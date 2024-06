Die Abnahme von Handys im Auftrag der Staatsanwaltschaft wird neu geregelt. Darauf haben sich Alma Zadić (Grüne, li.) und Karoline Edtstadler (ÖVP, re.) verständigt – eine Einigung, die Fragen aufwirft. APA/HANS KLAUS TECHT

Dass Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zufrieden ist, verwundert nicht. Die Ministerin hat die Stärkung von Beschuldigtenrechten zu ihrem Leibthema gemacht. Da kommt die Neuregelung zur Handysicherstellung durch Ermittlungsbehörden gerade recht. Im Kern geht es darum: Will die Staatsanwaltschaft künftig ein Handy sicherstellen, muss sie es nicht nur detailliert begründen, sondern bei Gericht beantragen – ähnlich wie bei einer Hausdurchsuchung. Erst nach der Zustimmung des Gerichts kann die Polizei das Handy beschlagnahmen.

Bisher war dies nicht explizit geregelt. Der Verfassungsgerichtshof hat dieses Manko beanstandet und in Edtstadlers Richtung argumentiert. In der Tat sei die Abnahme eines Handys ein schwerer Eingriff in die Grundrechte, zumal ja sehr viele, höchst persönliche, Daten gespeichert seien.

Politische Motive

Da es um so etwas Gewichtiges wie Grundrechte geht, verwundert schon einigermaßen, dass sich ÖVP und Grüne erst so spät, in der Endphase ihrer Koalition geeinigt haben. Das zeugt von wenig Respekt vor dem Parlament – etwas, worüber sich die Grünen vor ihrer Regierungszeit nicht genug aufregen konnten. Eine Debatte über Grundrechte sollte im österreichischen Parlament nicht durchgepeitscht werden. Das braucht Zeit, sorgfältige Auseinandersetzung und den Austausch von Expertise, auch außerhalb der befassten Ministerien.

Der Verdacht liegt nahe, Türkis und Grün seien hier einer ganz anderen Logik gefolgt. Die Justizministerin wollte ein unangenehmes Thema endlich erledigen und ist, so scheint's, der ÖVP entgegengekommen. Und die Verfassungsministerin kann sich als Hüterin der Grundrechte präsentieren. Zudem kann sie auch ein kleines, feines, politisch nicht unerhebliches Signal in die eigenen Parteireihen senden: "Seht her, ich habe etwas erreicht bei einem Thema, das euch schon lange geärgert hat!"

Die ÖVP leidet noch immer an den Handyabnahmen, Auswertungen und auch Zufallsfunden aus der Ära Kurz. All die Skandale rund um Minister aus der ÖVP und Kurz selbst, all die Rücktritte, der gesamte Casinos-Akt mit seinen Nebensträngen, das Aufkommen des "Beinschab-Tools". Das wäre nach der künftigen Rechtslage so nicht mehr möglich, befürchtet so mancher Experte. Dazu kommt, dass die Sicherungskopien künftig nicht bei den Staatsanwälten verbleiben und dass Beschuldigte schon nach zwei Jahren die Einstellung des Verfahrens beantragen dürfen – wegen langer Verfahrensdauer. Der ÖVP waren die Ermittlungen der WKStA stets ein Dorn im Auge, von Kurz abwärts haben viele auch klar artikuliert, dass sie sich von der Justiz verfolgt fühlen. Sie alle dürfen nun wohl zufrieden sein.

Die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), der gesamten Justiz überhaupt, werde hingegen massiv erschwert, kritisieren Richtervereinigung, Staatsanwälte und Rechtsanwaltskammer – nicht zuletzt, weil der Aufwand größer und nicht genug Personal zugeteilt wird. Dies alles hätte das Parlament gründlich diskutieren müssen. Stattdessen geht die ganze schwierige Causa im Schnelldurchlauf über die Bühne. Nicht zuletzt das hinterlässt einen schalen Beigeschmack. (Petra Stuiber, 14.6.2024)