Im pazifischen Inselstaat Vanuatu haben sich bei einem historischen Referendum die Stimmberechtigten für Verfassungsänderungen ausgesprochen, die zur Stabilisierung des chaotischen politischen Systems in dem Land beitragen sollen.

In dem allerersten Referendum des Landes mussten sich Ende Mai die Ni-Vanuatu, wie die Einwohner des sich über 1300 Kilometer und 83 Inseln erstreckenden Staates heißen, in zwei Fragen zwischen den Antworten Ja und Nein entscheiden. Mehr als 200.000 Wahlberechtigte waren zur Abstimmung aufgerufen. Konkret ging es um zwei Absätze, die in die Verfassung Vanuatus eingefügt werden sollten.

Vanuatus Regierung unter Premierminister Charlot Salwai setzte das Referendum an, um die politische Dauerkrise des Landes zu beenden. AP/Jason DeCrow

Politische Lähmung

Das Referendum war die Konsequenz aus dem Chaos der vergangenen Jahre, als sich das Land über weite Strecken politisch gelähmt zeigte. Insbesondere im Jahr 2023 wurde Vanuatu infolge einer Reihe von Misstrauensanträgen und drei Regierungswechseln faktisch unregierbar. Die Intention des Referendums war daher, den ständigen Wechsel von Abgeordneten zwischen einzelnen Fraktionen zu unterbinden und unabhängige Abgeordnete zur Eingliederung in Parteien zu zwingen.

Die beiden Verfassungsartikel 17A und 17B wurden bereits vom Parlament beschlossen, ausständig war nun also die Zustimmung der Bevölkerung. In §17A wird geregelt, dass Abgeordnete, die aus ihrer Partei austreten oder ausgeschlossen werden, ihr Mandat freigeben müssen oder dieses andernfalls automatisch verlieren. In §17B wiederum wird festgehalten, dass sich unabhängige Kandidaten innerhalb einer Frist einer Partei anschließen oder sich zu einer Partei zusammenschließen müssen, aber nicht so wie bisher sozusagen als Ein-Personen-Partei aktiv sein können. Falls dies nicht geschieht, wird ihr Mandat vom Parlamentsvorsitzenden für vakant erklärt.

Hohe, aber uneinheitliche Zustimmung

Artikel 17A erhielt eine Zustimmung von 59,28 Prozent der Wähler, während 17B von 57,98 Prozent unterstützt wurde, die Wahlbehörde am Mittwoch mitteilte. Nicht überall fanden die Verfassungsänderungen Unterstützung: In den Provinzen Sanma und Shefa wurde teilweise die Mehrheit klar verfehlt. In anderen Gebieten gab es gemischte Ergebnisse. In Gebieten der Ni-Vanuatu-Diaspora wie Australien, Neuseeland, Fidschi und Neukaledonien wurden den Verfassungsartikeln tendenziell zugestimmt.

Nun liegt nach Angaben der Wahlkommission die Entscheidung bei Premierminister Charlot Salwai, der die Verfassungsänderung in Kraft setzen muss, indem er sie amtlich proklamiert.

Wahlkommissionsvorsitzender Edward Kaltamat erklärte, dass unabhängige Mandatare und die politischen Parteien für die notwendigen Übergänge unterstützt werden, sobald die neuen Paragrafen in Kraft treten. (Michael Vosatka, 14.6.2024)