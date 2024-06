Das DFB-Team sorgt gleich zum Start der Euro für große Euphorie in Deutschland. IMAGO/Spada/LaPresse

Das Wort "Sommermärchen" muss sich auf Überstunden gefasst machen. Deutschland ist mit einem immens dominanten 5:1 gegen Schottland in die EM gestartet, das dürfte die Gastgeber regelrecht zur Euphorie zwingen. Schottland musste angesichts des Pausenstands von 3:0 samt deutscher Überzahl froh sein, zumindest einem brasilianischen Schicksal entkommen zu sein.

Eine gute Nachricht gab es schon eine halbe Stunde vor Anpfiff: Die DFB-Elf hat sich als Aufwärm-Song Live is life von Opus gewünscht, Österreich könnte also auch in deutschem Gewande ein kleines bisserl Europameister werden. Dann aber die schlechte Nachricht: die Eröffnungsfeier. Die Edition 2024 begann als unfreiwillige Hommage an den Amateurtanz und wurde dann doch noch zur durchchoreografierten Dosenpop-Show. Das Motto, analog zum gesamten Turnier-Branding: bunt. Es ist gut, dass der Mensch schnell vergessen kann.

Franz Beckenbauers Witwe Heidi brachte in Gedenken an den verstorbenen "Kaiser" den EM-Pokal auf das Feld, da applaudierten auch die Gästefans in der ausverkauften Münchner Arena brav. Im Sturm vertraute DFB-Teamchef Julian Nagelsmann Kai Havertz statt Niclas Füllkrug, im Mittelfeld zogen hinten Toni Kroos und vorne Kapitän Ilkay Gündogan die Fäden, für die bodenständigeren Beiträge war eher Robert Andrich zuständig.

Witwe Heidi Beckenbauer präsentierte den Pokal. IMAGO/kolbert-press/Christian Ko

Als der Ball dann endlich rollte, waren die meisten Schotten längst dicht. Die als "Tartan Army" bekannten Stimmungskanonen hatten in der Münchner Innenstadt seit Donnerstag sämtliche geschäftstüchtigen Wirtsleute verzückt. Der schnöde Fußball beendete die Party dann aber flott.

Immer wieder suchten die Deutschen ihre Flügelflitzer Florian Wirtz und Jamal Musiala, immer wieder deutete das Gefahr an. Nach knapp zehn Minuten war Schluss mit Andeuten. Joshua Kimmich servierte von rechts, Wirtz zog halbvolley ab, von der Hand von Goalie Angus Gunn und der Innenstange hüpfte der Ball gnädig ins Tor. Prädikat: nicht ganz unhaltbar.

Dominante Deutsche

Deutschland hatte knapp 75% Ballbesitz. Minute 19: Havertz legt im Sechzehner auf für Musiala, der darf sich die Kugel am Elferpunkt herrichten und betoniert sie ins Netz. Prädikat: völlig unhaltbar. Die seltenen Offensivbemühungen der Schotten lebten nicht einmal vom Prinzip Hoffnung. Steilpässe waren zwecklos, suchte die Truppe von Steve Clarke ihren Weg durchs Mittelfeld spielerisch, ging der Ball meist noch im Kennenlernstadium verloren.

Nicht einmal zwanzig Minuten sind gespielt, da trifft Jamal Musiala, der zweite deutsche Jungstar, zum 2:0. Die Party geht weiter. AP/Frank Augstein

Minute 26: Ryan Christie räumt Musiala knapp vor dem Strafraum weg, der VAR korrigiert den Elfmeter folgerichtig auf Freistoß. Havertz schoss, Gunn durfte auch einmal einen schönen Moment erleben. Nach einer Ruhephase wurde es kurz vor der Pause dramatisch: Gunn parierte Gündogans Kopfball nach Kimmich-Flanke, Havertz säbelte am Abstauber vorbei, Gündogan und Ryan Porteous gingen zum Ball – beziehungsweise flog Letzterer eher, und zwar mit beiden Füßen in den Knöchel seines Gegenspielers. Auf Empfehlung des VAR ging Schiedsrichter Clément Turpin fernsehen, schickte Porteous mit Rot unter die Dusche und gab Elfer. Havertz netzte zum 3:0 (45.+1).

Deutschland ging Halbzeit zwei entspannter an, man begnügte sich mit permanenter Dominanz. Wirtz schoss vom Fünfereck volley drüber (57.), Gündogans Schuss vom Elferpunkt wurde geblockt (59.). Der Dudelsackspieler in der Schottland-Kurve war sehr, sehr einsam. Als der eingewechselte Füllkrug herrlich mit 110 km/h ins Kreuzeck (68.) traf, war er schon verstummt.

Oh, wie ist das schön hallte es durch die Arena, ehe Füllkrugs zweites Tor vom VAR wegen Abseits einkassiert wurde. Immerhin war dem Außenseiter auch ohne Torschuss der Ehrentreffer vergönnt, Antonio Rüdiger köpfelte ins eigene Tor (87.). Kurz kam die grandiose Stimmung der Startphase zurück, auch die zufriedenen Deutschen rafften sich zu finalen Gesängen auf - und wurden noch einmal richtig laut, als Emre Can aus der Distanz den Schlusspunkt setzte (93.). (Martin Schauhuber aus München, 14.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe A, 1. Runde:

Deutschland - Schottland 5:1 (3:0). München, Allianz Arena, 75.000, SR Turpin/FRA.

Tore:

1:0 (10.) Wirtz

2:0 (19.) Musiala

3:0 (45.+1) Havertz (Elfmeter)

4:0 (68.) Füllkrug

4:1 (87.) Rüdiger (Eigentor)

5:1 (93.) Can

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (46. Groß), Kroos (80. Can) - Musiala (74. Müller), Gündogan, Wirtz (63. Sane) - Havertz (63. Füllkrug)

Schottland: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney (78. McKenna) - Ralston, McTominay, McGregor (67. Gilmour), Robertson - Christie (82. Shankland), Adams (46. Hanley), McGinn (67. McLean)

Rote Karte: Porteous (44./Foulspiel)

Gelbe Karten: Andrich, Tah bzw. Ralston