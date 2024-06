Coworking-Spaces im kleineren Maßstab ab etwa 250 Quadratmetern, dafür in mehreren Dutzend Städten und Gemeinden in der gesamten Republik: So lauten Konzept und Vision von Marcus Weixelberger, der 2018 das Unternehmen Andys.cc gründete. Derzeit hält er bei zehn Standorten, die jüngsten davon liegen in der Aspernbrückengasse im zweiten Bezirk in Wien sowie in der aktuellen europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl, Letzterer ist eine Kooperation mit den ÖBB.

"Flex-Acces" heißt, hier kann man sich einen Schreibtisch aussuchen. Putschögl

Weitere sind, wie erwähnt, geplant - für die Expansion sucht Weixelberger nun aber vor allem Franchisenehmer. Mit deren Hilfe soll das Konzept bundesweit ausgerollt werden, "50 Standorte könnte Österreich sicher vertragen", sagt Weixelberger dem STANDARD. Als Franchisenehmer kommen aus seiner Sicht in erster Linie Immobilieneigentümer infrage, die also – wie etwa die ÖBB – im Idealfall eine geeignete Immobilie schon haben und dann Marke, IT, Betriebsabläufe etc. von Andys.cc gegen Gebühr übernehmen.

Doch einfach ist das nicht: "Geeignete Immobilien in kleineren Städten oder Gemeinden zu finden ist eine Herausforderung", sagt Weixelberger, der vor der Gründung zwei Jahrzehnte lang in der IT gearbeitet hat. Alte Gasthäuser oder Geschäfte seien oft wegen schlechter Belichtungsverhältnisse nicht geeignet.

Dezentrale Standorte für Firmen

Größen ab 250 Quadratmetern pro Standort sind laut Weixelberger deshalb möglich, weil die Personalkosten minimal gehalten werden. Zweimal am Tag werden die Wiener Standorte von einem Mitarbeiter aufgesucht, in Bad Ischl passiert das einmal am Tag.

Potenzial sieht Weixelberger vor allem darin, als dezentrale Standorte für größere Unternehmen zu fungieren. In der Aspernbrückengasse sind inzwischen bereits 15 Firmen eingemietet, an sämtlichen Andys-Standorten sind es 100. Etwa 15 davon haben irgendwo anders noch ein oder mehrere Büros, schätzt Weixelberger.

Meetingräume können dazugebucht werden, Telefonzellen gibt es auch. Putschögl

Ein Schreibtisch in einem abschließbaren Gruppenbüro kostet ab 550 Euro im Monat, einzelne Schreibtische gibt es ab 210 Euro für einen Standort, mit einem Upgrade um 49 Euro kann man sich an jedem Standort an einen freien Platz setzen. Der Zutritt funktioniert via Handy-App, die Buchungen von Meetingräumen ebenfalls, und auch die Rechnungen kommen digital aufs Handy ebenso wie Infos über Community-Events. (mapu, 17.6.2024)