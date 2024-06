Andrea Pinz, Leiterin des Schulamts der Erzdiözese Wien, schreibt in ihrem Gastkommentar darüber, wie wichtig der Religionsunterricht aus ihrer Sicht für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ist.

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) setzt sich also für ein Schulfach ein, das Demokratie, Ethik und Werte lehrt und für Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen verpflichtend sein soll. Einmal abgesehen von der Frage, ob das, was Wiederkehr an Haltungen und Grundeinstellungen hervorrufen will, nicht eher durch Vorbild und im Schulalltag vermittelt wird als in einem Unterrichtsfach: Das Anliegen, der Demokratieerziehung in der Schule mehr Aufmerksamkeit zu schenken, kann nur unterstützt werden. Es ist längst Konsens, dass junge Menschen zu mündigen, verantwortlichen Akteuren gebildet werden sollen, die aktiv und kritisch Gesellschaft mitgestalten können und damit Demokratie ermöglichen. Genau deshalb ist aber das Ansinnen problematisch, den propagierten neuen Unterrichtsgegenstand zulasten des Religionsunterrichts („optional“, „Freifach“) einzuführen – damit würde einem undemokratischen Zugang Schützenhilfe geleistet.

Soll Religion in der Schule unterrichtet werden oder nicht? Darüber wird gerade wieder diskutiert. Foto: Getty Images / izusek

Warum? Der freiheitliche, demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er sich selbst nicht geben kann, so das viel zitierte Theorem des Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde. Das heißt: Ein friedliches Zusammenleben auf Basis einer demokratischen Verfassung lebt von Bürgerinnen und Bürgern, die fähig sind, selbstständig und mit nötiger reflexiver Auseinandersetzung zu einem moralischen Konsens zu finden. Das kann der Staat allein nicht gewährleisten. In einem von pluralen Weltanschauungen geprägten Gemeinwesen spielen in dieser ethischen Konsensfindung philosophische Traditionen ebenso eine Rolle wie ethische Argumente unterschiedlicher religiöser Provenienz. Oder anders gesagt: In der Frage, welches Handeln gut ist, lassen sich Menschen nicht nur von Lehrplänen und dem Strafgesetzbuch leiten, sondern von dem, woran sie glauben.

"Das Klassenzimmer ist Abbild und Mikrokosmos der Gesellschaft."

Religiöse Bildung ist etwas, das geschieht, ob der Staat es will oder nicht. Und sie hat Auswirkungen auf die Konsensfindung in der Gesellschaft – gerade und besonders in einer diversen Gesellschaft. Indem der Staat religiöse Bildung im öffentlichen Raum und nicht bloß im Privaten ermöglicht, kommt er seiner Aufgabe nach, Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern reifen zu lassen, die auch ihre Religionsfreiheit angemessen wahrnehmen und ausüben können. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass die Religionsgesellschaften diesen Unterricht unter staatlicher Aufsicht selbst verantworten. Auszeichnung eines demokratischen Staates ist es, differente Zugänge nicht nur zuzulassen, sondern auch möglichst frühzeitig im Leben den Menschen zu ermöglichen, das friedliche Miteinander ihrer Verschiedenheiten einzuüben.

Es geht ums demokratische Einüben, nicht Einebnen der Unterschiede. Dass es in der Schule verschiedenen wertebildenden Unterricht gibt wie den Philosophie- und Ethikunterricht und eben den jeweiligen konfessionellen Religionsunterricht, ist damit ein Zeichen der Pluralitäts- und Demokratiefähigkeit der Gesellschaft. Die Negierung der Pluralität der Zugänge zugunsten eines Einheitsprogramms wäre hingegen eine Einbuße des demokratischen Prinzips.

Toleranter Umgang

Das Klassenzimmer ist Abbild und Mikrokosmos der Gesellschaft. Hier treffen Kinder und Jugendliche unterschiedlichster kultureller, religiöser und sozialer Prägung aufeinander. Aufgabe der Schule ist es nicht, diese Kinder und Jugendlichen zu missionieren, sondern sie zu lehren, sich mit den eigenen kulturellen und religiösen Prägungen und biografischen Erfahrungen reflexiv und fachkundig begleitet auseinanderzusetzen. Und das in Wahrnehmung und Würdigung der Unterschiede. Das nennt man den Wertebildungsauftrag des Schulsystems. Auch der Religionsunterricht stellt diese Aufgabe ins Zentrum seiner pädagogischen Bemühungen.

Längst hat die Realität unserer religiös heterogenen Gesellschaft im Religionsunterricht die Bedeutung von Begegnungsmöglichkeiten mit jungen Menschen und Lehrpersonen anderer Konfessionen und Religionen deutlich gemacht. Seit Jahren werden in ganz Österreich Kooperationsformen im Religionsunterricht erprobt, in denen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte unterschiedlicher Konfessionen nicht nur übereinander, sondern miteinander und voneinander lernen. Gerade die Begegnung lehrt Verständnis für die jeweils andere Lebenssituation, baut Ängste vor dem Fremden ab und eröffnet einen toleranten und wertschätzenden Umgang mit anderen Weltzugängen.

Eine demokratische Gesellschaft lebt vom Zusammenklang unterschiedlicher Zugänge, auch oder gerade, wenn es um gemeinsame Werte geht. Bei einer Bildungspolitik, die ein staatlich verordnetes Schulfach propagiert, das zwar Demokratie und Pluralität lehrt, dabei aber die Pluralität der Zugänge außer Acht lässt oder gar infrage stellt, ist daher Vorsicht angebracht. (Andrea Pinz, 17.6.2024)