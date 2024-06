Sänger Winston McCall von der Band Parkway Drive beim Nova Rock. APA/EVA MANHART

So geht’s natürlich nicht. So, wie Robb Flynn nach ein paar Songs ins Publikum schreit, es solle doch bitte "some fucking noise" machen. Sorry, Robbie, aber für den "fucking Noise" wirst du bezahlt. Hau rein!

Robb Flynn ist Sänger und die einzige Konstante der kalifornischen Metal-Band Machine Head. Die rittert und brüllt seit über 30 Jahren gegen das Ungemach in der Welt an, am Freitag stemmte sie sich in Nickelsdorf dagegen, beim Nova Rock Festival, dem größten seiner Art hierzulande. 50.000 Besucher geben sich im Burgenland vier Tage lang Dröhnung und Kante.

Flynn aber, oje, der hat eine weinerliche Seite. Da winselt er in manchen Songs, als hörte er zu Hause den ganzen Tag nur Michael Bublé. Das wirkt ein bisserl komisch, aber nicht auf freiwillige Art. So wie in der Mockumentary Spinal Tap die Szene, die die Band in ihrer psychedelischen Phase streichelweich zeigt. Aber immerhin können Machine Head nicht nur böllern, sie haben auch zwo, dro Melodien in der Gitarre. Das hilft. Keine hatten davor die Thy Art Is Murder aus Australien.

Robb Flynn von Machine Head. Was hört der Mann zu Hause? Michael Bublé? APA/EVA MANHART

Da wurde die Gitarre zum Waschbrett, also zu einem richtigen, nicht dem Synonym für eine trainierte Wampe. Thy Art Is Murder exekutierten doch eher eindimensional den Amtsschimmel des Deadcore. Ein ganz normaler Tag im Büro, in dem der frisch g’fangte Frontmann Tyler Miller draußen am Bühnensteg alles andere als Souveränität verströmte. Andererseits sagt sich das leicht, wenn man selbst noch nie mit Lava gegurgelt hat.

Auf der anderen Großbühne steht am Nachmittag Yaenniver. Das ist kreativ für Jennifer und könnte also der Name des neuen Nagel- und Fußpflegestudios vorne am Eck sein, aber nicht. Es ist seit drei Jahren der Kunstalias der Jennifer Weist, die man von der deutschen Band Jennifer Rostock her kennt. Oder vergessen hat, je nach Grad der Zu- oder Abneigung.

Paul Pizzera und Christopher Seiler von Aut of Orda. APA/EVA MANHART

In einer Art Skigymnastikganzkörperteil für den Sommer spielt sie deutsche Popmusik, erzählt zart anlassige Anekdoten über geplatzte Bühnenoutfits und lobt das Publikum dafür, dass es Popmusik so gut nehme, hier, am Gipfeltreffen der harten Mucke. Ein paar Streckübungen noch, ein wenig trockenwedeln, fertig, Tschö!

Zwei Großbühnen

Yaenniver trat auf der roten Bühne auf, das ist eine von zwei Großbühnen. Das Programm dort sollte sich noch mehrmals als Prüfung erweisen. Denn als die Schweizer Fäaschtbänkler auftraten, wurde es entrisch. Das Sextett spielt eine Art neue Volksmusik, wobei sie diese Zuschreibung nur deshalb verdient, weil sie mit Harmonika, Tuba und ähnlichem Gerät anrückt.

Damit und spielt sie vornehmlich Gaudi-Musik. Also Musik, wie sie auf keinem zeitgenössischen Oktober- und Wiesn-Fest negativ auffallen würde. Sie möchte Oberkrain in den Berliner Berghain bringen, was immer das bedeuten soll. Aber so lautet eine Mission. Hamma g’lacht.

Nova Rock bedeutet immer auch Fasching, Hardrockfasching. APA/EVA MANHART

Aber beim Publikum ging das gut rein, so sehr es auch hulapalute und hinterseerte, so manch ein harter Wochenendhund in seinem hart bestickten Hard-Rock-Gilet offenbarte eine Schwäche für das sehr Einfache und blattelte Schuh oder jauchzte nach Art der Großväter. Bier her oder i fall um. Irgendwann steht der Gabalier Andee da oben.

An selber Stelle traten später Aut of Orda auf. So nennt sich eine sogenannte Super Group, die aus den heimischen Musikern Daniel Fellner, Paul Pizzera und Christopher Seiler besteht und die sich vornehmlich über einfachen Rap und gebrüllte Slogans mitteilt. Das muss man mögen. Oder nicht.

Otto und die Friesenjungs beorgten den Kehraus am zweiten Tag des Nova Rock. APA/EVA MANHART

Den vielleicht eloquentesten Auftritt absolvierte auf der blauen Bühne Parkway Drive. Per se eine Metalband vom Reißbrett, doch hat die australische Formation mit Jeff Ling einen Gitarristen im Verband, dessen Spiel zwischen Aggression und Melodiefähigkeit für einige tolle Momente sorgte, während draußen am Steg Sänger Winston McCall das Brülltier gab, unterstützt von Pyrotechnik aus dem Handschuhfach und "Peng! Peng!" aus der Tonbandkanone. Nicht schlecht, aber nicht abendfüllend, weshalb noch Acts wie Pendulum und Avenged Sevenfold antraten, bevor Otto mit seinen Friesenjungs und gesungenen Kallauern den Sack zumachte. (Karl Fluch, 15.6.2024)