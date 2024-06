Die Marine des Pazifikstaates Fidschi hat mit der Untersuchung der Umstände begonnen, die zum Stranden eines neuen Patrouillenbootes geführt haben. Die RFNS Puamau war am Montag bei ihrer Jungfernfahrt in der Fulaga-Passage auf ein Riff aufgelaufen. Die Marine Fidschis bestätigte am Dienstag, dass die brandneue Puamau bei ihrer ersten zweiwöchigen Patrouillenmission auf halbem Weg auf einem Riff in der abgelegenen Lau-Inselgruppe gestrandet und nun manövrierunfähig ist. Aus Sicherheitsgründen wurde das Schiff evakuiert. Die Crew wurde an Bord des Schwesterschiffs RFNS Savenaca nach Suva gebracht, wo sie am Freitag von ihren Familien empfangen wurde.

Die Puamau sitzt auf einem Riff fest. Foto: Republic of Fiji Navy

Fulaga gehört zu den Lau-Inseln, die sich im Südosten des Staatsgebietes Fidschis befinden. Die Lau-Inseln sind eine Gruppe aus über hundert einzelnen Inseln, Fulaga gehört zu der südlichen Lau-Gruppe. Fulaga besteht aus Riff-Kalkstein und birgt im Inneren der Insel eine Lagune mit zahlreichen Inselchen.

Schwierige Bedingungen

Die Fulaga-Passage ist für schwierige Navigationsbedingungen bekannt, dennoch sollte ein modern ausgestattetes Schiff wie die Puamau solche Gewässer unter normalen Verhältnissen meistern. Am Wochenende vor dem Unfall soll in der Region allerdings starker Ostwind geherrscht haben.

Für die Marine ist der Vorfall eine peinliche Blamage. Zwar kamen keine Menschen zu Schaden, doch die Puamau wurde vor nicht einmal einem Monat in Dienst gestellt. Sie ist ein Geschenk Australiens an Fidschi. Am 7. März wurde sie von der australischen Regierung in einer feierlichen Zeremonie in Perth an Fidschis Premierminister Sitiveni Rabuka übergeben. Am 4. Mai kam die Puamau in Fidschi an, und nun ist Australien gefordert, bei der Bergung des havarierten Schiffes zu helfen.

Marine gegen verfrühte Schlussfolgerungen

Commander Humphrey Tawake von der Marine Fidschis erklärte, es sei noch unklar, warum das Schiff auf das Riff auffuhr: "Es ist verfrüht, Schlussfolgerungen über die Ursache des Vorfalls zu ziehen", sagte er. Es werde eine umfassende Untersuchung einberufen, um die Umstände gründlich zu eruieren. In verschiedenen sozialen Medien wurde nach der Havarie die Qualifikation des Schiffscrew angezweifelt. Tawake zufolge seien die verantwortlichen Marineoffiziere jedoch alle voll ausgebildete Offiziere gewesen: "Sie waren alle qualifiziert." "Wir sind dabei, Bergungsoperationen zu organisieren, um das Schiff vom Riff zu entfernen und etwaige notwendige Reparaturen abzuschätzen", sagte Tawake weiter.

Aufgrund der schwierigen Umstände sind der Marine Fidschis zufolge eine gründliche Planung und ein Beiziehen von Experten für Schiffsbergungen notwendig, um beim Versuch, das Schiff vom Riff zu bekommen, auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dafür wurden zusätzliche Bergegerätschaften aus dem Ausland angefordert, um vor Beginn der eigentlichen Schiffsbergung den Treibstoff und andere Materialien sicher entfernen zu können. Das nötige Material soll der Marine zufolge im Lauf des Wochenendes eintreffen. Bis dahin werde das festsitzende Schiff von Tauchern und Marineingenieuren überwacht.

Zunächst wird versucht, das eingedrungene Wasser aus dem Maschinenraum zu pumpen. Wie schwer die Schäden sind, steht noch nicht fest, allerdings bedeutet jede Verzögerung bei der Bergung eine potenzielle Verschlimmerung.

Moderne Schiffsklasse

Die RFNS Puamau ist ein Schiff der Guardian-Klasse, das auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Die Guardian-Klasse wird vom australischen Schiffsbauer Austal hergestellt, die australische Regierung hat in den vergangenen Jahren zahlreiche pazifische Staaten mit solchen fast vierzig Meter langen Patrouillenbooten ausgestattet – neben Fidschi werden die Schiffe von Papua-Neuguinea, Tuvalu, Tonga, Samoa, den Salomonen, Palau, Kiribati, Mikronesien, Vanuatu, den Cook-Inseln, den Marshallinseln und Osttimor eingesetzt. Die Guardian-Klasse wurde in Auftrag gegeben, um die Schiffe der älteren Pacific-Klasse zu ersetzen, die aus den Achtziger- und Neunzigerjahren stammen. Zu den Aufgaben der Schiffe gehören die Kontrolle der riesigen Meeresgebiete und der Kampf gegen illegale Fischerei. Das erste Schiff wurde Ende 2018 an Papua-Neuguinea ausgeliefert, die RFNS Puamau wurde erst am 7. März von der Marine Fidschis übernommen.

Unfall auch in Samoa

Mehrere der insgesamt 19 bereitgestellten Schiffe wurden bereits bei Unfällen oder infolge von Naturkatastrophen schwer beschädigt. So musste für Samoa bereits ein Ersatz beschafft werden, denn im August 2021 setzte die samoanische Polizei ihr gerade einmal zwei Jahre altes und mehr als 18 Millionen Euro teures Patrouillenboot Nafanua II auf Grund. Die Nafanua II wurde dabei irreparabel beschädigt. Infolgedessen baute Australien die Nafanua III, die im vergangenen November ausgeliefert werden konnte. Der verantwortliche samoanische Polizeioffizier wurde von einem Disziplinartribunal für schuldig an dem Unfall befunden, zu einer Strafzahlung von 2000 samoanischen Tālā (rund 663 Euro) verurteilt und vom Rang eines Superintendenten auf den eines Korporals degradiert.

Tuvalus HMTSS Te Mataili und Vanuatus RVS Takuare wiederum wurden im März des vergangenen Jahres bei zwei Zyklonen schwer beschädigt. Australiens Außenministerin Penny Wong erklärte Anfang des Jahres, dass der Bau eines Ersatzschiffes für Tuvalu beschleunigt werde. Die Takuare befindet sich in Cairns zur Reparatur. (Michael Vosatka, 14.6.2024)