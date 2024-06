Éric Ciotti hat keine Berührungsängste gegenüber dem rechten Rand Frankreichs. REUTERS/Stephane Mahe

Éric Ciotti muss sich gefühlt haben wie Caesar beim Überschreiten des Rubikon. Am Dienstag kündigte der Präsident der französischen Konservativen an, seine Partei schließe bei den vorgezogenen Parlamentswahlen Ende Juni eine Allianz mit dem rechtsnationalen Rassemblement National (RN). Das ist ein klarer Tabubruch für Frankreich, das an seiner republikanischen Idee festhält und die Le-Pen-Dynastie – zuerst Vater Jean-Marie, heute Tochter Marine – stets im politischen Schmuddeleck platzierte. Ciotti sieht das anders: "Wir sagen die gleichen Dinge, also hören wir auf, uns einen erfundenen Gegensatz auszudenken", entgegnete er am Abend in den Hauptnachrichten.

Die Führung der Republikaner (Les Républicains / LR) versammelte sich am Dienstag ohne ihren Chef und schloss diesen einstimmig aus der Partei aus. Die einstige Partei von Charles de Gaulle, Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy hat Wurzeln, die auf den Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Mit der Le-Pen-Partei, die unter anderem durch ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS gegründet wurde, hätte sie früher nie zusammengearbeitet.

Parteiausschluss angefochten

Heute vertritt sie allerdings ähnliche politische Positionen wie Marine Le Pen, die sich inzwischen moderater gibt. Aus diesem Grund wollte Ciotti den Rubikon überschreiten. Seinen Parteiausschluss ficht er vor Gericht an. Im Hintergrund hatte er mit den Lepenisten bereits 70 bis 80 Wahlkreise festgelegt, in denen die Kandidaten von RN und LR nicht gegeneinander antreten sollten.

Nun droht eine Parteispaltung: Andere LR-Kandidaten haben demonstrativ angekündigt, sie wollten in ihrem Wahlkreis mit Macrons Mitte-Kandidaten gemeinsame Sache machen. Ciotti könnte mit dem rechten Flügel von LR eine neue Partei gründen.

Der Mann mit Kahlkopf und Fistelstimme stammt aus einfachen Verhältnissen und ist in Nizza aufgewachsen; sein Vater war Italiener und Eisenwarenhändler. Der heute 60-jährige dreifache Vater wollte 2022 Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden, musste sich aber mit dem Posten des Parteichefs abfinden.

Seinen Rauswurf wird er kaum verhindern können – obwohl laut Umfragen die Hälfte der Parteibasis für eine Allianz zwischen RN und LR ist. Die Parteispitzen geben dagegen auf die Frage, ob sie in der zweiten Wahlrunde für Le Pen oder für die Linken stimmen würden, wenn sie selbst im ersten Wahlgang ausscheiden, sehr unterschiedliche und unklare Antworten. (Stefan Brändle aus Paris, 14.6.2024)