Der Vormarsch rechter Parteien in Europa, der sich erneut bei der jüngsten EU-Wahl niederschlug, hat mehr als eine Ursache. Aber eines ist klar: Ohne das Dauerthema Migration wären Rechtspopulisten nicht so stark. Was der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler im ORF als "Dauerrauschen" bezeichnet, treibt von Jahr zu Jahr rechten Demagogen mehr Wählerstimmen zu.

Dauerthema Migration

Und das mit gutem Grund. Nicht dass sie Antworten auf die Frage hätten, wie europäische Staaten mit Flüchtlingen und Arbeitsmigranten umgehen sollen. Eine "Festung Eu­ropa" ist weder umsetzbar noch wünschenswert, die von der FPÖ propagierte "Festung Österreich" noch weniger. Dennoch treffen sie beim Thema den wundesten Punkt moderater Parteien – das heutige Asylwesen.

Souveräne Staaten haben das Recht, selbst zu entscheiden, wen sie zum Wohnen, Arbeiten oder Studieren ins Land lassen. Nicht aber bei Menschen, die Schutz vor Krieg oder Verfolgung suchen: Eine komplexe Struktur internationaler Verträge und nationaler Gesetze zwingt die Demokratien in Europa und Nordamerika dazu, allen Asylwerbenden, die einmal nationalen Boden betreten hat, die Chance zu geben, ihre Ansprüche in einem ordentlichen Verfahren zu beweisen.

Unter dem Eindruck des Holocaust

Diese Rechtsordnung wurde nach 1945 unter dem Eindruck des Holocaust geschaffen, dem unzählige Jüdinnen und Juden nicht entkommen konnten, weil kein Land sie aufnahm. Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention, EU-Asylrichtlinien und entsprechende US-Gesetze sollen verhindern, dass sich diese Tragödie wiederholt. Jahrzehntelang hat das gut funktioniert: Die Zahl der Asylwerbenden war klein; selbst die rund 800.000 vietnamesischen Boat-People konnten nach dem Fall von Südvietnam 1975 noch ohne größere Proteste aufgenommen werden.

Aber die Welt hat sich seither geändert: Dank Kommunikationstechnologie und Globalisierung machen sich immer mehr Menschen aus armen Ländern auf den Weg in den Norden. Eine ganze Schlepperindustrie unterstützt sie dabei. Nur eine Minderheit von ihnen passt in das klassische Muster politischer Verfolgung; die meisten suchen einfach ein besseres, ein menschenwürdiges Leben. Das ist nachvollziehbar, entspricht aber nicht dem Zweck des Asylrechts.

Europa und die USA haben sich dadurch in eine fatale Zwickmühle hineinmanövriert: Wer heute emigrieren will, geht den Weg über Asyl, weil andere Wege kaum offenstehen. Das Recht zwingt die Staaten dazu, diese Menschen zumindest temporär aufzunehmen, egal ob sie erwünscht sind oder nicht. Nationale und europäische Gerichte bekräftigen diese Verpflichtung bei jeder Gelegenheit und übernehmen so die Kontrolle über eine hochpolitische Frage.

Abschiebungen funktionieren nicht

Theoretisch sollten all jene, die keinen ausreichenden Asylgrund nachweisen können, das Land wieder verlassen, aber das funktioniert nicht. Die Asylverfahren dauern zu lang, weil die Behörden überfordert sind, und Abschiebungen scheitern daran, dass die Herkunftsländer unsicher sind oder eigene Staatsbürger nicht zurückzunehmen. Wer Asyl erhält, kann nach einigen Jahren die Familie nachkommen lassen, was – wie jetzt – die Einwanderungszahlen weiter erhöht. Familienzusammenführung ist ein wertvolles Menschenrecht, aber im Zusammenspiel mit Asyl wird es zum Brandbeschleuniger.

Reiche Staaten wären in der Lage, auch mit einer großen Zahl von Migrantinnen und Mi­granten fertigzuwerden. Kein Staat wird dadurch in seinen Grundfesten erschüttert.

Aber irreguläre Migration löst Kollateralschäden aus. Sie erhöht die Angst vor Kriminalität, weil der Anteil von Straffälligen unter Migranten meist erhöht ist; einzelne schockierende Verbrechen reichen aus, um das Sicherheitsgefühl zu schwächen. Sie lässt Menschen um die kulturelle Identität und das Heimatgefühl bangen – auch weil der Wertekompass vieler Migranten aus muslimischen Staaten den Prinzipien der eigenen Gesellschaft widerspricht. Sie schafft in Teilen der Bevölkerung ein Empfinden der Ungerechtigkeit, wenn viele Flüchtlinge wegen fehlender Integration in den Arbeitsmarkt von der Sozialhilfe und anderen staatlichen Zahlungen leben, die von der arbeitenden Bevölkerung finanziert werden müssen. Und illegale Einwanderung un­tergräbt das Vertrauen in die etablierte Politik und den Staat, wenn dieser den Eindruck vermittelt, nicht einmal die eigenen Grenzen kontrollieren zu können.

Restriktivere Maßnahmen

All das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Wer das Migrationsproblem allein von der menschenrechtlichen Seite angeht, wie es immer noch viele Grüne, NGO-Vertreter und Expertinnen tun, ebnet den Weg für Wahlsiege von Donald Trump, Marine Le Pen und Herbert Kickl. Übernehmen diese die Macht, dann bleibt von der nach 1945 geschaffenen humanitären Rechtsordnung gar nichts mehr übrig. Und dann geraten auch Klimaschutz, Minderheitenrechte, die europäische Integration und letztlich alle demokratischen Normen unter die Räder. Angesichts der globalen Fluchtbewegungen stehen Menschenrechte und Demokratie miteinander in einem bedrohlichen Konflikt.

Konservative Parteien sind sich dieser Gefahr seit Jahren bewusst und versuchen, mit zunehmend restriktiveren Maßnahmen gegenzusteuern. Inzwischen sind auch viele Sozialdemokraten auf eine härtere Asylpolitik umgeschwenkt und schielen dabei auf die dänischen Sozialdemokraten, die sich mit der wohl restriktivsten Ausländerpolitik in Westeuropa seit Jahren an der Macht halten.

Doch bei Versuchen, den Zuzug von Asylwerbern zu bremsen oder Abschiebungen zu forcieren, werden sie ständig von Menschenrechtsgruppen an die rechtlichen Hürden erinnert – zuletzt beim Appell des deutschen Kanzlers Olaf Scholz nach der Bluttat von Mannheim, afghanische Straftäter in das von den Taliban beherrschte Afghanistan abzuschieben. "Geht nicht" ist der Satz, der ihnen entgegenschallt. Und Gerichte stimmen dem meist zu.

Pushbacks – illegal, aber effektiv

Ähnliche Proteste lösen Berichte über Pushbacks aus, also alle Versuche, illegal über Land oder übers Meer eindringende Migranten mit Gewalt wieder aus dem eigenen Hoheitsgebiet hinauszudrängen, um zu verhindern, dass sie um Asyl ansuchen. Das ist illegal, aber etwa im Fall Griechenlands effektiv.

Nun werden andere Wege gesucht, um unberechtigte Asylwerber daran zu hindern, ihr Zielland zu erreichen, und so den Anreiz für Schlepperfahrten zu brechen. Der neue EU-Migrationspakt sieht Lager an der EU-Außengrenze vor, von wo sie rasch abgeschoben werden können. Die britische Regierung will alle illegal Einreisenden nach Ruanda transportieren; Italien wälzt ähnliche Pläne mit Albanien.

Auch hier wirken nationale und europäische Höchstgerichte allzu oft als Blockierer. Doch selbst so menschenrechtsbewusste Mi­grationsexperten wie Gerald Knaus befürworten solche Strategien als vernünftigen Ausweg aus der Migrationsfalle.

Das umstrittene Vorbild ist Australien, das durch die Internierung von Asylwerbern in miserablen Lagern auf benachbarten Inseln den Zustrom so gut wie gestoppt hat. Dennoch bleibt Australien ein Einwanderungsland, aber nur für legale Migration.

Mehr legale Einwanderung nötig

Auch Europa würde angesichts der niedrigen Geburtenraten deutlich mehr legale Einwanderung benötigen als heute. Migrationsexperten argumentieren, dass dies auch den Anreiz, sich Schleppern auszuliefern, senken würde. Aber demokratiepolitisch ist eine solche rationale Politik in keinem Land durchzusetzen, solange ständig eine große Zahl von Flüchtlingen illegal ins Land kommt.

Ein anderer Ausweg sind Obergrenzen für Asylwerber, die sich nach der Aufnahmekapazität richten. Eine solche hat gerade US-Präsident Joe Biden angeordnet, weil der massive Flüchtlingszustrom aus Lateinamerika seine Wiederwahl gefährdet. Doch wenn als Folge tatsächlich Verfolgten die Chance genommen wird, ihren Antrag zu stellen, verstößt das gegen das Grundprinzip des Asylrechts. Es ist daher unsicher, ob Bidens Verordnung vor US-Gerichten halten wird.

Politisch haben westliche Regierungen und Parteien dennoch keine andere Wahl, als immer wieder Wege zu suchen, die Zahl der Asylanträge einzudämmen. Und früher oder später wird den USA und der EU nichts anderes übrigbleiben, als das enge Korsett der heutigen Asylrechtsordnung zu sprengen und die einschlägigen Konventionen, Verträge und Gesetze an die veränderten Bedingungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Man muss hoffen, dass dann Politiker an der Macht sind, die grundsätzlich Respekt vor Demokratie und Menschenrechten haben. (Eric Frey, 15.6.2024)