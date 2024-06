Slowenien fordert Dänemark mit Christian Eriksen. England startet als Favorit gegen Serbien in die Gruppe C

Bondscoach Ronald Koeman traut den Angaben der Polen nicht. Vom Mannschaftsarzt der "Reprezentacja" hieß es zuletzt, Starstürmer Robert Lewandowski habe einen Muskelfaserriss erlitten und verpasse am Sonntagnachmittag das erste Spiel der Fußball-EM in der Österreich-Gruppe D gegen die Niederlande. "Wer weiß, ob alle Berichte wahr sind. Ich habe immer Zweifel", sagte Koeman im Oranje-Quartier in Wolfsburg. "Dass er ein außergewöhnlicher Angreifer ist, steht außer Frage." Polens Trainer Michal Probierz reagierte etwas irritiert auf die Aussagen. "Er hat vielleicht enormes Wissen über Verletzungen. Ich habe das nicht, sondern einfach Vertrauen in unsere medizinische Abteilung", sagte Probierz vor dem Spiel. "Es gibt einen Spruch: 'Sag die Wahrheit, und die Leute denken, du lügst.' Das passt in diesem Fall."

Ob mit oder ohne Lewandowski, im Volksparkstadion von Hamburg wird die Elftal als Favorit ins Spiel gehen. Den Polen, die sich über die Play-offs als letztes der 24 Teams für die EM qualifiziert hatten, fällt mit dem verletzten Arkadiusz Milik ein zweiter Stürmer für die gesamte Endrunde aus. Der dritte Angreifer Karol Swiderski lädierte sich am Montag beim 2:1-Testspielsieg gegen die Türkei beim Torjubel den Knöchel und ist fraglich. Wer soll da die Tore schießen? "Wir werden keine Angst haben", sagte Swiderski immerhin: "Wir haben auch in diesem Spiel eine Chance." Beim Gegner sagten kurz vor dem Turnier mit Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners zwei wichtige Mittelfeldspieler im 4-3-3-System verletzungsbedingt ab. Trotz der Ausfälle verfügt Koeman über ein starkes Team. "Wir wollen eine Mannschaft sein, gegen die man ungern spielt", sagte Kapitän Virgil van Dijk.

In Hamburg werden am Sonntag 20.000 Oranje-Fans erwartet. Trainer Koeman (61) erinnert sich noch genau an den Sommer 1988 zurück, in dem die Niederlande den bis dato einzigen EM-Titel holten. Zum einen hatte er als umsichtiger Libero großen Anteil am Erfolg. Vor allem aber sorgte er für einen der ganz großen Eklats der EM-Geschichte: Nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Deutschland (2:1) wischte er sich symbolisch das Gesäß mit dem Trikot von Olaf Thon ab - und sorgte damit für einen Tiefpunkt der deutsch-niederländischen Beziehungen. Die Aktion bereut Koeman heute. "Es war ein großer Fehler und schlecht von mir", sagte er bei einer Pressekonferenz. Fest steht, dass sie Koeman in den Niederlanden im Erfolgsfall wohl ein Denkmal errichten würden. Denn nach dem Triumph von 1988 waren die Niederlande mit Ausnahme der EM 2016 bei allen Euros dabei, kamen aber nie über das Halbfinale (1992, 2000, 2004) hinaus. Bei Weltmeisterschaften schaffte es Oranje in drei Endspiele, doch stets gewannen die anderen.

Slowenien fordert Dänemark

Christian Eriksen erlebt in Deutschland eine Rückkehr auf eine Bühne, die sehr fern schien. Vor drei Jahren hörte das Herz des dänischen Stars im EM-Spiel gegen Finnland auf zu schlagen. Der damals 29-Jährige brach am Feld zusammen. Nur dank Herzdruckmassagen und eines Defibrillators konnte er wiederbelebt werden - Tausende im Kopenhagener Stadion schauten geschockt zu. Eriksen schaffte das Comeback. Am Sonntag soll der Regisseur gegen Slowenien den Unterschied ausmachen.

"Er ist unser Rhythmus, er ist unser Mann auf dem Feld, der das Spiel diktieren kann. Wenn er gut spielt, dann spielen wir auch gut", sagte Kasper Hjulmand vor dem EM-Auftaktspiel in Stuttgart (18.00 Uhr/live ORF 1). Dänemarks Trainer erreichte mit seiner Mannschaft bei der letzten EM ohne Eriksen schlussendlich sogar das Halbfinale, dort war nach einem 1:2 nach Verlängerung gegen England Schluss.

England Favorit gegen Serbien

Mit England steigt am Sonntag einer der Co-Favoriten in die Fußball-EM in Deutschland ein. Die "Three Lions" bekommen es zum Auftakt von Gruppe C in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen mit EM-Debütant Serbien (21.00 Uhr/live ServusTV, ZDF) zu tun. Auf Trainer Gareth Southgate und seinem Team lastet gewaltiger Druck, in der Heimat wird die erste große Trophäe seit dem WM-Titel 1966 erwartet. Die Serben gaben wiederum als Ziel den Aufstieg ins Achtelfinale aus.

Vor der ersten Partie gab es gute Nachrichten beim Vize-Europameister von 2021. Der zentrale Abwehrrecke John Stones von Manchester City steht wieder zur Verfügung, nachdem er unter der Woche wegen eines Virusinfektes aus dem Teamtraining genommen werden musste. Linksverteidiger Luke Shaw (Manchester United) hingegen dürfte wegen einer Oberschenkelverletzung noch geschont und von Kieran Trippier ersetzt werden. (APA; luza, 14.6.2024)

Gruppe D, 1. Runde:

Polen - Niederlande (Hamburg, 15.00 Uhr/live ORF 1 und RTL, SR Artur Soares Dias/POR)

Polen: 1 Szczesny - 5 Bednarek, 3 Dawidowicz, 14 Kiwior - 19 Frankowski, 8 Moder, 24 Slisz, 21 Zalewski - 10 Zielinski, 16 Urbanski - 16 Buksa

Fraglich: Swiderski (Knöchel)

Es fehlt: Lewandowski (Oberschenkel)

Niederlande: 1 Verbruggen - 22 Dumfries, 6 De Vrij, 4 Van Dijk, 5 Ake - 14 Reijnders, 24 Schouten, 16 Veerman - 7 Simons, 10 Depay, 11 Gakpo

Fraglich: Brobbey (Oberschenkel)

Gruppe C, 1. Runde:

Slowenien - Dänemark (Stuttgart, 18.00 Uhr/live ORF 1 und ZDF, SR Schärer/SUI)

Slowenien: 1 Oblak - 2 Karnicnik, 23 Brekalo, 6 Bijol, 13 Janza - 22 Gnezda Cerin - 15 Horvat, 10 Elsnik, 17 Mlakar - 9 Sporar, 11 Sesko

Dänemark: 1 Schmeichel - 2 Andersen, 6 Christensen, 3 Vestergaard - 18 Bah, 15 Nörgaard, 23 Höjbjerg, 17 Kristiansen - 10 Eriksen, 14 Damsgaard - 9 Höjlund

Gruppe C, 1. Runde:

Serbien - England (Gelsenkirchen, 21.00 Uhr/live ServusTV, ZDF, SR Daniele Orsato/ITA)

Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 2 Pavlovic, 13 Veljkovic - 14 Zivkovic, 17 Ilic, 20 S. Milinkovic-Savic, 11 Kostic - 10 Tadic - 9 Mitrovic, 7 Vlahovic

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guehi, 12 Trippier - 8 Alexander-Arnold, 4 Rice - 7 Saka, 10 Bellingham, 7 Foden - 9 Kane

Fraglich: 3 Shaw (Oberschenkel), 5 Stones (Infekt)