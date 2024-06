Jesus Gil Manzano wird Österreich vs. Frankreich leiten. IMAGO/www.imagephotoagency.it

Düsseldorf – Der Schiedsrichter für das EM-Auftaktspiel am Montagabend (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) gegen Frankreich ist für Österreichs Nationalteam wohl kein gutes Omen. Die Partie in Düsseldorf wird der Spanier Jesus Gil Manzano leiten, gab die UEFA am Samstag bekannt. Der 40-Jährige war bei der einzigen ÖFB-Niederlage in den vergangenen 16 Länderspielen der Spielleiter – beim 2:3 in der EM-Qualifikation im Oktober in Wien gegen Belgien.

Gil Manzano ist seit 2014 FIFA-Referee, es wird sein erstes EM-Spiel. Für Aufregung hatte der Mann aus der Region Extremadura Anfang März dieses Jahres gesorgt, als er die Ligapartie zwischen Valencia und Real Madrid (2:2) unmittelbar vor einer Flanke von Brahim Diaz in der 99. Minute abgepfiffen hatte. Reals vermeintlicher Siegestreffer durch Jude Bellingham per Kopf zählte daher nicht. Der englische Jungstar erhielt stattdessen wegen Kritik noch die Rote Karte. (APA, 15.6.2024)