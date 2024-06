Was einem so dazu einfällt – eine unvollständige Liste von Protagonistinnen und Protagonisten

Die politischen Spitzen: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). APA/ROLAND SCHLAGER

Was einem derzeit so zum politischen Personal der Republik auffällt:

Hans Peter Doskozil: lokaler Serienstänkerer.

Herbert Kickl: nationaler Serienstänkerer.

Harald Vilimsky: Serienstänkerer auf EU-Ebene.

Peter Westenthaler: Serienstänkerer bei Fellner.

Karl Nehammer: Mann der rechten Mitte, geht aber zu Spindoktoren mit Kassenvertrag aus der Kurz-Zeit.

Andreas Babler: Begabter Volksredner mit Themen aus Juso-Seminar 1970.

Alexander Van der Bellen: Weiser Gandalf aus Herr der Ringe. Wird sein zauberkräftiger Stab gegen die Orks funktionieren?

Werner Kogler: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Entkurzung der Republik, momentan auf Selbstfindungsseminar.

Thomas Waitz: Unbekannter grüner Kandidat für die EU-Wahl. Bekam wesentlich mehr Vorzugsstimmen als Spitzenkandidatin Lena Schilling. Offenbar wollte die grüne Basis der grünen Führung etwas sagen.

Dominik Wlazny alias Marco Pogo: Sagt, es sei ganz allein sein Bier, was er an politischen Inhalten anbietet. Hat trotzdem sieben Prozent in den Umfragen.

Peter Filzmaier: Daniel Düsentrieb der Politologie ("Dem Ingenieur ist nichts zu schwör").

Johanna Mikl-Leitner: Free her aus der selbstgewählten Geiselhaft der FPÖ Niederösterreich. (Hans Rauscher, 14.6.2024)