Die Stimmung in der Eurozone hat sich zuletzt aufgehellt. Doch einzelne Branchen, wie etwa die Industrie, schwächeln. In Frankreich geht die Angst vor einer Finanzkrise um

Dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen ausgerufen hat, sorgt im Land für Unruhe. Die Angst vor einer Finanzkrise ist groß. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Die Konjunktur wird laut jüngsten Prognosen auch heuer ein Mini-Wachstum zeigen. Die EZB hat die Zinsen leicht gesenkt. Die Stimmungsbarometer sind daher zuletzt gestiegen. Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im April ebenfalls weiter gestiegen. Saisonbereinigt ergab sich ein Plus von 19,4 Mrd. Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im März war ein Überschuss von 17,2 Mrd. Euro ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt ein Plus von 17,5 Mrd. Euro erwartet.

Der höhere Überschuss im April erklärt sich durch einen stärkeren Anstieg der Exporte. Die Exporte stiegen um 3,1 Prozent zum Vormonat. Die Importe stiegen zwar auch, aber nur um 2,3 Prozent. In der gesamten EU stieg der Überschuss ebenfalls. Der Saldo der Handelsbilanz ergibt sich aus der Differenz zwischen Exporten und Importen. In der Regel verzeichnen die Eurozone und die EU Überschüsse im Außenhandel.

Angst vor Finanzkrise

Bei all der guten Stimmung lauern aber tiefgehende Probleme. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire warnte davor, dass das Land im Zuge der von Präsident Emmanuel Macron ausgerufenen Neuwahlen in eine Finanzkrise schlittern könnte. Auf die Frage, ob die gegenwärtige politische Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zu einer Finanzkrise führen könnte, antwortet Le Maire am Freitag im französischen Hörfunk mit "Ja".

Er verwies darauf, dass Frankreich schon jetzt mehr als Portugal zur Bedienung seiner Schulden zahlen müsse. Der Risikoaufschlag, den Anleger für französische Staatsanleihen verlangen, kletterte am Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren.

Anleger in Sorge

An den Finanzmärkten wird zum Teil mit Sorge auf die Wahlprogramme der Parteien geschaut. Der euroskeptische und rechtspopulistische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen, der derzeit in den Meinungsumfragen führt, fordert etwa eine Herabsetzung des Pensionseintrittsalters und eine protektionistische Wirtschaftspolitik nach dem Motto "Frankreich zuerst". Für die Kreditwürdigkeit des Landes könnte die von der Partei befürwortete Politik nach Einschätzung der Ratingagentur S&P Global Implikationen haben, weshalb sie Frankreich kürzlich herabstufte. Auch ein neu gegründetes Bündnis der französischen Linken erklärte am Freitag, das Pensionseintrittsalter senken zu wollen. Zudem plant es eine neue Vermögenssteuer für Reiche.

Die Furcht vor einem RN-Sieg bei den Neuwahlen verschreckt die Aktienanleger in Paris. Der französische Leitindex CAC 40 musste Punkte abgeben. Unter Druck stehen vor allem die Kurse von französischen Großbanken wie Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole. Anleger sind laut Börsianern in Sorge, dass es bei einer Regierungsübernahme des RN zu einer Staatsschuldenkrise kommen könnte. (Reuters, APA, red, 14.6.2024)