Das Entsetzen klang ehrlich. "Das ist eine Schande", empörte sich der Investor Nelson Peltz einen Tag nach dem Kapitol-Sturm im Jänner 2021: "Ich habe für Trump gestimmt. Ich bedaure das." Auch Hedgefonds-Manager David Sacks senkte den Daumen: "Trump hat sich disqualifiziert, noch einmal Kandidat zu sein." Und Multimilliardär Bill Ackman rief @realDonaldTrump bei Twitter auf: "Es ist Zeit für Sie, abzutreten und sich bei allen Amerikanern zu entschuldigen."

Amerikas ultrareiche Unternehmer, die Wall-Street-Moguln und Silicon-Valley-Größen, schienen nach einer chaotischen Amtszeit und einem Umsturzversuch endgültig mit dem Möchtegern-Diktator zu brechen.

Amerikas Reiche wenden sich zunehmend wieder Donald Trump zu. IMAGO/Sipa USA

Doch kurz vor den Präsidentschaftswahlen im November dreht sich plötzlich der Wind: Peltz lud im März seinen Quasinachbarn Trump und andere Milliardäre – darunter den Hotelier Steve Wynn und Tesla-Boss Elon Musk – zum Frühstück in seine Villa am Strand von Palm Beach ein. Sacks veranstaltete im Juni in seinem Nobelanwesen in San Francisco ein Spendendinner mit Ticketpreisen bis zu 300.000 Dollar für Trump. Und Ackman behauptet, der Schweigegeldprozess gegen Trump sei "politisch zurechtgebogen".

Spenden für den Ultrareichen

Immer mehr US-Finanzmoguln erklären öffentlich, dass sie bei den Präsidentschaftswahlen für Donald Trump stimmen wollen. An dem 78-Jährigen kann die kollektive Kehrtwende kaum liegen. Zwar bemühte er sich nach Teilnehmerangaben am Donnerstag bei einem Auftritt vor Wirtschaftsvertretern in Washington um einen moderateren Anschein. Doch seine zunehmend faschistische Rhetorik, seine Ankündigung, mithilfe des Militärs 15 bis 20 Millionen Migranten zu deportieren und sein Status als verurteilter Straftäter sprechen eine andere Sprache.

Bis vor kurzem scheint das auch vielen ultrareichen Unternehmern klar gewesen zu sein. So bezeichnete Stephen Schwarzman, der Vorstandschef der weltgrößten Private-Equity-Firma Blackstone, Trump noch im Jänner 2023 als "Verlierer" und forderte: "Wir brauchen eine neue Generation von Anführern." In der vergangenen Woche gab nun der 77-Jährige, dessen Vermögen auf 38 Milliarden Dollar geschätzt wird, dem Handelsblatt ein Interview. Dort redete er viel über Europa, wo Blackstone im großen Stil Gewerbeimmobilien und Rechenzentren aufkaufen will. Am Ende wurde er nach Trump befragt: "Ich teile die Sorge der meisten Amerikaner, dass unsere Wirtschafts-, Einwanderungs- und Außenpolitik das Land in die falsche Richtung führen", antwortete er. "Aus diesen Gründen werde ich Donald Trump bei der Wahl unterstützen."

Nicht immer, aber immer wieder einer Meinung: Donald Trump und Kasino-Magnat Steve Wynn. REUTERS

Auch andere Unternehmer versuchen ihre opportunistischen Wendemanöver mit mehr oder weniger fadenscheinigen Argumenten zu begründen: Ackman beklagt sich über den angeblich wachsenden Antisemitismus bei den Demokraten. Elon Musk hat sich dem Kulturkampf gegen das "woke Geistesvirus" verschrieben. Sacks behauptet kurzerhand: "Es geht bei dieser Wahl nur um eine Frage – ob das amerikanische Volk zusieht, wie die USA eine Bananenrepublik werden."

Der Kandidat zum Kauf

Tatsächlich geht es nach Einschätzung vieler Beobachter um etwas ganz anderes: niedrigere Steuern und weniger staatliche Regulierung. Trump senkte während seiner Regierungszeit die Körperschaftsteuer von 35 auf 21 Prozent (und verursachte damit gewaltige Haushaltslöcher). Nun verspricht er, den Satz weiter auf 20 Prozent zu senken. "Ihr werdet die größte Steuererhöhung in der Geschichte haben", warnt er vor einem Wahlsieg Joe Bidens, der die Entlastungen für die Unternehmen und Superreichen teilweise zurücknehmen will.

Völlig unverbrämt bietet Trump sich und sein Regierungsprogramm zum Kauf an. Kürzlich habe ihm ein Geschäftsmann eine Million Dollar für ein Mittagessen geboten, berichtete er bei einer Spendengala in New York. Er habe erwidert: "Sie müssen 25 Millionen Dollar zahlen." Bei einem Treffen mit Ölmanagern versprach er eine weitgehende Rücknahme der Förderung von Elektroautos und Windkraft und forderte die Anwesenden auf, Geld für ihn zu sammeln: Eine Milliarde Dollar, soll er nach Informationen der Washington Post erklärt haben, wären ein "Deal".

Nicht nur goldene Trump-Schuhe können geschmackvolle Wähler erstehen, sondern auch den Kandidaten selbst. Wenn sie 25 Millionen US-Dollar zahlen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP

So scheinen beide Seiten von dem Bündnis zu profitieren: Trump, dessen Wahlkampfkasse ursprünglich schwächer gefüllt war als die von Biden, braucht dringend Geld. Allein im April konnte er nach Angaben seiner Kampagne 76 Millionen Dollar und in den 24 Stunden nach der Verurteilung dann weitere 53 Millionen Dollar kassieren. Die Wirtschaftsmoguln gewinnen umgekehrt politischen Einfluss.

Demokratie und Kapitalismus

Doch der Preis für die Unterstützung des Möchtegern-Diktators dürfte hoch sein. "Brutal naiv" nennt der Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci seine Kollegen. Der 60-Jährige muss es wissen. Er unterstützte Trump 2016 und war dann zeitweise sein Kommunikationsdirektor. "Ich habe das alles durchlebt", sagt er heute. "Ich kenne die kognitive Dissonanz." Der republikanische Kandidat sei eine Gefahr für die Demokratie, warnt Scaramucci die Wirtschaftsbosse: "Man braucht die Demokratie auch für einen effektiven Kapitalismus." (Karl Doemens aus Washington, 14.6.2024)