben Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto begonnen, die Shoah zu dokumentieren.

STANDARD: Trotzdem dauerte es Jahrzehnte, bis eine integrierte Geschichte aus Täter- und Opfererzählungen zustande kam.

Zadoff: Lange wurde die Wahrnehmung der Opfer als subjektiv und emotional abgetan. In seinem Film Shoah stellte der französische Regisseur Claude Lanzmann die Interviews von Überlebenden neben die von Tätern und Zuschauern. Er kommentierte nicht, sondern stellte die Stimmen nebeneinander. Damit kam der Zeugenschaft der Überlebenden eine ganz besondere, neue Rolle zu, gerade weil sie ihren Emotionen und ihrer Gebrochenheit Ausdruck verliehen.

STANDARD: Gibt es mit Blick auf Gaza und die Barbareien vom 7. Oktober 2023 überhaupt Hoffnung auf eine solche Zusammenschau?

Zadoff: Das ist eine gute Frage. Die israelische Gesellschaft ist zutiefst geprägt von der Erinnerung an den Holocaust und die palästinensische Gesellschaft von der Erfahrung der Vertreibung. Und beide Gesellschaften verbindet ein Konflikt, der fast hundert Jahre alt ist und jetzt mit dem Terroranschlag der Hamas und dem Vergeltungskrieg in Gaza einen Höhepunkt erreicht. Wird man irgendwann wieder miteinander sprechen? Zuallererst geht es um Trauer und die Bewältigung von Traumata. Palästinenser und Israelis werden irgendwann, so ist zu hoffen, ihre Erfahrungen miteinander abgleichen. In welcher Form? Vielleicht passiert es zuerst auf Distanz, über die sozialen Medien, auch wenn man nicht darum herumkommen wird, wieder gemeinsam in einem Raum zu sein, miteinander zu sprechen. Aus den Gesprächen resultieren irgendwann auch Erzählungen. Es ist das Erzählen, das Kontinuitäten schafft.

STANDARD: In Ihrem Essayband Gewalt und Gedächtnis findet sich eine Unzahl von Beispielen, wie unterschiedlich Erinnerungsarbeit geleistet wird. Es gibt ein lokales, nationales Erinnern, aber auch die Übernahme "fremder" Erinnerungsmuster. Manchmal heben Erinnerungen einander auf. Gibt es so etwas wie einen Zwang, sich auf Kosten anderer zu erinnern?

Zadoff: Staaten oder Gesellschaften haben immer versucht, sich eine gemeinsame Basis zu schaffen, eine Geschichte, die ihre Bürgerinnen und Bürger miteinander verbindet. Doch die Erinnerung lässt sich für autoritäre Anliegen und Diskurse leicht instrumentalisieren. Denken wir an Polen, als es von der PiS-Partei regiert wurde, oder an Ungarn. Die PiS-Regierung schien vom Thema Vergangenheit wie besessen. Sie entschied, was gesagt werden darf und wie es gesagt werden darf. Nach der autoritären Wende wurden Museen und Bildungseinrichtungen systematisch als Bühne für den Kulturkampf benützt. Man bemühte sich, Ausgrenzung zu erzeugen, und wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, die Vielfalt einer Gesellschaft abzubilden.

STANDARD: Sind rechtspopulistische oder autoritäre Regime Stress-Regime? Sie setzen ihre Volksgemeinschaften unter Stress, um ihre Macht zu erhalten. Müssen Gesellschaften prinzipiell stressbefreit sein, um sich der Arbeit des Erinnerns effektiv widmen zu können?

Zadoff: Wäre das so, würde die Form des Erinnerns ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn es einem gutgeht. Ich würde es andersherum formulieren: Vielstimmiges Erinnern ist auch eine Art der Stressbewältigung. Erinnerungsallianzen helfen dabei, Stress zu reduzieren. Man versucht die Barrieren, die gerade auch im populistischen Diskurs neu aufgebaut werden, niederzureißen. Das Denken in verfeindeten Lagern ist es doch, was den Stress schafft. Populismus versetzt Gesellschaften in Stress.

STANDARD: Seine Geschäftsgrundlage?

Zadoff: Künstlicher Stress – etwa durch die Idee eines Kulturkampfes – schafft Überforderung in einer Situation, in der Menschen unter realen Krisen leiden. "Was, jetzt sollen wir über die Bedürfnisse queerer Menschen auch noch reden? Das bringt uns völlig durcheinander!" In den Köpfen spukt immer noch die Volksgemeinschaftsidee der Nazis herum, die Idee einer ethnisch homogenen "Kerngemeinschaft", die von Migration und Diversität bedroht wird. Erst diese wäre, nach ihrer Wiederherstellung, vollständig stressbefreit. Man darf nicht in die Falle des Nationalismus tappen. In ihr steht man stets mit dem Rücken zur Wand. Dabei machen die Krisen, die wir derzeit erleben, definitiv nicht an nationalen Grenzen halt. Deshalb müssen wir die offene Gesellschaft verteidigen, so lange wir sie noch haben. (Ronald Pohl, 15.6.2024)