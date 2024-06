Der burgenländische Landeshauptmann glaubt nicht an eine Diskussion in seinem Sinne, da weder Obergrenzen noch verstärkte Abschiebungen diskutiert würden

Durch seine ausbleibende Beteiligung am Asylpapier will Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eigenen Angaben nach den innerparteilichen Frieden wahren. APA/EVA MANHART

Wien – Der Versuch der SPÖ, ihr Asylpapier zu "refreshen", wird ohne Hans Peter Doskozil stattfinden. Im Profil sagt der burgenländische Landeshauptmann: "Ich werde am Ergebnis nicht mitwirken, das sage ich ganz offen." Geltende Parteilinie ist das sogenannte Kaiser-Doskozil-Papier, das er mit seinem Kärntner Amtskollegen Peter Kaiser ausgearbeitet hatte.

Der Weiterentwicklung will sich Doskozil nun nicht widmen. Der Landeshauptmann glaubt nämlich nicht, dass in seinem Sinne "refresht" (aufgefrischt) wird, "weil wir weder über eine Obergrenze diskutieren können werden noch über verstärkte Abschiebungen oder Asylverfahrenszentren außerhalb Europas". Indem er das nicht in die Bundespartei hineintrage, leiste er seinen Beitrag, Ruhe hineinzubekommen. Denn er wolle keine Konfliktlinien aufreißen und damit den innerparteilichen Frieden bis zur Nationalratswahl gefährden.

In eine Koalition mit der ÖVP würde Doskozil im Bund nur gehen, wenn die SPÖ bei der Nationalratswahl zulegt. Bei Verlusten empfiehlt er den Gang in die Opposition. (APA, 14.6.2024)