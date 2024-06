Wien wird seit einigen Jahren regelrecht überschwemmt mit Projekten des gewerblichen Wohnens, also Serviced Apartments in jeder nur erdenklichen Spielart. Zwei neue Häuser nahmen kürzlich den Betrieb auf, die im Detail deutliche Unterschiede aufweisen.

Bis vor ein paar Jahren hatte das Gebäude in der Kelsenstraße 5 beim Schweizergarten reine Büronutzung. Putschögl

Für das Hans-y in der Kelsenstraße 5 von Entwickler Soulier wurde ein Bürogebäude entkernt und völlig umgestaltet. Auf zwölf Etagen befinden sich 656 Einheiten, die als All-inclusive-Apartments vergeben werden. Das Angebot richtet sich an "Young Professionals, berufstätige Best Ager und internationale Longstayer", also etwa Saisonniers, sagt Clemens Bauer, Geschäftsführer von Soulier Real Estate. Das Konzept nennt er "Lifestyle-Living". Seit wenigen Wochen kann gebucht werden, "und man rennt uns die Bude ein", sagt Bauer.

Von der Sauna im Spa-Bereich im obersten Geschoß aus blickt man auf das Arsenal. Putschögl

Hotel will man explizit keines sein. Der Mindestaufenthalt liegt bei drei Monaten. Es gibt "Smart"-Einzelzimmer mit 14 bis 20 Quadratmetern, "Comfort"-Zimmer für zwei Personen mit 30 oder 40 Quadratmetern sowie 88 Suiten mit eigenen Schlafzimmern. Ab etwa 700 Euro im Monat bekommt man ein kleines Zimmer, bei 40 Quadratmetern liegt man bei etwa 1300 Euro.

Die Zimmer sind in verschiedenen Größen erhältlich. Putschögl

Dafür ist in der Miete alles inkludiert, vom Heizen bis zum Internet, und auch die großzügigen Gemeinschaftsräume (Fitness, Yoga, Spa-Bereich) sowie der Pool auf dem Dach können benutzt werden. Ganz oben gibt es auch einen Sky-Garden und eine Sky-Lounge, in der während der EM Fußball gezeigt wird.

Ganz oben befindet sich eine Sky Lounge. Putschögl

Die Küchen sind umso besser ausgestattet, je höher die gebuchte Zimmerkategorie ist. Geschirr gibt es allerdings keines, das kann man beim Einzug entweder im Paket vom Betreiber, einer Soulier-Tochter, erwerben (und dann auch tatsächlich behalten) – oder man geht rüber ins benachbarte Möbelhaus.

Auch ein Pool auf dem Dach kann von den Mieterinnen und Mietern benutzt werden. Putschögl

130 Millionen Euro hat Soulier investiert, um aus dem einstigen Bürohaus ein Haus des gewerblichen Wohnens zu machen. Geheizt und gekühlt wird mit einer Großwärmepumpe.

Im Erdgeschoß gibt es ein Bistro sowie Coworking-Flächen. Putschögl

Im Erdgeschoß des Gebäudes gibt es Co-Working-Flächen im Ausmaß von insgesamt 740 Quadratmetern, die auch von Externen gebucht werden können, außerdem ein kleines Bistro.

Vom Mode- zum Wohnhaus

Das zweite neue Projekt, das Limehome in Favoriten, hat kürzlich an der Adresse des einstigen Tlapa-Modehauses eröffnet. Dieses wurde aber nicht umgebaut, sondern Ende 2019 abgerissen. Entwickler Vermehrt errichtete dann ab 2021 einen Neubau mit Einzelhandel im Erdgeschoß, einem Bürotrakt, in dem nun das AMS eingemietet ist, und einem Trakt mit 120 Apartments, die nun ab sofort gemietet werden können.

Serviced Apartments von Limehome am ehemaligen Tlapa-Standort in Wien-Favoriten. Limehome

Buchungen können über die Website erfolgen (eine App befindet sich gerade noch in der Testphase) oder über Partner wie Booking.com. Dass Letzteres laut Helene Bugl, Expansionsleiterin für Österreich, Schweiz und Ungarn bei Limehome, die weitaus häufigere Variante ist, verdeutlicht ein wenig, wie hotelähnlich das Angebot hier ist. Der durchschnittliche Aufenthalt bei Limehome beträgt drei Tage.

Der Eingang befindet sich in der Landgutgasse 18. Putschögl

Der Eingang befindet sich in der Landgutgasse 18, die Apartments verteilen sich auf sieben Stockwerke und sind durchwegs mit hellen Parkettböden sowie pastellgrünen Küchen und Kästen ausgestattet, die Küchen hier auch mit Geschirr, nur die Größen der Einheiten sind unterschiedlich: Vom 17 Quadratmeter großen Einzelzimmer mit Doppelbett bis zur 50-Quadratmeter-Suite mit eigenem Schlafzimmer reicht die Palette.

Hotel-Flair bei Limehome, wo der durchschnittliche Aufenthalt bei drei Tagen liegt. Putschögl

Eine ansprechende Lobby darf man sich nicht erwarten, der Eingangsbereich ist schlicht und Wohnbau-like. Im zweiten Dachgeschoß steht den Gästen aber ein Gemeinschaftsraum mit einer Dachterrasse zur Verfügung. Genau dort ist auch des Öfteren ein Limehome-Mitarbeiter zu finden, aber nicht immer, er ist nämlich für mehrere Standorte zuständig.

Der Ausblick vom Balkon eines Limehome-Apartments. Putschögl

Zwei weitere Standorte hat Limehome vor einigen Monaten in der Karajangasse beim Augarten im 20. Bezirk sowie an der Rossauer Lände eröffnet. Laut Bugl sieht man in der Bundeshauptstadt ein Potenzial von insgesamt etwa 1300 Zimmern.

Umnutzungsprojekte

Der Münchner Anbieter ist mittlerweile in zehn europäischen Ländern aktiv, die Auslastung betrug im Jahr 2023 über das gesamte Portfolio betrachtet laut Bugl rund 90 Prozent.

Eine Limehome-Suite mit Schlafzimmer. Putschögl

In Österreich verfügt man inzwischen über 26 Standorte mit rund 650 Apartments unter Vertrag, noch nicht alle davon sind buchbar. Die nächsten Eröffnungen sind in wenigen Tagen in Krems und etwas später auch in Bad Hall geplant. Umnutzungen von Büros sind für Limehome auch ein Thema, man hat sie bereits in mehreren deutschen Städten gemacht; in Österreich etwa in Salzburg und aktuell auch in Graz. (Martin Putschögl, 18.6.2024)