Ist es möglich, dass ein Mann der Mitte wie Emmanuel Macron einen politischen Extremisten in die Regierung in Paris holen muss? Dieses Wahlszenario wird immer wahrscheinlicher. Ein Bericht aus Paris

Eine Revolution hatte Emmanuel Macron vor seiner ersten Wahl im Titel seines Buchs versprochen. Das Denken in politischen Blöcken – die Spaltung in Linke und Rechte geht auf die Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung zurück – sei vorbei, schrieb er. Er werde die chronisch zerstrittene Nation einigen, die Lager miteinander versöhnen und gemeinsam für das Interesse der Nation und Europas einstehen. Am Abend des 7. Mai 2017 feierte Emmanuel Macron zum Klang von Beethovens Hymne "Freude, schöner Götterfunken" seinen Wahlsieg im Louvre-Hof; Tausende von Jugendlichen jubelten ihm frenetisch zu.

Frankreichs liberaler Premier Gabriel Attal musste sich bei einem Marktbesuch ein Schild der linken Front Populaire entgegenhalten lassen. AFP/LOIC VENANCE

Vergangene Woche hat Macron bei einer Pressekonferenz zu den Neuwahlen erneut eine "kopernikanische Wende" in Aussicht gestellt. Was er damit meinte, blieb offen. Die Nation hört ohnehin nicht mehr hin: "Das haben wir schon zu oft gehört", raunzte ein Radiojournalist stellvertretend für so viele Ex-Bewunderer, die von Macron abgefallen sind. Nur noch 14,6 Prozent erhielt seine Partei, die heute "Renaissance" heißt, bei den Europawahlen. Das ist nicht einmal die Hälfte der Stimmen, die Marine Le Pens Rechtspopulisten erhalten haben.

Das Parteisystem zerlegt

2017 hatte Macron seine Partei noch "En Marche" genannt, wie seine Initialen. Und bald merkten die Franzosen, dass es dem selbstbewussten Präsidenten nur um sich selbst ging. Statt sich mit den anderen Zentrumsparteien zu versöhnen, zerlegte er sie systematisch, indem er ihnen die besten Leute für seine Regierung abwarb und die besten Themen stibitzte. Machtlos schauten die bürgerlichen Republikaner und die Sozialdemokraten zu, wie Macron wortreich ausführte, all das geschehe nur, um den Vormarsch der Extremisten wie Le Pen zu stoppen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich selbst in Bedrängnis gebracht. REUTERS/Stephane Mahe

"Ich oder das Chaos", predigte er auch 2019, als die Gelbwesten an den Stadträndern und in den Landregionen aufmuckten. Das war nun eine richtige Revolution – einen gegen den "Präsidenten der Reichen" im Élysée-Palast.

Macron besänftigte die Proteste mit Milliardengeschenken. Mit seiner Pensionsreform kehrte aber die Gewalt in die Straßen Frankreichs zurück. Kaum hatte sie Macron einigermaßen ausgesessen, brachen in den Banlieue-Zonen schwere Krawalle los. "Macron, jetzt hast du das Chaos", sprayte jemand auf eine Hausmauer.

Andere werfen Macron vor, er habe die Rechten von Le Pen nicht wie versprochen bekämpft, sondern sogar gefördert. Als er 2023 das Ausländerrecht verschärft habe, habe in den Umfragen Le Pen profitiert – gemäß dem alten Diktum von Jean-Marie Le Pen, dem Vater von Marine, die Franzosen zögen das Original der billigen Kopie stets vor.

Unangreifbar, aber unpopulär

Der französische Präsident ist durch die Verfassung der Fünften Republik, die sich Charles de Gaulle 1958 auf den Leib geschneidert hatte, gegen all die revolutionäre Unbill gut geschützt. Populärer macht ihn das nicht: 2021 erhielt er bei einem öffentlichen Auftritt während des Händeschüttelns eine schallende Ohrfeige. Nach der verlorenen Europawahl flachst das Wochenmagazin Le Point, der Präsident wolle eine Partei gründen, die den Hass auf seine Person zum Inhalt habe und PAM heißen werde – "parti anti-Macron".

Marine Le Pen kann sich im Wahlkampf als Frau des Volks in Szene setzen. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Gewiss, Staatspräsidenten sind in Frankreich chronisch unpopulär. Macron kam 2017 in den Élysée-Palast, weil sein Vorgänger François Hollande verachtet wurde. Dieser wiederum war 2012 vor allem deshalb gewählt worden, weil die Franzosen genug hatten von Nicolas Sarkozy. Macrons Strahlfaktor wird ihm heute als Narzissmus und Arroganz angekreidet. Für das Wahldebakel seiner Partei bei den Europawahlen macht ihn der konservative Ex-Minister Jean-François Copé direkt verantwortlich: "Statt einzusehen, dass er sich zurücknehmen sollte, hat er sich mit pompösen Auftritten selbst in den Fokus gerückt – und wird nun abgestraft."

Der Fluch der bösen Tat

Die Form der Strafe ist besonders hart: Bei den Neuwahlen, die er am Sonntag unvorsichtigerweise selber angekündigt hat, wird der Staatschef aller Voraussicht nach aus der Wahlsiegerpartei einen politischen Extremisten zum Premierminister ernennen müssen. Laut Umfragen führt Le Pens "Nationale Sammelbewegung" (RN) mit 31 Prozent der Stimmen. Die "Neue Volksfront" zur Linken kommt auf 28 Prozent. Beide Lager liegen weit vor Macrons Renaissance (18 Prozent).

Frankreich: Parteien im Aufruhr

AFP

Auch diese Konstellation zwei Wochen vor dem ersten Wahlgang zeugt von der Götterdämmerung im Élysée. Macron hat seine nächsten Widersacher, die Bürgerlichen und die Sozialdemokraten, in den letzten Jahren und mithilfe seiner Machtfülle an die Wand gespielt. Die beiden politischen Machtpole der Fünften Republik sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nur verkehrt sich Macrons taktische Meisterleistung gegen ihn: An die Stelle der Moderaten treten nun die Radikalen. Ein Lepenist an der Regierungsspitze: Das wäre wirklich eine kopernikanische Revolution für das republikanische Frankreich. Die Nation steht unter Schock.

Fabien Roussel, Chef der Kommunisten, gibt sich als ein Teil der linken Volksfront. Dass die Einigung so schnell gelang, hat viele überrascht. REUTERS/Stephane Mahe

Die Linke hat am schnellsten reagiert und eine "Volksfront" gezimmert. Die starke Kraft dieser Wahlallianz sind allerdings nicht die Sozialisten, deren Listenchef Raphaël Glucksmann die Europawahlen mit 13,8 Prozent ehrenvoll beendet hat, sondern die radikallinken "Unbeugsamen" von Jean-Luc Mélenchon. Seine Partei hat bei den Europawahlen nicht einmal die Zehnprozentschwelle erreicht, diktiert aber den Kurs der Volksfront; Mélenchon hat sich – wie auch sein Parteikollege François Ruffin – bereits als Kandidat für den Premiersposten anerboten. Obwohl sein Palästinakurs auch Antisemiten anzieht, haben die Sozialdemokraten dem linkspopulistischen Volkstribun kaum etwas entgegenzusetzen.

Macron wird also womöglich die Wahl zwischen zwei ausgesprochenen Populisten haben – RN-Mann Jordan Bardella oder Mélenchon. Der Präsident hat nun gemerkt, was ihm blüht. "Der Vormarsch der Nationalisten und der Demagogen", meinte er zur Begründung von Neuwahlen, "ist eine Gefahr für unsere Nation." Dass er für diesen Vormarsch mitverantwortlich ist, überging Macron geflissentlich. Bei so viel politischem Gefühlsmangel fragen sich viele Franzosen, ob sich ihr angeschlagener Präsident noch bis zu seinem Amtsende 2027 im Élysée halten kann. (Stefan Brändle aus Paris, 14.6.2024)