Sepp Straka bei der Arbeit. AP/George Walker IV

Pinehurst (North Carolina) – Sepp Straka hat sich am Freitag bei den US Open in Pinehurst über ein Karriere-Highlight freuen dürfen. Österreichs Golf-Aushängeschild schaffte erstmals auf der PGA-Tour ein Hole-in-One. Der 31-Jährige benötigte auf dem neunten Loch anstelle der Platzvorgabe von drei Schlägen nur einen. Es war das erste Mal im laufenden Turnier, dass ein Spieler ein Loch im ersten Versuch finalisierte. Straka musste trotzdem nach einer 72er-Runde einen Rückfall im Ranking hinnehmen.

Nach der ersten Runde auf dem Par-70-Kurs am Donnerstag war der gebürtige Wiener auf Rang 16 gelegen, am Freitagabend war es vorerst nur noch Position 36. Zahlreiche Spieler waren da aber gerade erst am Beginn ihrer Runde, den Cut vor dem Wochenende sollte der ÖGV-Star in jedem Fall schaffen. Der erlebte am zweiten Turniertag zuerst einmal viel Schatten. Mit einem Triple-Bogey auf dem dritten Loch plus folgendem Bogey war ein kapitaler Fehlstart perfekt.

Nach einem Birdie gab es gleich wieder ein Bogey. Nach dem seltenen Glanzlicht auf der Neun fiel er seinem Spielkollegen um den Hals und klatschte mit Caddie Duane Bock ab. Auf dem neunten Loch war zuvor nur Peter Jacobsen (2005) und Zach Johnson (2014) ein Hole-in-One gelungen. Nach dem Befreiungsschlag legte Straka ein Birdie nach und mischte plötzlich wieder in den Top 30 mit. Ein Bogey auf der 15 passte ins Bild eines insgesamt durchwachsenen Auftritts.

Straka hielt damit die Chance am Leben, seine beste Platzierung bei den US Open – 2019 war er geteilter 28. – zu verbessern. In den vergangenen beiden Jahren hatte er jeweils den Cut verpasst. (APA, 14.6.2024)