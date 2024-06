Der Rahmen für den wahrlich historischen Tag in Südafrika geriet etwas seelenlos. Am Freitag begann am Kap das Zeitalter der Koalitionsregierungen. Erstmals in der seit 30 Jahren andauernden demokratischen Geschichte bestimmt der marode African National Congress (ANC) nicht mehr allein die Geschicke des einflussreichsten Landes des Kontinents. Ein lange unvorstellbares Szenario. Besonders für den ANC.

Für derartige Anlässe steht eigentlich das alte Parlament in Kapstadt parat, fraglos eines der schönsten der Welt. Doch dort ist vor über zwei Jahren das Dach abgebrannt, trotz eines 100-Millionen-Euro-Budgets ist das Ende der Reparaturarbeiten nicht in Sicht. Das liegt auch an Missmanagement. Das Gebäude ist vorerst zum Denkmal von ANC-induziertem Staatsversagen geworden.

Konferenzzentrum statt Parlamentsgebäude. REUTERS/Nic Bothma

Entsprechend kamen die Parlamentarier in einem eher schnöden Kongresszentrum zusammen, um den neuen Präsidenten zu wählen. Er heißt weiter Cyril Ramaphosa. Für ihn stimmten am Freitag neben den Abgeordneten seiner eigenen Partei, dem ANC, auch die des neuen Koalitionspartners. Und das ist, neben kleineren Parteien, der bisherige ANC-Gegenpol im Parlament, die Democratic Alliance (DA). Die nun ehemaligen Oppositionsführer unterzeichneten eine Vereinbarung, in der – wenn auch teils vage – neben Leitlinien für die Regierungspolitik und dem nationalen Haushalt die Zusammensetzung des nationalen Kabinetts sowie die der Provinzregierungen in Gauteng und KwaZulu-Natal geregelt wird. Seine Partei werde "im Geiste der Einheit und Zusammenarbeit mitregieren", sagte der DA-Vorsitzende John Steenhuisen.

Ringen um Details

Bis zuletzt wurde offenbar um Details gerungen, die Unterzeichnung erfolgte erst, als die Parlamentssitzung schon begonnen hatte. Niemand hatte die atemberaubenden Verfehlungen der Regierung so ausdauernd kritisiert wie die DA. Sie stellte den ANC völlig zu Recht als kleptokratische und inkompetente Vereinigung dar, die auch noch mit Eigentumsrechten und damit den Grundpfeilern der Wirtschaft zündele.

Cyril Ramaphosa und Pemmy Majodina (beide ANC). REUTERS/Nic Bothma

Die Regierungspartei wiederum porträtierte die DA als rassistische Kolonialorganisation, weil sie (auch) von großen Teilen der weißen Minderheit gewählt wird. Nun verbünden sich also beide, was nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in KwaZulu-Natal spannend wird. Dort hatte die neue ANC-Splitterpartei uMkhonto Wesizwe (MK) des korrupten Ex-Präsidenten Jacob Zuma aus dem Stand 45 Prozent geholt. Doch ANC und DA versperren mit zwei weiteren Parteien Zuma den Weg an die Schalthebel der Provinz mit dem wichtigsten Hafen des Landes (Durban). Ein sicherheitspolitisch heikles Unterfangen.

Märkte gegen Linksradikale

Das Interesse der Nation gehe vor, argumentierten die Verhandlungsführer gegenüber ihrer jeweiligen Basis. Ideologisch steht die Alternative zur DA, die linksradikalen Economic Freedom Fighters (EFF), dem ANC näher. Doch Kooperationen auf Lokalebene in der Vergangenheit waren desaströs, die EFF-Forderungen selbst für den ANC zu radikal.

Die Economic Freedom Fighters. AFP/WIKUS DE WET

Und auch die Märkte gaben klare Signale, Aktienkurse und Währung sackten bei jedem Gerücht in diese Richtung ab. Selbst die Ratingagentur Fitch Ratings warnte davor, was die EFF als westliche Einmischung brandmarkte. Die Empörung ist durchaus nachvollziehbar, bei Koalitionsbildungen in Europa halten sich derartige Unternehmen schließlich mit Ratschlägen zurück.

Doch die sozialistisch anmutenden EFF-Forderungen, darunter umfassende Verstaatlichungen und Enteignungen, hätten prinzipiell richtige Reformen zunichtegemacht, die Ramaphosa zuletzt nach langem Zaudern eingeleitet hatte. Nur wenige im Land wissen das besser als der Präsident selbst, der im Zuge einer Unternehmerkarriere zum Multimillionär geworden ist.

Gewiefter Ramaphosa

Ramaphosa (71), einst schon in dem Team, welches das Ende des Apartheidsystems verhandelt hatte, ein gewiefter Diplomat, ging raffiniert vor. Im Rahmen einer "Regierung der Nationalen Einheit" lud er gleich alle "verfassungsachtenden" Parteien in die Regierung ein. Das schloss die erschreckend starke antikonstitutionelle MK von Beginn an aus. Und er kalkulierte, dass die ausschließlich auf Identitätspolitik aufgebaute EFF den Vorschlag ablehnen musste. Eine Zusammenarbeit mit der DA kommt für die Populisten nicht infrage. Die Sache mit der Einheitsregierung sei nicht mehr als "eine Nebelkerze" gewesen, wütete der überlistete EFF-Chef Julius Malema und beschimpfte Ramaphosa als "Marionette" weißen Kapitals.

Ein Abgeordneter bei der Stimmabgabe. AP/Jerome Delay

Welche Ministerien sich die DA hat zusichern lassen, ist noch offen. Ramaphosa wird am Mittwoch vereidigt. Und dann muss sich zeigen, wie belastbar eine Koalition sein kann, die vorwiegend von gemeinsamen politischen Feindbildern zusammengehalten wird. Zumal die traditionellen ANC-Partnerorganisationen, die Kommunistische Partei und die Gewerkschaften, ihre Wut nicht verhehlen.

Der Kontrast an Südafrikas Spitze ist nicht nur wirtschaftspolitisch enorm, er könnte sich auch außenpolitisch offenbaren. Der ANC ist bedingungsloser BRICS-Verfechter, die DA prowestlich ausgeprägt. Der ANC zerrt Israel vor den Internationalen Gerichtshof. Die DA hält sich mit Verlautbarungen zum Gazakrieg zurück, hat aber traditionell gute Beziehungen zu Israel. Der ANC vermeidet Kritik an Autokraten in Afrika. Die DA nicht.

Spätestens in drei Jahren wird es interessant. Dann wird Ramaphosa nach zwei Amtszeiten als ANC-Präsident ersetzt. Ein DA-kompatibler Nachfolger ist nicht in Sicht. Aber das ist nach südafrikanischem Maßstab ferne Zukunftsmusik. Erst einmal kann die Nation ein wenig aufatmen. (Christian Putsch aus Kapstadt, 14.6.2024)