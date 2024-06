"Ihr werdet es schon sehen, im Herbst bei der Nationalratswahl gibt’s einen ordentlichen Klescher." Hubert Gaube, FPÖ-Ortschef und Gemeinderat in Leutschach. Alexander Danner

Gö, schön ist es da heroben schon, oder?" Hubert Gaube schaut verklärt hinunter in die hügelige südsteirische Weinlandschaft, die sich vor seinem Hof in voller Pracht ausbreitet.

Eine stolze Entenfamilie spaziert vorbei, Hund und Katz kreuzen den Weg, hinter dem Haus grunzen ein paar Schweine. Ehefrau Renate setzt auf dem Weg ein paar Pflastersteine zu einem Mosaik zusammen, und die Oma beginnt, den Hof zu kehren.

Wenig grüner Rückhalt

Das alte Gaube-Anwesen des FPÖ-Gemeinderats in der Weinbaugemeinde Leutschach liegt direkt an der Staatsgrenze zu Slowenien, nicht weit entfernt vom Hof des neuen grünen Delegationsleiters im Europaparlament, Thomas Waitz. "Jo mei, der Thomas, ich bin eh mit ihm zusammeng’sessen und hab ihm gesagt, er soll hier im Ort was tun", erinnert sich Gaube. "Es wäre nicht schlecht", sagt ausgerechnet der blaue Politiker, wenn es grüne Politiker im Ort gäbe. "Wir haben ja so viele Biobauern in der Umgebung, die haben im Gemeinderat keine Partei zum Wählen, das habe ich dem Thomas eh g’sagt." Aber dann habe ihn eben die "große Politik" gelockt.

Im aktuellen EU-Wahl-Ergebnis lässt sich nachlesen, dass die Grünen hier tatsächlich kaum präsent sind und bei der EU-Wahl ziemlich mau abgeschnitten haben. Wenige 27 Vorzugsstimmen bekam Waitz hier in der 3600-Einwohner-Marktgemeinde.

Auch die Staatsgrenze zu Slowenien ist nicht weit.

"Tolle" Slowenen

In der geräumigen Stube des blauen Winzers Gaube dominiert der 150 Jahre alte, gemauerte massive Kachelofen. Selbst gemachte Potitzen mit einer extra Portion Nussfülle liegen auf dem Teller auf dem Tisch. "Des kommt aus dem Slawischen, beim Kulinarischen san sie uns jo weit voraus", sagt Gaube. "Überhaupt: Mit den Slowenen funktioniert’s großartig. Tolle Leut’. Wir haben auch nie Probleme wegen der Grenze gehabt und uns immer gegenseitig geholfen, wenn wer was braucht."

In dem Sinne seien die südlichen Nachbarn ja auch keine Ausländer – und da wären wir auch schon beim Thema. Ja, er habe natürlich auch nachgedacht, warum seine Partei bei der EU-Wahl hier in Leutschach so extrem zugelegt habe. "Ich mein’, so eine ÖVP-Hochburg wie das Rebenland hier herunten, seit Generationen regieren die da, und jetzt haben wir Freiheitlichen 43 Prozent gemacht und sie überholt", feixt Gaube.

Bei den letzten Gemeinderatswahlen hatte die FPÖ gerade einmal fünf Prozent, jetzt, bei den EU-Wahlen, über 43 Prozent. Seine Vermutung: Es müsse am schwarzen Bürgermeister liegen, aber vor allem an der ÖVP. "Die sind bei uns alle auf die ÖVP angefressen, und da bist als schwarzer Bürgermeister eben mittendrin. Diese Partei hat keinen Kontakt mehr zu den Menschen", sagt Gaube.

Immer wieder die Impfpflicht

"Die Vorderen in der Gemeinde fahren genauso übers Volk drüber wie die da ganz oben in Wien. Des war jetzt mit Sicherheit a Denkzettelwahl. Und ich sog euch eines: Bei den Nationalratswahlen im Herbst können sie sich warm anziehen. Jetzt war grad vorher ein Nachbar da, a alter Schwarzer, der hat mir gesagt, er kann seine alte Partei net mehr wählen, des geht einfach net mehr."

Diesen Grant werde die ÖVP auch bei den Landtagswahlen spüren, glaubt Gaube und kommt dann zur Sache: "Das Schlimmste: Als einziges Land auf dem Planeten habens bei uns eine Impfpflicht ausgerufen, des is jo a Horror. Und jetzt kriegen sie halt die Rechnung. Auch von die eigenen Leut’. Corona und die Impfpflicht, des sitzt tief, sag ich euch. Vor allem im ländlichen Bereich."

Der Leutschacher Ortskern. Alexander Danner

Junger Zulauf von der ÖVP

Hier heroben in den Weinbergen habe sich ohnehin niemand impfen lassen. "Ich hob auch zu meiner Tochter gesagt: Wenn du deswegen gekündigt wirst, weil du dich net impfen lasst, dann kommst auf den Hof, do gibts eh genug Arbeit", sagt Gaube. Sich von oben sowas diktieren lassen, "das geht gar net".

Die FPÖ sei hier als einzige Partei auf der "richtigen Seite" gestanden. "Ich muss schon sagen, wenn man sich umschaut: Die Freiheitlichen, die san anders, viel anständiger als die ÖVPler, seriöser." Aber die Finanzaffäre, die Ermittlungen gegen die Grazer und die steirische Parteispitze? "Ach geh", sagt Gaube, "immer vor den Wahlen kommt sowas. Des wird der FPÖ eher helfen, dass sie anpatzt wird."

Kurz nach der EU-Wahl seien jedenfalls etliche Junge, frühere ÖVPler, zu ihm gekommen und hätten sich angeboten, bei der FPÖ mitzumachen, behauptet Gaube. "Jetzt stellen wir eine Gruppe von Jungen für die Gemeinderatswahl im Frühjahr zusammen. Wir müssen die Leute da in der Gemeinde ablösen, bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr."

"Die Leut’ auf’m Land sind stärker"

Was ist denn mit dem Migrationsthema? War das ein Motiv, die FPÖ zu wählen? "Na ja, also im Rebenland selber, glaub ich, hat das weniger eine Rolle gespielt. Ich glaub, weil die Leut’ hier auf’m Land stärker san als in der Stadt. Weil die fahrn mit denen ab. So leicht hätten die es nicht wie in der Stadt. Auf’m Land, wenn es da so einen Vorfall gibt wie in der Stadt, täten die Leut’ net zuschauen, sondern eingreifen. Bei uns traut sich keiner von denen was anstellen."

Aber eigentlich habe er persönlich mit Zuwanderern das geringste Problem. "Zum Großteil san die Ausländer jo keine schlechten Leut’. Für die Plage, die daraus entsteht, ist die Regierung verantwortlich. Sie machen nix", sagt Hubert Gaube.

Die Wirtschaft suche ohnehin immer Arbeitnehmer. "Warum lässt man sie net arbeiten? Warum werden die net zugeteilt zur Arbeit. Die wollen jo arbeiten. Dann derf man sich net wundern, wenn die, wenns net arbeiten, im Übermut schlimme Sachen machen." Aber natürlich: Vor der "Unterwanderung" hätten viele Menschen Angst. Das sei sicher ein Motiv gewesen, freiheitlich zu wählen.

"Ihr werdet sehen, im Herbst bei der Nationalratswahl gibts einen ordentlichen Klescher", gibt Gaube noch einmal mit auf den Weg.

Bürgermeister Erich Plasch (ÖVP) führt im Ort eine große Kfz-Werkstätte. Alexander Danner

Amtsmissbrauch

Die enge Gemeindestraße hinunter nach Leutschach führt vorbei an Winzerhäusern. Bunt gekleidete, Rad fahrende Touristen plagen sich den Weg hoch.

Hier, in den steilen Weinhängen rund um Leutschach, unter dem Wahrzeichen des hölzernen, klappernden "Klapotetz", der die Vögel vertreiben soll, werden Qualitätssorten wie Welschriesling, Morillon (Chardonnay), Weißburgunder (Pinot blanc), Muskatsylvaner (Sauvignon blanc) oder Muskateller angebaut. Die alten Buschenschänken verschwinden allerdings langsam und machen protzigen Hotel-Winzerhäusern Platz.

Wieder in Leutschach angekommen, in der dortigen Renault-Werkstätte gleich ums Eck des Gemeindeamts, hat Bürgermeister Erich Plasch (ÖVP) gerade seine Mittagspause beendet. Er sitzt an einem kleinen Tisch, daneben steht prominent platziert ein schnittiger alter blauer Sportwagen. In der großen Werkhalle stehen Autos auf der Hebebühne. Eine imposante Kfz-Werkstätte mitten im kleinen Leutschach. Sein ganzer Stolz.

Wissen: Wo die FPÖ punkten konnte Für die FPÖ wird die EU-Wahl in die Geschichte eingehen. Erstmals erreichten die Blauen bei einer bundesweiten Wahl den ersten Platz. 8,2 Prozentpunkte legte die FPÖ im Vergleich zur EU-Wahl 2019 zu. Spitzenkandidat Harald Vilimsky führt zudem mit 83.576 Unterstützungen die Vorzugsstimmenliste an.

Spezieller Charakter

"Ja, ja, der Gaube", seufzt Plasch. Dieser FPÖ-Politiker habe einen ganz speziellen Charakter. Beide hätten sich schon mehrmals vor Gericht getroffen. "Wegen Untätigkeit und Amtsmissbrauch", hatte Gaube zuvor in der Stube seines Hofes geknurrt. Rausgekommen ist bisher nicht wirklich Relevantes.

Beim Gemeinderatsergebnis war die FPÖ zuletzt kaum präsent und auf einmal dieser Aufstieg in lichte Höhe. Warum? "Für mich unverständlich. Die FPÖ ist eine menschenverachtende Partei, muss ich sagen. Die Wertigkeit in der Politik ist einfach verloren gegangen. Leider sind die Politiker an der Spitze nicht mehr so gut, wie sie einmal waren. Zu einem Kreisky oder Jonas (beide SPÖ, Anm.) da hat man noch aufgeschaut. Die findet man heute nicht mehr", sagt der ÖVP-Bürgermeister.

Bevor er über die Ursachen für den Zulauf zu den Blauen nachdenkt, noch ein Schwenk zu den Grünen, zum Leutschacher EU-Politiker Thomas Waitz: "Wir haben uns ja gewundert, dass der Thomas bei uns net mehr Vorzugsstimmen gemacht hat. Aber ich muss sagen, dass wir uns mit dem Thomas sehr gut verstehen. Er hat sich auch bemüht um unsere Landwirtschaft, er hat einen tollen Bauernhof an der Staatsgrenze."

Wie der Freiheitliche Gaube scheint auch der Bürgermeister die Grünen an der Grenzregion irgendwie zu vermissen.

Das bäuerliche Anwesen des FPÖ-Politikers Gaube liegt nicht weit entfernt vom Hof des grünen EU-Delegationsleiters Thomas Waitz. Alexander Danner

Die Angst kommt aus den Medien

Aber zur FPÖ: Das sei auch eine Sache der "Schicht", der Bildung. Mehr wolle er sich darüber gar nicht auslassen. 21 Gemeinderäte hat Leutschach, einen einzigen die FPÖ und jetzt über 40 Prozent bei der EU-Wahl. Noch einmal: Wie passt das zusammen, Herr Bürgermeister? "Na ja im Grenzgebiet sind wir schon sehr anfällig. Das Ausländerthema ist an sich ja net wirklich relevant, weil wir ja hier gar keine Ausländer haben. Es gibt keine." Allein im nahen Arnfels lebe eine syrische Familie, die Kinder gehen in die Volksschule, alle seien "voll integriert, und jeder mag sie".

"Die Leute hier kennen Ausländer halt nur aus den Gesprächen in den Gasthäusern und aus den Medien, und dann heißt es, die verbrennen unser Geld und rennen mit dem Messer herum. Das macht Angst. Da ist viel Gerüchteküche dabei, und das nutzt der FPÖ", sagt Plasch.

Natürlich müssten diesmal auch viele Schwarze die Freiheitlichen gewählt haben. "Ich war bei einem alten ÖVPler geburtstagswünschen, und da hat er mir gesagt, er hat diesmal FPÖ gewählt, weil er sich bei den Blauen bestätigt fühlt. Die würden sich um die Themen, die ihn belasten, kümmern", sagt ÖVP-Bürgermeister Plasch.

Hauptthema Corona

Und eines noch: "Corona spielt nach wie vor eine große Rolle. Ja, weil viel Angst geschürt wurde, was nicht notwendig war. Und ein Problem, das die FPÖ dabei aufgreift, ist: Wer hat die Masken verkauft, wer hat verdient, was ist mit den Impfstoffen passiert? Und dann die Impfungen. Noch immer ein großes Thema, und das nutzt die FPÖ", sagt Plasch.

"Der Neid", glaubt der Bürgermeister, spiele auch eine Rolle. Nicht nur die reichen Winzer, auch die Hopfenbauern verdienten mittlerweile bestens, gelten als "g’stopft", hätten gute Verträge mit Heineken oder anderen Bierkonzernen. Das erlaube einen sehr gehobenen Lebensstil, mit Jagd oder Immobilien am Meer, und das schaffe Neid und Missgunst.

Letztlich sei der Absturz bei den Wahlen natürlich auch eine Watsche für seine Partei. Die Personen an der Spitze, ob Bund oder Land oder EU, seien keine großen "Durchreißer". Er werde ständig mit der Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. In Wien und auch in Graz seien die Politiker "abgehoben".

In einem EU-Wahl-Kuvert, das der Leutschacher Bürgermeister jetzt immer in seiner Tasche trägt, steckte ein Zettel mit der unmissverständlichen Aufforderung "Öxit!". Walter Müller

"Ausländer kriegen alles"

Was ihn aber besonders besorgt: die zunehmende Ignoranz. "Bitte, wir haben am Montag die Zeitungen mit der Wahl voll gehabt, aber einen Tag darauf habe ich einen Gemeinderat von mir gefragt, wie die Wahl ausgegangen ist. Der war immerhin Wahlbeisitzer, er wusste es aber nicht, es interessiert ihn nicht", schüttelt Plasch den Kopf.

Nachdenklich verabschiedet er sich und sucht wieder seine Werkstatt auf.

Eine Frau mittleren Alters kommt um die Ecke des Rathauses. Sie meint zu wissen, warum hier in Leutschach so viele FPÖ gewählt haben: "Die ÖVP. Ich glaub, dass sie auch mit dem Bürgermeister nicht zufrieden sind. Ein Vorgeschmack auf die Landtagswahl."

Wahlmotiv Angst

Ein paar Schritte entfernt sitzen zwei Leutschacherinnen beim Cappuccino vor einem Lokal. "Ich bin fest überzeugt, es sind die Ausländer, was man so hört", bemerkt die rechts Sitzende mit der hochgeschobenen Brille und der langen Wolljacke. Es ist in diesen Junitagen pünktlich die Schafskälte über das Weinland hereingebrochen. Apropos "Ausländer": Es gibt hier ja gar keine in Leutschach. Beide lachen auf: "Jo, des stimmt, wir haben ja gar keine. Trotzdem sagen alle, wegen der Ausländer wählen sie die FPÖ."

"Aber es ist wahrscheinlich alles zusammen", vermutet die Freundin. Die Teuerung, Corona, die Impfpflicht. "Aber schon auch die Ausländer", hakt die Wolljackenträgerin ein. "Es heißt immer: Die kommen her und kriegen alles, und was kriegen wir?"

Eine junge Frau kommt aus der nahen Apotheke, bepackt mit Medikamenten. "Ich weiß, die FPÖ wird sicher wegen der Ausländer gewählt. Viele haben Angst davor, was man da alles in den Medien sieht. Auch Angst davor, was in der Zukunft sein wird." Sie habe schon immer FPÖ gewählt und hoffe nur, dass da "bald umgerührt" werde. Bei den nächsten Wahlen im Bund und auch hier im Bundesland.

Ein deutscher Gast

Im schmucken Ortskern der Weinbaugemeinde Leutschach geht eine hochgewachsene blonde Frau die Straße entlang. Auf die Frage, wie sie denn die hohe Anzahl an FPÖ-Wählern in der Gemeinde interpretiere, hebt sie ruckartig die rechte Hand, die sie zur Faust ballt, in die Höhe und antwortet knapp, mit deutschem Akzent: "Super!" Warum super? "Deutschland den Deutschen, Österreich den Österreichern." Sie geht vergnügt weiter.(Walter Müller, 16.6.2024)