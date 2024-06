Österreich ist so zersiedelt wie noch nie. Das ist keine große Überraschung, denn praktisch seit der Sesshaftwerdung des Menschen geht es, was die Ausbreitung von Siedlungen betrifft, nur in eine Richtung. Circa 12.000 Jahre später, am vergangenen Donnerstag, konnte deshalb in einer Pressekonferenz der Universität für Bodenkultur (Boku) eine fundierte Bilanz über die vergangenen knapp 50 Jahre gezogen werden. Ein Team der Boku und des Dresdner Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung präsentierte eine Studie, für die Österreich in Rasterzellen von jeweils einem Hektar Größe unterteilt wurde. Anschließend wurde analysiert, wie sich deren Bebauung zwischen 1975 und 2020 verändert hat. Ergebnis: Die Flächen mit hoher oder sehr hoher Zersiedelung haben sich mehr als verfünffacht, von rund 1100 auf 5800 Quadratkilometer.

Geringe Dichte ist schlecht

Jetzt ist Zersiedelung zwar nicht dasselbe wie Versiegelung oder Bodenverbrauch, diesbezüglich muss man mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sein. Dass Zersiedelung, also "die räumliche Ausbreitung von Siedlungen in der Landschaft außerhalb von kompakten Siedlungsstrukturen und in geringer Dichte", den Bodenverbrauch vorantreibt, ist aber klar. Schon allein deshalb, weil Siedlungen von geringer Dichte mehr Straßen benötigen, mit denen sie erschlossen werden. Und Zersiedelung entsteht nicht nur durch Einfamilienhäuser, sondern auch durch Einkaufs- und Fachmarktzentren und Gewerbegebiete.

All das hat den Bodenverbrauch in Österreich zwischenzeitlich auf Rekordniveaus getrieben. 42 Quadratkilometer pro Jahr oder 11,5 Hektar pro Tag waren es noch 2022, zuletzt ging die Zahl zurück, auf 29 Quadratkilometer oder knapp acht Hektar pro Tag. Das ist die gute Nachricht. Doch sie kommt reichlich spät, denn das berühmte Ziel von nur noch 2,5 Hektar an neuer Flächeninanspruchnahme pro Tag sollte ja schon 2010 erreicht werden, davon ist man aber nach wie vor weiterhin meilenweit entfernt.

Gescheiterte Bodenstrategie

Der Beschluss einer Bodenstrategie zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, die das 2,5-Hektar-Ziel verbindlich enthalten hätte, ist im vergangenen Jahr gescheitert. Und das wird wohl auch nichts mehr werden, denn die Länder sind erst diesen Februar vorgeprescht und haben ihre eigene Bodenstrategie präsentiert – ohne Bund und ohne die 2,5 Hektar.

Die oben erwähnten Zahlen erhob Andreas Kreutzer vom Marktforschungsunternehmen Kreutzer, Fischer & Partner anhand von Daten des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen. Eine quasi "amtliche" Zahl für den jährlichen Bodenverbrauch wird vom Umweltbundesamt seit der Umstellung der Methodik der Berechnung nur noch alle paar Jahre geliefert.

Wer die korrekten Zahlen aber auch haben müsste, sind die Bundesländer. Das dachten sich die Grünen und stellten in den vergangenen Monaten Anfragen zum Bodenverbrauch in sämtlichen Landtagen, in denen sie vertreten sind – also in allen außer jenem in Kärnten. Die jeweiligen Beantwortungen liegen dem STANDARD vor, und sie sind – trotz ziemlich ähnlicher Anfragen – höchst unterschiedlich ausgefallen, in mehrererlei Hinsicht.

Ziel "Maßgeblich verfehlt"

Während etwa aus dem Burgenland und aus Salzburg sehr detaillierte Antworten kamen, mit mehrseitigen Aufstellungen über Widmungen von Grünland in Bauland für jede einzelne Gemeinde in den Jahren 2021 bis 2023 und sogar mit ebenso detaillierten Angaben über Rückwidmungen von Bau- in Grünland, kam aus dem Büro des niederösterreichischen Raumordnungslandesrats Stephan Pernkopf (ÖVP) nur ein Zweiseiter mit sehr allgemeinen Angaben und ein paar Floskeln. Da liest man etwa, dass sich die Baulandmenge im flächenmäßig größten Bundesland in den Jahren 2020 bis 2022 um 508 Hektar vergrößert hat, woraus sich dann also errechnen lässt, dass es im Schnitt 169 Hektar pro Jahr und circa 0,5 Hektar pro Tag waren. Damit wäre das größte Bundesland mit den relativ meisten Gemeinden interessanterweise aber sogar halbwegs im Rahmen des bundesweiten 2,5-Hektar-Ziels.

In Wien ist der Bodenverbrauch angesichts der Einwohnerzahl ohnehin verschwindend gering. Doch auch Tirol, wo es nicht mehr viele Flächen zu verbauen gibt, und das Burgenland, das Land mit dem höchsten Anteil an Einfamilienhäusern, bewegen sich nach Ansicht der grünen Bodenschutzsprecherin im Nationalrat, Ulrike Böker, auf dem richtigen Weg. Den Angaben zufolge wurden 2021 bis 2023 im östlichsten Bundesland "netto", also abzüglich erfolgter Rückwidmungen, 14,37 Hektar neu in Anspruch genommen.

"Maßgeblich verfehlt" wurde das 2,5-Hektar-Ziel hingegen in Oberösterreich, Salzburg und in der Steiermark. Vorarlberg nannte keine Zahlen, die soll es dort erst ab 2025 geben, antwortete Landesrat Marco Tittler (ÖVP).

Viele Rückwidmungen

Rückwidmungen wurden von drei Bundesländern, darunter Niederösterreich, gar nicht angeführt. Dort, wo das gemacht wurde, sind die Zahlen mitunter aber erstaunlich hoch, etwa im Burgenland und in der Steiermark. 163,5 steirische Hektar an Bauland wurden im Schnitt der letzten Jahre von den Gemeinden wieder in Grünland zurückgewidmet, was – wie aus der Beantwortung von Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) hervorgeht – oft mit einem Abtausch zu tun hat. Es wird also Bauland rückgewidmet, im Gegenzug wird in besseren Lagen neues Bauland gewidmet. Im Burgenland hingegen führt Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) die vielen Rückwidmungen von immerhin mehr als der Hälfte des im Schnitt neu gewidmeten Baulands – 16 von 30 Hektar – auf die Novelle des Raumordnungsgesetzes des Jahres 2021 zurück. Wegweisende Neuerungen wie die nachträgliche Befristungsmöglichkeit für bereits gewidmetes Bauland wurden damals eingeführt, ebenso wie die Auflage für Gemeinden, dass Baulandgrundstücke, die nach Ablauf der Frist keine Bebauung aufweisen, innerhalb eines Jahres rückgewidmet werden können.

Einige Indikatoren zeigen also einen Rückgang beim Bodenverbrauch an. Ist damit also eh schon vieles im grünen Bereich? Nur fast. Denn bekanntermaßen ist seit 2022 wegen Zinswende und strenger Kreditvergaberegeln das Bauen drastisch erschwert, aktuell wird deshalb so wenig gebaut wie schon lange nicht mehr. Nach Ansicht von Fachleuten wie dem Raumplaner Hans Emrich sollte es nun aber eben genau darum gehen, den Abwärtstrend auch nach einem Wiederanspringen der Baukonjunktur zu verfestigen – und nicht wieder in alte Muster zu verfallen.

Weitreichende Folgen

Doch Widerstände gibt es zuhauf. Nicht nur in den Ländern, wo man sich bisher erfolgreich gegen das verpflichtende 2,5-Hektar-Ziel gewehrt hat. Der bereits erwähnte Marktforscher Andreas Kreutzer etwa macht auch gerne darauf aufmerksam, dass die starre Fixierung auf diese 2,5 Hektar "weitreichende Konsequenzen für viele Lebensbereiche" hätte; beispielsweise auf die Baukonjunktur, aber auch auf die Immobilien- und Mietpreise. Und überdies sei Österreich bei weitem nicht "Europameister" beim Bodenverbrauch, denn hierzulande seien "erst" sieben Prozent der Staatsfläche in Anspruch genommen und davon die Hälfte auch tatsächlich versiegelt, also mit einer luft- und wasserundurchlässigen Schicht bedeckt worden (Beton, Asphalt). Und die jährliche Neuinanspruchnahme würde lediglich 0,05 Prozent der Landesfläche betragen.

Dass Österreich weder beim Bodenverbrauch noch bei der Bodenversiegelung "Europameister" ist, bestätigt auch Gernot Stöglehner, Professor für Raumplanung an der Boku und einer der Mitautoren der eingangs erwähnten Zersiedelungsstudie. "Wir sind in Wahrheit nur bei der Verkaufsfläche pro Person Europameister", also bei den Einzelhandelsflächen.

Doch dass es woanders noch schlechter ist, heißt für ihn nicht, dass in Österreich alles gut wäre. Ganz im Gegenteil. "Es wird weiterhin gebaut und verbaut." Seit den 1990er-Jahren sei das Bewusstsein zwar stark gestiegen, doch allein seit dem Jahr 2000 seien in Österreich Flächen verbaut worden, die sechsmal der Größe Wiens entsprechen. "Und das nicht in kompakten Strukturen, sondern eher nach der Methode Würfelpoker."

Interessenkonflikte

Der Boku-Professor spricht sich klar für ein verbindliches 2,5-Hektar-Ziel beim Bodenverbrauch aus. Dass man die Widmungskompetenzen den Gemeinden wegnehmen sollte, denkt er aber nicht.

Die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wollen das ohnehin nicht – auch wenn manche auch Positives daran erkennen würden. "Die Interessenkonflikte sind unglaublich, und auch oft nicht bewältigbar", sagt Benedikt Erhard, Bürgermeister der Gemeinde Lans in Tirol. Er lässt nur noch mehrgeschoßigen Wohnbau für Lanserinnen und Lanser zu, gegen allerlei Widerstände, und wäre dafür, dass die Widmungen auf einer etwas höheren Ebene stattfinden, "in einem System, das auch die örtlichen Interessen berücksichtigt".

Rainer Handlfinger, Ortschef von Ober-Grafendorf in Niederösterreich, der seit Jahren auf "Ökostraßen" und auf Verdichtung im Zentrum setzt, klagt über "wenig Unterstützung" bei so komplexen Thematiken wie der Bodenpolitik. "Ich musste mir anfangs alles selber beibringen." Ein Problem ist für "vernünftig" agierende Bürgermeister, dass sie im Nachteil sind, wenn nicht Nachbargemeinden ebenso vernünftig agieren. "Natürlich wünschen sich die Österreicher nach wie vor ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage", sagt Handlfinger. "Wenn sie das in meiner Gemeinde nicht bekommen, gehen sie halt in eine andere." Der Kampf um Kommunalsteuer-Einnahmen durch Betriebe und höhere Ertragsanteile vom Bund durch mehr Einwohner läuft weiter, auch wenn interkommunale Kooperationen für Betriebsansiedlungen zunehmen.

Klagende Gemeindebürger

Bei Brigitte Ribisch, Bürgermeisterin von Laa an der Thaya (NÖ), taucht auch hie und da noch ein Gemeindebürger auf, der gerne einen Acker umgewidmet haben möchte. "Die meisten wissen aber wohl schon, dass das nicht mehr so einfach geht", sagt sie im Gespräch mit dem STANDARD. Sie hat darauf geschaut, dass zuerst das bestehende Bauland mobilisiert wird, "da haben die Leute durchaus gejammert."

Ihre Gemeinde wird von Raumplaner Hans Emrich beraten, unter seiner Ägide wird gerade auch eine neue Siedlung errichtet, aber mit kleinen Parzellen, mit vielen auch öffentlichen Grün- und Versickerungsflächen und mit einem Rad- und Fußweg, der durch die Siedlung führt. Und beim Bahnhof entsteht gerade ein kleines Stadtteilcenter namens Laa Plus mit Ärztezentrum, Nahversorger, Restaurant, Kindergarten und mehrgeschoßigem Wohnbau. In der älteren Einfamilienhaussiedlung direkt daneben wurde deshalb schon das eine oder andere Haus frei, weil die ältere Generation sich dazu entschieden hat, in eine Wohnung zu gehen.

Alle drei beklagen, dass die Gemeinden auf brachliegende Grundstücke keinen Zugriff hat. Doch der Druck steige, aus dem Leerstand etwas zu machen. Der Lanser Bürgermeister Erhard ist auch der Meinung, dass das die Baukultur befördert. "Dadurch wächst auch das Interesse an wesentlich interessanteren Projekten als Einfamilienhäuser. Denn die sind ja langweilig." (Martin Putschögl, 16.6.2024)