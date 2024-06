Felix Gall beim Chillen. EPA/GIAN EHRENZELLER

Villars-sur-Ollon – Radprofi Felix Gall hat am vorletzten Tag der Tour de Suisse im letzten Anstieg einen Soloangriff gestartet, der Osttiroler wurde aber wieder gestellt und letztlich Neunter. Der Sieg auf dem 118-km-Teilstück mit 3.000 Höhenmetern nach Villars-sur-Ollon ging erneut an das dominante UAE-Duo Adam Yates und Joao Almeida, die unangefochten Hand in Hand über die Linie fuhren. Die beiden haben abwechselnd die jüngsten drei Etappen mit Doppelsiegen gewonnen.

Im Gesamtklassement führt der Brite Yates vor dem abschließenden Bergzeitfahren am Sonntag über 16 km von Aigle nach Villars-sur-Ollon 31 Sekunden vor Almeida. Der Rest hat bereits zwei Minuten und mehr Rückstand. Gall ist fast fünf Minuten zurück unverändert Neunter.

Am Samstag verlor er rund eine halbe Minute auf das UAE-Tandem, das ihn 1,7 Kilometer vor dem Ziel nach einer mehrminütigen Solofahrt ein- und überholt hatte. In der Schlussphase musste Gall noch weitere Konkurrenten wie Egan Bernal (Ineos) ziehen lassen, die auch schon im bisherigen Verlauf der Rundfahrt besser als er waren.

Im Vorjahr hatte Gall bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und einen zweiten Platz geholt. Im Endklassement wurde er damals Achter, ehe er auch bei der Tour de France für Furore sorgte. (APA, 15.6.2024)