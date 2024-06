Die Wahrheit steht wie immer in der "Krone", in der der gebürtige Steirer Frank Stronach richtigstellt, er sei in Kanada nicht festgenommen worden

Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass die "Kronen Zeitung" ihre abgestandenen Idole im Stich lässt, wenn sie Schweres durchmachen müssen. So war es keine Überraschung, als auf Seite 1 der Sonntagsausgabe zu lesen war Stronach wehrt sich in der Krone. Es war aber auch ein Schock um Magna-Milliardär Frank Stronach: Der 91-jährige gebürtige Steirer sieht sich plötzlich mit Vorwürfen wegen sexueller Übergriffen konfrontiert, sogar von Vergewaltigung ist die Rede! Da ist es nur selbstverständlich: Frank Stronach will sein Vermächtnis als Philanthrop und Ikone der kanadischen Geschäftswelt aufrechterhalten. Um das zu wollen, muss man keine Ikone sein. Da ist es verständlich, jetzt setzt sich der Magna-Gründer zur Wehr und lässt via "Krone" ausrichten: "Ich weise alle Anschuldigungen zurück!"

Man kann nur hoffen, dass sie in Kanada fleißig die "Kronen Zeitung" lesen, und nicht Berichte der Nachrichtenagentur Reuters, wo es hieß, Stronach wäre in seinem Heimatland Kanada kurzfristig festgenommen worden. Die Wahrheit steht wie immer in der "Krone", in der der gebürtige Steirer aus Kleinsemmering bei Weiz richtigstellt, er sei nicht festgenommen worden. Vielmehr hat die Polizei bei mir angerufen, und ich habe mich dann freiwillig zur betreffenden Polizeistation begeben.

Wer das Gold hat, macht die Regeln

Der "Kurier", den Stronach zu keiner Zeit als Kolumnist mit seinen Weisheiten bereichert hat, ging etwas distanzierter an den Fall heran. Leicht hämisch erinnerte er daran, wer das Geld hat, macht offenbar doch nicht (immer) die Regeln, wobei er Stronach falsch zitierte, weil es richtig heißen muss: Wer das Gold hat, macht die Regeln, und das ist ein großer Unterschied. Immerhin räumte das Blatt ein: Der 91-Jährige ist weder in Kanada noch in Österreich ein Unbekannter. Das muss ihm erst einer nachmachen. Präziser als die Partnerin in der Mediaprint listete der "Kurier" auch penibel die mutmaßlich fünf Straftaten auf. Es handelt sich um Vergewaltigung, unsittliche Belästigung einer Frau, zweifache sexuelle Übergriffe und Freiheitsberaubung. Das hatte die "Krone" in dieser Ausführlichkeit verschwiegen, dafür blieb der "Kurier" seinen Leserinnen und Lesern Stronachs Feststellung schuldig: "Stimmt alles nicht!"

Im bunten Teil glänzte die "Krone" mit zwei Prominentengesprächen. Ei­nes davon führte der Senior Editor von "News", der sich im Nebenjob bei Dichand vom Kolumnisten zum Interviewer emporgearbeitet hat, mit dem deutschen Philosophen Richard David Precht. Der gendert nicht, was allein schon eine beachtliche philosophische Leistung ist, und der in vielem anderen als Quergeist zum Zeitgeist gilt. Damit fiel er stark ab gegen das Phänomen Mausi Lugner, auf dessen Spur sich eine bewährte Kraft des Hauses Dichand gesetzt hatte. Während der Philosoph regelmäßig durch die Medien geistert, geistert Mörtels Gemahlin Nummer 4 (von insgesamt neuerdings 6) seit kurzem wieder durch die Gazetten, und das – nicht zu glauben – nach jahrelanger Absenz. Mausi hier, Mausi da, Mausi stets schnatternd und schnäbelnd mit ihrem Neuen, einem Millionär.

Society Ladies unter sich

Einer "Society Lady", Selbstdefinition, verlangt man nicht unbedingt philosophische Einsichten ab, aber im Vergleich zu Herrn Precht kann sich Frau Lugner mit der Erkenntnis "Jeder hat sein Packerl zu tragen" gut behaupten, und das, ohne es darauf anzulegen, Quergeist zum Zeitgeist sein zu wollen. Der Philosoph hat wieder einmal ein Buch geschrieben, "Das Jahrhundert der Toleranz", dem der Interviewer mit Amüsement entnimmt, dass Ihr Werk ausdrücklich auf dem generischen Maskulinum beharrt, unter dem Verweis, dass das Femininum mitgemeint sei. Da muss es ein schwerer Dämpfer für dessen Amüsement gewesen sein, dass der Philosoph dieses existenzielle Problem mit den Worten abtat: „Das sind Erste-Welt-Pro­bleme. Und es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit und Raum wir für solche Debatten verwenden, wenn man überlegt, vor welchen gigantischen Herausforderungen die Menschheit steht. Die Society Lady dürfte das auch so sehen.

Um das Thema Corona im Wahlkampf warm zu halten fasste An­dreas Mölzer in "Zur Zeit" noch einmal nach. Ob es wirklich nur Verschwörungstheoretiker sind, die davon ausgehen, dass diese Konzerne nicht nur einzelne Experten, sondern die gesamte WHO und auch die meisten Regierungen auf diesem Planeten kaufen konnten, ist ungewiss. Keineswegs! Es sind vielmehr die Verschwörungspraktiker der FPÖ, die noch immer den Weisen von Zion nachtrauern. Das ist gewiss. (Günter Traxler, 16.6.2024)