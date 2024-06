Pro: Verteilungspolitisch kluge Idee

Es klingt zunächst geradezu absurd verschwenderisch: 25.000 Euro Steuergeld solle jeder Teenager in Österreich zum 18. Geburtstag, leistungslos und frei Haus, wenn man so will. Mit dieser Forderung machen die Neos geradezu auf sich aufmerksam. Bei genauerem Blick zeigt sich: Aus mehreren Gründen ist diese Idee viel besser, als sie anfänglich wirken mag.

Denn: Die finanzielle Kluft zwischen jenen, die erben, und nicht, die es nicht zu tun, wird breiter – und je mehr von der Babyboomer-Generation in Pension gehen, desto mehr wird sie anwachsen. Angesichts dessen ist es richtig und notwendig, für mehr Chancengleichheit unter Jungen zu sorgen. Eben diese Chancengleichheit erhöht sich, wenn man Jugendlichen eine Art Startkapital ins Erwachsenenleben mitgibt. Selbstverständlich gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass das Geld in richtige Zwecke investiert wird, etwa die eigenen Ausbildung. Doch genau das sieht der Neos-Vorschlag vor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Sollte ein junger Mensch etwas erben, dann sollen die 25.000 Euro von der Erbschaft laut Neos abgezogen werden. Das verhindert einen Gießkanneneffekt, also salopp gesagt: Geldgeschenke für Millionärskinder. Außerdem funktioniert das sogenannten Chancenkonto solcherart wie eine umgedrehte Erbschaftssteuer: Jene, die erben, bezahlen – und jene, die es nicht tun, bekommen.

Fest steht, dass etwas getan werden muss in einer alternden Gesellschaft, in der eine Minderheit Junger dank Erbschaften viel bessere Chancen im Leben mitbekommt als die Mehrheit. Das Grunderbe der Neos wäre ein Schritt in die richtige Richtung. (Joseph Gepp, 15.6.2024)