Jérôme Boateng am Freitag bei der Verhandlung am Landesgericht München I. AFP/MICHAELA STACHE

München – Kurz vor Trainingsstart von Fußball-Bundesligist LASK stand Neuzugang Jérôme Boateng am Freitag vor Gericht. In München begann ein neuer Prozess gegen den deutschen Ex-Teamspieler. Im September 2023 hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung Boatengs wegen Beleidigung und Körperverletzung an seiner früheren Lebensgefährtin u.a. wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und an das Landgericht München I zurückverwiesen. Dort wird das Verfahren nun neu aufgerollt.

Zu Beginn der Verhandlung sagte die Richterin, sie hätte in ihren 40 Berufsjahren kein Verfahren mit einer solch "umfangreichen medialen Vorverurteilung" erlebt. Dies hätte mit "Eigenverschulden der Justiz" und mit Corona zu tun. Sie bat die verhandelnden Parteien zu einem Rechtsgespräch und bot eine Einigung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft an. Dafür hätte Boateng Schuld eingestehen müssen, dies lehnte er ab. Die Beweisaufnahme begann ein weiteres Mal.

Boateng: "Nich ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat"

Das Landgericht München I hatte Boateng im Oktober 2022 wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin in einem Karibik-Urlaub in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt - insgesamt 1,2 Millionen Euro. Doch dabei machte der Vorsitzende Richter einen entscheidenden Fehler, wie das Bayerische Oberste Landesgericht im vergangenen Jahr feststellte: Denn nachdem die Verteidigung einen Antrag auf Befangenheit gegen ihn gestellt hatte, war er selbst an der Entscheidung beteiligt, diesen abzulehnen. Ein Rechtsverstoß, der nun die neue Verhandlung nötig macht. Das Gericht gab damals aber nicht nur der Revision des Ex-Nationalspielers, sondern auch der von Staatsanwaltschaft und Nebenklage statt.

Boateng erhielt am Freitag die Möglichkeit zur ausführlichen Stellungnahme. Er las eine Erklärung ab, in der er die Vorwürfe dementierte. "Nicht ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat. Ich werde allenfalls laut und verteidige mich, wenn ich angegriffen werde", sagte Boateng. Im Sommer 2018 soll Boateng seine damalige Partnerin und Mutter von gemeinsamen Zwillingen mit einem Windlicht und einer Kühltasche beworfen und sie später geschlagen haben. Für Boateng gilt die Unschuldsvermutung.

Boateng ist LASK dankbar

Er habe sich nur gewehrt, sie weggeschubst und dabei verletzt, sagte er am Freitag vor Gericht. Dieser Vorfall tue ihm leid, dafür habe er sich bei der Ex-Freundin auch entschuldigt. "Das, was sie daraus allerdings gemacht hat, entbehrt jeglicher Grundlage und hat nahezu alles um mich, um uns herum zerstört", sagte Boateng und sprach von einem "seit Jahren andauernden Albtraum".

Boateng sagte aus, dass er "gerne noch ein paar Jahre Fußball auf höchstem Niveau gespielt" hätte. Aber er sei bei keinem großen Verein mehr untergekommen, die meisten Klubs "wollen nichts mehr mit mir zu tun haben". Seinem neuen Arbeitgeber LASK sei er daher dankbar: "Ich bin auch ihnen schuldig, das Bild zu korrigieren."

Das Verfahren gegen den langjährigen Verteidiger von Bayern München, der vor kurzem vom italienischen Club US Salernitana zum LASK wechselte, zieht sich schon lange hin. Das Amtsgericht München hatte bereits im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen Boateng verhängt: 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro, also insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Für den neuen Prozess hat das Landgericht nun sechs Verhandlungstage angesetzt, um Antworten zu finden auf die zentralen Fragen des jahrelangen Verfahrens: Hat der frühere Fußball-Star seine damalige Lebensgefährtin attackiert und beleidigt? Oder hat die Frau sich das alles - wie Boateng angibt - ausgedacht im Streit um die Kinder?Das neue Urteil könnte laut der Terminplanung des Gerichts am 19. Juli fallen. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. (red, APA, 14.6.2024)