Fridays for Future hat in Innsbruck zur Fahrraddemonstration aufgerufen. APA/MARKUS STEGMAYR

Innsbruck – Die von Fridays for Future organisierte Fahrraddemonstration auf die Inntalautobahn (A12) hat Freitagnachmittag auf dem Vorplatz des Tiroler Landestheaters mit Blasmusik und Reden begonnen. Gegen 15.15 Uhr wird im Anschluss der Räder-Demozug durch das Innsbrucker Stadtgebiet in Richtung eines Autobahnteilstückes ziehen. In den Reden zum Auftakt wurden die "Unentschlossenheit der Regierung" gegeißelt und eine "Fairkehrswende" gefordert.

Rednerin: "Das wahre Chaos geht von der Klimakrise aus"

Gemeint war damit eine rigorose "Mobilitätswende", bei der "Klimagerechtigkeit" an allererster Stelle stehe, strich ein Redner heraus. Es brauche einen "Ausbaustopp von Straßen", denn mehr Straßen führten automatisch auch "zu mehr Verkehr", argumentierte der junge Mann und erntete statt Applaus Klingeltöne von zahlreichen Fahrrädern.

Eine weitere Rednerin kritisierte die Asfinag und die Wirtschaftskammer, die im Vorfeld gegen die Fahrraddemo mobil gemacht und argumentiert hatten, dass diese in Sachen Verkehr für "Chaos sorgen wird". Das stimme nicht, erklärte die Aktivistin, denn "das wahre Chaos geht von der Klimakrise aus". Auch sie erntete für diese Aussage lautes Klingeln sowie das Skandieren des Slogans "We are unstoppable, another world is possible".

Verkehrsbeeinträchtigungen

Obwohl sich der Demozug vom Vorplatz des Tiroler Landestheaters laut der Ankündigung erst um 15.15 Uhr in Bewegung setzen dürfte, wird bereits ab 13.30 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Zenzendorf in Richtung Innsbruck gesperrt. Die Umleitung führt über die A13 Brennerautobahn und die Anschlussstelle Innsbruck-Süd. Autofahrer, die in Richtung Westen fahren wollen, müssen daher eine zehn Kilometer lange Umleitung fahren. Zwischen 14 und 17.30 Uhr wird zudem im Tunnel Amras die Fahrspur in Richtung Bregenz gesperrt, die Auffahrt auf die Autobahn bei Innsbruck-Ost bleibt offen. Die Umleitung erfolgt dann ebenfalls über die Anschlussstelle Zenzenhof auf der A13.

Um 14.30 Uhr kommt es dann zur Sperre des eigentlich betroffenen Autobahnabschnittes. Die Auffahrtsspur der Anschlussstelle Innsbruck-Mitte wird bis voraussichtlich 17.30 Uhr nicht befahrbar sein. Zwischen dem Tunnel Wilten und Innsbruck-Mitte wird ab 14.15 Uhr der zweite Fahrstreifen in Richtung Kufstein – also Fahrtrichtung Osten – gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird nur eine Fahrspur mit reduzierter Geschwindigkeit befahrbar sein, hieß es von Polizei und Autobahnbetreiber.

Es wurde darauf hingewiesen, dass es im gesamten Stadtgebiet zu "erheblichen Beeinträchtigungen" kommen werde. Schließlich führt die Fahrraddemo durch die halbe Innenstadt, inklusive der wichtigen Verkehrsader Südring. Die Verantwortlichen empfahlen daher, von 14 bis 17.30 Uhr das gesamte Stadtgebiet Innsbrucks "weiträumig zu umfahren und die eingerichteten Umleitungen auf der Autobahn zu nutzen". Von 17 bis 20 Uhr werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder beim Landestheater versammeln. Wie viele Menschen sich an der Demo beteiligen werden, sei schwer einzuschätzen – es wurde mit bis zu 2000 gerechnet. (APA, 14.6.2024)