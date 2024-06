Welche Konsequenzen zieht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine Woche nach der EU-Wahl für die verbleibenden dreieinhalb Monate bis zur Nationalratswahl? Der Kanzler sagte am Samstag auf Ö1, die Wählerinnen und Wähler hätten am vergangenen Wahlsonntag gezeigt, dass sie verunsichert seien; nun müsse er zeigen, dass man diese Angst ernstnehme.

Das will Nehammer dadurch erreichen, dass die Arbeit der Bundesregierung fortgeführt wird, wie er in der Interviewreihe "Im Journal zu Gast" sagte: Allem voran müsse man die Wohnbauoffensive auf den Boden bringen, mit der in Österreich insgesamt rund 10.000 neue Eigentumswohnungen und 10.000 neue Mietwohnungen geschaffen werden sollen sowie 5000 Wohneinheiten saniert werden sollen. Da gehe es jetzt noch um die Umsetzung und Abwicklung des Pakets.

Zweitens sei man bezüglich des letzten Drittels der kalten Progression, des "schleichenden Lohnfraßes", derzeit in Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner. Auf die Frage, ob andere Vorhaben wie etwa Klimaschutzgesetz, Pandemiegesetz, automatisches Pensionssplitting und Bundesstaatsanwaltschaft nun ad acta gelegt würden, sagte Nehammer, man verhandle auch dazu noch intensiv mit den Grünen. Er habe von Anfang an gesagt, man werde diese Regierungsperiode bis zum Schluss fortführen.

"Tun, was notwendig ist"

"Wir tun, was notwendig ist", ist Nehammer überzeugt und nennt als Beispiele den Ausbau der Kassenarztstellen, Steuertarifsenkungen, die Valorisierung von Sozialleistungen und die Pflegereform. "Unsere Aufgabe wird sein, auf jeden Fall noch besser zu kommunizieren."

Auf den Vorwurf mancher, er dämonisiere Kickl, sagt Nehammer, sein Ziel sei es, zu gestalten. Es sei aber notwendig, sich mit den Herausforderern auseinanderzusetzen. Auch links radikalisiere sich. Rechts und Rechtsextrem erreiche eine neue Dimension, die gefährlich sein könne. Es werde keine Koalition der ÖVP mit Kickl geben. Die FPÖ sei aber eine breite Partei, mit der eine Zusammenarbeit möglich wäre.

Darauf reagierte die SPÖ mit scharfer Kritik: "Eine Stimme für die ÖVP ist eine Stimme für eine blau-schwarze Schreckenskoalition", teilte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Aussendung mit. Nehammers Versuch sich von Kickl zu distanzieren, sei "mehr als unglaubwürdig". Auch die Neos haben "keine Zweifel mehr: Wer bei er Nationalratswahl im Herbst die ÖVP wählt, wählt die FPÖ in die Regierung". Die Freiheitlichen werfen Nehammer wiederum vor, nichts verstanden zu haben.

Länder müssten Integration umsetzen

Eines der Lieblingsthemen der ÖVP in letzter Zeit ist Migration. Die illegale Migration löse denn auch große Ängste bei den Menschen aus, zeigte sich Nehammer im Ö1-Gespräch überzeugt. Seine Aufgabe als Bundeskanzler sei es, Maßnahmen zu setzen. Deshalb setze man sich für Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ein und für stärkere Kontrollen beim Familiennachzug. Auf den Vorwurf, die ÖVP ignoriere das Thema Integration, sagt Nehammer, es fließe viel Geld in den Bereich in der Bildung. Es liege oft an der Umsetzung und wie es zum Teil die Länder managen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will sich für eine europaweite Lösung für die Rückführung von Straftätern nach Syrien und Afghanistan einsetzen und dafür rechtliche Möglichkeiten finden. Wäre die ÖVP bereit, dafür mit den Taliban Kontakt aufzunehmen? Oft sei es "höchst problematisch, mit wem man oft verhandeln muss", aber es sei "notwendig es zu tun für die Sicherheit der Menschen", sagte Nehammer.

Handelskriege brächten nur Verlierer

In Bezug auf die geplanten EU-Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge sagte der Bundeskanzler, es müsse alles getan werden, um einen Handelskrieg zwischen der EU und China zu verhindern. Handelskriege hätten immer nur Verlierer gebracht.

Dass der Europäische Gerichtshof diese Woche hohe Geldstrafen gegen Ungarn verhängt hat, weil es höchstrichterliche Entscheidungen zum Asylsystem nicht umgesetzt habe, sieht Nehammer als "sehr gut" für Österreich, weil EU-Recht für alle gelten müsse. Welche Konsequenzen das langfristig für Ungarns Asylpolitik haben werde, sei aber schwer vorherzusagen.

Das Ö1-Interview wurde vor der Konferenz für die Ukraine in der Schweiz geführt, an der Nehammer am Samstag teilnahm und die er als "Hoffnungsschimmer" bezeichnete. (spri, 15.6.2024)