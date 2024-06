Das Passions-Oratorium von Peter Sellars und John Adams hatte als Festwochen-Kooperation in der Volksoper Premiere. Es scheitert an Libretto und Komposition

Zwölf Apostel, aber kein Heiland: Jesus Christus bleibt in "The Gospel According to the Other Mary" seinem eigenen Abendmahl fern. Barbara Pálffy

Wie inszeniert man die Passionsgeschichte? Zornig vielleicht, wie Pier Paolo Pasolini es meisterlich tat? Oder martialisch blutig wie bei Mel Gibson? Menschelnd nahbar wie die weltberühmten Amateure von Oberammergau? Als Monty-Python-Satire? Oder doch verkitscht wie in Jesus Christ Superstar?

Die Projektionen, die die Geschichte vom Leben und Sterben Jesu Christi aushalten muss, sind seit 2000 Jahren mannigfaltig. Auch der US-Regisseur Peter Sellars hat sich etwas dazu gedacht. Nur was genau, das wurde bei der österreichischen Erstaufführung seines Stücks The Gospel According to the Other Mary in der Wiener Volksoper nicht ganz klar.

Im ersten von zwei je eineinhalbstündigen Akten des als Oratorium bezeichneten Opernwerks blicken wir auf einen sich drehenden Kubus, dessen Wände sich zu allen Seiten verschieben lassen und so verschiedene Einblicke in eine ärmliche Behausung freigeben, wie man sie aus den Favelas Lateinamerikas kennt. Die "andere Maria" (Wallis Giunta) - gemeint ist Maria von Bethanien, die in der Bibelauslegung oft auch als Maria Magdalena gelesen wurde - betreibt darin mit ihrer Schwester Martha (Jasmin White) ein Obdachlosenasyl für Frauen. Ihr Bruder Lazarus (Alok Kumar) liegt im Sterben, ehe Jesus, ein Mann aus der Gegend, der gerade viele Freunde um sich schart, ihn wiedererweckt.

Füße waschen, Füße waschen

Da die Macher das Oratorium als ursprünglich rein konzertante Gattung offenbar ernst nehmen (Regie: Lisenka Heijboer-Castanón), hat man bis zu dieser Szene noch nicht viel Bewegung gesehen. Und auch keinen Jesus - was vielleicht der originellste Einfall des Werks ist. Der große Absente wird vom sechsköpfigen Kernensemble, einem Chor und Tänzerinnen zwar beständig beschworen, erscheinen wird er allerdings nie. Nicht einmal zu seinem letzten Abendmahl kommt der Meister in Persona. Mit dem Pessachfest endet der lähmende erste Akt, bei dem Lazarus ruhig hätte liegen bleiben können, wenn nicht so viele Füße hätten gewaschen werden müssen.

Vertont hat Sellars' Libretto der US-Komponist John Adams. Die Gesangsparts gelingen den Darstellenden allesamt tadellos. Das Volksopern-Orchester unter der Leitung von Nicole Paiement turnt sich bravourös durch die vielen Tempowechsel. Klangschalen-Sounds bringen fernöstliche Akzente mit ein, ansonsten aber plätschert Adams Komposition mäßig aufregend dahin. Kein Motiv ist auszumachen, keine Melodie bleibt im Ohr.

Apropos: Jenes Ohr, das Petrus in der biblischen Erzählung einem römischen Soldaten abhackt, wird hier einem Polizisten abgetrennt, der den Heiland festnehmen will. Das Ohr bekommt einen Sonderauftritt als Ganzkörperkostüm mit Glitzerhotpants, während dem Polizisten minutenlang Sand aus dem löchrigen Schädel rinnt. Überhaupt wechselt im zweiten Akt, in dem weitgehend der Chor das Geschehen bestimmt, die Szenerie immer stärker auf die politische Ebene: Streiks und Sozialproteste werden angedeutet, die linksaktivistische Ästhetik Lateinamerikas mit der Bibel kurzgeschlossen.

Tolle Tanzeinlagen

Nach der Pause gewinnt die Wiener-Festwochen-Co-Produktion an Fahrt, vom statischen Oratorium geht es jetzt mehr in Richtung Oper. Hängen bleibt aber außer dem tollen Tanzensemble, das an Kampfsport erinnernde Choregraphien aufführt, abermals nicht viel.

Bei der Kreuzigung ist kein Kreuz zu sehen, ein Triptychon mit dem Felsen Golgotha muss reichen. "Spring" (Frühling) steht nach der Grablegung auf einer Leinwand und soll uns bauernschlau daran erinnern, warum das Fest der Auferstehung gerade in dieser Jahreszeit gefeiert wird. Ein Hirsch spaziert als Symbol für Gott über die Bühne. Pantheismus und Befreiungstheologie - so kann man das Evangelium schon inszenieren, hier ist es in Summe nur leider zum Abgewöhnen.

Sellars scheitert letztlich an der Unentschiedenheit. Er hätte Maria Magdalenas Geschichte erzählen, das Evangelium als emanzipatorischen Befreiungskampf oder als beseeltes Naturschauspiel darstellen können. Der Versuch aber, alle drei und mehr Motive in ein Stück zu packen, geht schief, die Musik von John Adams tut das Ihrige dazu. Das Premierenpublikum spendete freundlichen Applaus, einige waren aber auch froh, dass diese Passion ein Ende hatte. (Stefan Weiss, 16.6.2024)