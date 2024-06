Weil der Reparaturbonus über EU-Gelder finanziert wird, wurde die Europäische Staatsanwaltschaft aktiv. Es ist die erste Anklage der neuen Behörde in Österreich

Ein Scheinunternehmen soll 1041 Förderungen für falsche Handy-Reparaturen beantragt haben. AFP/JUNG YEON-JE

Die Europäische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen ein Unternehmen, das sich im Zuge der Aktion "Reparaturbonus" 160.000 Euro erschlichen haben soll. Das hat die EU-Behörde am Freitag in einer Presseaussendung bekanntgegeben. Bei der Anklage handelt es sich um die historisch erste, die von der neuen EU-Behörde in Österreich eingebracht wurde.

Die EU-Staatsanwaltschaft nahm Mitte 2021 ihre Tätigkeit auf und verfolgt Kriminalfälle, die zum Schaden der EU begangen wurden. Im aktuellen Fall ist sie aktiv geworden, weil der Reparaturbonus, den das Klimaschutz-Ministerium ausbezahlt, mit insgesamt 130 Millionen Euro aus der Recovery and Resilience Facility (RRF) der Europäischen Union finanziert wird.

1041 falsche Reparaturen

Mit dem Klimabonus fördert das Klimaschutz-Ministerium die Reparatur von defekten Elektrogeräten wie Toaster, Fernseher und Rasenmäher mit 50 Prozent der Kosten. Je Reparatur werden maximal 200 Euro ausbezahlt. Im Zuge der erste Auszahlungswelle, die im April 2022 begonnen hatte, kam es zu zahlreichen Betrugsfällen, indem Unternehmen offenbar gefälschte Rechnungen einreichten. Ermittelt wird gegen dutzende Betriebe wegen einer Schadenssumme von mehreren Millionen Euro.

Laut der Presseaussendung der EU-Staatsanwaltschaft wird nun Anklage gegen einen Scheinbetrieb in Wien erhoben, der zwischen Juni 2022 und März 2023 ganze 1041 Förderanträge für angebliche Handyreparaturen eingereicht haben soll. Insgesamt beantragte das Unternehmen Förderungen in Höhe von 201.000 Euro. Rund 161.000 Euro wurden tatsächlich überwiesen, bevor die Behörden die Zahlungen stoppten. Nach dieser ersten Anklage dürften weitere folgen.

Im Sommer 2023 hatte das Klimaschutzministerium die Aktion vorübergehend gestoppt. Seit Herbst 2023 wird der Bonus mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz wieder ausbezahlt. Um Betrugsfälle zu vermeiden, wird die Förderung nun direkt an die Kundinnen und Kunden ausbezahlt. Diese müssen über die Website einen Bon erstellen und die Reparatur beim jeweiligen Betrieb vorfinanzieren. Der Betrieb reicht den Bonus dann bei der Kommunalkredit ein, die das Geld direkt auf das Konto des Kunden überweist. (japf, 14.6.2024)