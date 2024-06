Die Schweizer haben den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale gelegt. Breel Embolo (Mitte) setzte den Schlusspunkt. AFP/JAVIER SORIANO

Angeführt vom überragenden Granit Xhaka und zwei Tordebütanten hat die Schweizer Nationalmannschaft einen gelungenen Start in die Europameisterschaft in Deutschland hingelegt. Das Team von Trainer Murat Yakin gewann sein erstes Spiel in Deutschlands Gruppe A gegen schwache Ungarn 3:1 (2:0) und machte bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale.

Genau eine Woche nach dem 1:1 im Test gegen Österreich zeigte sich die Schweiz völlig verändert. Die "Nati" gab von Beginn an den Ton an. Dabei war wie so oft auf Xhaka Verlass: Der Kapitän führte glänzend Regie, gewann Zweikämpfe, verteilte den Ball geschickt und verlieh dem Schweizer Spiel damit Struktur. Den verdienten Führungstreffer erzielte jedoch Kwadwo Duah (12.). Kurz vor der Pause erhöhte Michel Aebischer (45.) – beide hatten sich ihre Nati-Premierentreffer für den EM-Auftakt aufgehoben.

Die Ungarn, die durch Barnabas Varga (66.) verkürzten, enttäuschten und stehen vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) unter Druck. Breel Embolo (90.+3) stellte den Endstand her.

Michel Aebischer (re) durfte sich feiern lassen. AP/Darko Vojinovic

Die Schweizer sind somit in der Tabelle der Gruppe A vorerst auf Platz zwei hinter Deutschland, die DFB-Elf hatte das Turnier am Freitag in München mit einem fulminanten 5:1 gegen überforderte Schotten eröffnet. Das Duell der Schweiz gegen die Gastgeber am 23. Juni bildet den Abschluss der Gruppenphase - geht es nach Xhaka, hat sein Team schon davor das Weiterkommen sicher.

Das Überstehen der Gruppenphase sei das Minimalziel, hatte der Kapitän im Vorfeld des Turniers betont. Aber sein Team wolle es Schritt für Schritt und Spiel für Spiel angehen.

Gegen die Ungarn hatte die Schweiz von Beginn an die Kontrolle. Die von Dominik Szoboszlai, der im Alter von 23 Jahren, sieben Monaten und 21 Tagen zum jüngsten Kapitän der EM-Historie aufstieg, angeführten Ungarn hatten Probleme mit dem druckvollen Spiel der Schweizer.

Der Ausflug nach Köln hat sich für die Fans der Nati ausgezahlt. AP/Themba Hadebe

Doch beim Führungstreffer zeigte die Schweiz ihre spielerische Klasse: Aebischer passte den Ball präzise zu Duah, der frei vor Leipzigs Peter Gulasci zum 1:0 verwandelte. Die Ungarn waren um eine Antwort bemüht, sie agierten aber viel zu träge und unpräzise. So hatten Xhaka und Kollegen im Mittelfeld stets die Kontrolle. Ruben Vargas verpasste noch das 2:0 (20.), für das dann Aebischer sorgte: Der 27-Jährige durfte sich den Ball in aller Ruhe zurechtlegen und traf.

Auch nach der Pause kontrollierten die Schweizer das Spiel: Duah (48.) und Vargas (54.) vergaben Möglichkeiten auf das 3:0. Das rächte sich, als Varga einen der wenigen guten Angriffe zum Anschluss für Ungarn verwertete und für eine spannende Schlussphase sorgte.

Die Schweiz konnte den steigenden Druck der Ungarn nur noch schwer kontern. Coach Marco Rossi verstärkte seine Ungarn im Finish noch mit Stürmer Martin Adam, eine echte Ausgleichschance war aber nicht mehr zu verzeichnen.

Kurz vor dem Ende war die konternde Schweiz dann dem Treffer näher – und erzielte diesen auch. Erst griff Gulacsi bei einem Kopfball noch rettend ein (90.), in der Nachspielzeit musste er sich nach einem weitem Abschlag und schlechter Defensivarbeit aber von Embolo überlupfen lassen. (sid, APA, red, 15.6.2024)

Fußball-EM - Gruppe A, 1. Runde:

Ungarn - Schweiz 1:3 (0:2). Köln, 43.000 Zuschauer, SR Vincic/SLO.

Tore:

0:1 (12.) Duah

0:2 (45.) Aebischer

1:2 (66.) Varga

1:3 (93.) Embolo

Ungarn: Gulacsi - Lang (46. Bolla), Orban, Szalai (79. Dardai) - Fiola, Nagy (67. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (79. Adam) - Sallai, Varga, Szoboszlai

Schweiz: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (68. Stergiou), Xhaka, Freuler (86. Sierro), Aebischer - Ndoye (86. Rieder), Duah (68. Amdouni), Vargas (73. Embolo)

Gelbe Karten: Szalai, Bolla bzw. Widmer, Freuler, Yakin (Trainer)