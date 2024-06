9.55 MAGAZIN

Twist: Das erste Mal – plötzlich berühmt?

Bis es endlich klappt mit dem Debütroman, dem ersten Film, der ersten Choreografie oder dem Durchbruch im Mode-Business, gilt es oft einen weiten Weg zurückzulegen. Was verzaubert am ersten Mal? Und was kommt dann? Antworten von Künstlerinnen und Künstlern. Bis 10.30, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP. Die Fragen stellen Christian Nusser (Heute) und Helma Poschner (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 ABENTEUERFILM

Die Bounty (The Bounty, USA/GB 1984, Roger Donaldson) Das starbesetzte Remake über die "Meuterei auf der Bounty" im Jahr 1789 ist mehr als die Vorgängerverfilmungen an den historischen Tatsachen ausgerichtet. Mel Gibson ist als Meuterer Fletcher Christian zu sehen, Anthony Hopkins als zunehmend neurotischer Leutnant William Bligh. Eine Dokumentation über Gibson, Vergöttert und verteufelt, ist im Anschluss zu sehen.

Bis 23.15, Arte

Mel Gibson als Meuterer Fletcher Christian in "Die Bounty"und in der Doku "Vergöttert und verteufelt" ab 20.15 Uhr auf Arte. © 1984 Orion Pictures Corporatio

20.15 THRILLER

Inside Man (USA 2006, Spike Lee) Der legendäre Bankräuber Dalton Russell (Clive Owen) bringt mit vier Komplizen eine Bankfiliale in seine Gewalt. Die Verhandlungen mit den Geiselnehmern führt Detective Keith Frazier (Denzel Washington), der wegen Korruptionsverdachts unter Druck steht. Doppelbödiger Thriller von Spike Lee, in dem ein Banküberfall zum politischen Akt wird.

Bis 22.55, ATV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Migration und Asyl – Problem ohne Lösung? Gäste bei Claudia Reiterer: Ernst Gödl (ÖVP), Christian Oxonitsch (SPÖ), Rainer Münz (Migrationsexperte), Robert Willacker (Politik- und Kommunikationsberater) und Kathrin Stainer-Hämmerle (FH Kärnten). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Peter Lorre – Hinter der Maske des Bösen

Die Rolle des Kindermörders in Fritz Langs M – Eine Stadt sucht einen Mörder machte ­Peter Lorre und sein Gesicht berühmt und bescherte ihm ein Image, gegen das er immer wieder ankämpfte. Evelyn Schels Dokumentation spürt den Widersprüchen im Leben des nach Hollywood exilierten österreichisch-ungarischen Schauspielers nach. Bis 0.05, ORF 2

23.15 THRILLER

Ein mörderischer Sommer (L’été meurtrier,

F 1983, Jean Becker) Als die junge, attraktive Elaine (Isabelle Adjani) mit ihrer deutschen Mutter und dem gelähmten Vater in eine provenzalische Kleinstadt zieht, entzünden sich an ihr rasch allerlei Fantasien der Bewohner, während die wahre Geschichte der Familie zunächst im Verborgenen bleibt. Jean Beckers sonnendurchglühter, großartig gespielter Thriller erzählt von den Verwüstungen eines Racheplans. Bis 1.25, 3sat

23.15 MUSIK

Leben mit Bach Eine musikalische Weltreise mit Bachchören. Bis 0.10, Arte