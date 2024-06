Das Badeverbot in der Neuen Donau in Wien ist aufgehoben. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Das Badeverbot für die Neue Donau in Wien aufgrund des Donauhochwassers ist aufgehoben. Wie die Stadt Wien am Freitag in einer Aussendung mitteilte, haben die Labors für Hygiene der MA 39 die Untersuchungen hinsichtlich der Wasserqualität in der Neuen Donau abgeschlossen. Das Ergebnis: Die Badewasserqualität des Gewässers ist wiederhergestellt und alle maßgeblichen mikrobiologischen Werte seien im "grünen" Bereich, hieß es in einer Aussendung.

Bischof Zsifkovics und Caritas besuchten Südburgenland

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und die burgenländische Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics haben indes am Freitag die vom Hochwasser betroffene Gemeinde Wiesfleck (Bezirk Oberwart) besucht. "Danke an alle Einsatzkräfte und Freiwilligen, die am Wochenende unermüdlich als Ersthelfer im Einsatz waren. Durch euer beherztes und schnelles Eingreifen konnten Menschen aus den Fluten gerettet und noch größerer Schaden verhindert werden", so Zsifkovics.

Die Caritas hatte am Montag 100.000 Euro für eine schnelle und unbürokratische Soforthilfe bereitgestellt. "Diese Nothilfe dient als Zusatz für besonders betroffene Familien und Haushalte bis anderweitige Überbrückungshilfen greifen", erklärte Balaskovics. Man sei in intensivem Austausch mit den Pfarren, den Gemeinden und dem Land, um dringend benötigte Hilfe sicherzustellen. Die Caritas Burgenland installierte außerdem eine Katastrophenhotline (02682/73 600 325).

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) trifft sich ebenfalls mit Bürgermeistern und Gemeindevorständen betroffener Gemeinden. Dabei soll abgeklärt werden, wo es Schäden an der Infrastruktur gibt oder ein besonderer Unterstützungsbedarf besteht. (APA, red, 14.6.2024)