Washington – Das US-Höchstgericht hat in einer am Freitag bekanntgegebenen Entscheidung ein 2019 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump vorangetriebenes Gesetz zur Beschränkungen der Waffengewalt gestrichen. Trump und die Republikaner hatten auf eine Reihe von Gewalttaten mit dem Verbot von Schnellfeuerkolben, sogenannter Bump Stocks, reagiert, also Aufsätzen für halbautomatische Waffen, mit denen diese ähnlich wie Maschinengewehre, die in schneller Folge abgefeuert werden können.

Das Gericht gab mit seiner konservativen Mehrheit von sechs zu drei Stimmen der Klage eines Waffenhändlers recht. Er hatte argumentiert, das Bump-Stock-Verbot interpretiere ein bestehendes Bundesgesetz zum Verbot von Maschinengewehren zu ausufernd.

Das nun angefochtene Gesetz wurde eingeführt, nachdem die Geräte bei einer Massenschießerei im Jahr 2017 verwendet wurden, bei der 58 Menschen auf einem Country-Musikfestival in Las Vegas getötet wurden. US-Beamte erklärten, die Regelung sei notwendig, um die öffentliche Sicherheit in den USA zu schützen, die mit anhaltender Schusswaffengewalt konfrontiert sind. Das Verbot wurde 2019 während der Amtszeit des republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump in Kraft gesetzt und von der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden verteidigt. (Reuters, red, 14.6.2024)