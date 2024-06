Im Gastblog berichtet Bernhard Gmeiner, Lehrer an einem Wiener Gymnasium, über den Einzug von KI im Schulalltag.

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Art und Weise, wie wir lehren und lernen. In dieser neuen Ära können Lehrkräfte – neben all den Herausforderungen – ihren Berufsalltag effizienter gestalten und sich auf das Wesentliche konzentrieren: die individuelle Förderung ihrer Schüler und Schülerinnen. Wie kann also die KI den Job vereinfachen und optimieren? Die folgenden Anwendungsbeispiele aus der Praxis geben einen kleinen Einblick.

KI kann Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, besseren Unterricht zu gestalten. Getty Images

Fehlerfreie Kommunikation

DeepL Write ist mein täglicher Begleiter bei der Erstellung von Unterrichtstexten und E-Mails an Eltern und Kollegenschaft. Besonders hilfreich sind die Funktionen zum Paraphrasieren und zu Vokabularalternativen. Mit DeepL Translate erreiche ich zudem Familien mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen.

KI als Schreibtutor

Das Tool fiete.ai begleitet den Schreibprozess der Schülerinnen und Schüler, indem es personalisiertes, von der KI erstelltes Feedback auf den ersten Entwurf ihres Textes gibt. Die Rückmeldungen sind auf die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen zugeschnitten, da die Lehrperson die Kriterien zur Beurteilung ganz genau definieren kann. Nach der Überarbeitung können Lehrkräfte, die jederzeit Einsicht in alle Prozessschritte haben, den finalen Text bewerten und korrigieren. Für das Schreiben in der Schule im Zeitalter der digitalen Revolution ist es jedoch wichtig zu betonen, dass die Bewertung nicht am Endprodukt Text erfolgen darf, sondern der Schreibprozess an sich im Mittelpunkt stehen muss. Dieser kann, wie das Beispiel fiete.ai zeigt, mithilfe von KI begleitet werden.

Feedback per KI über fiete.ai. fiete.ai

Ein weiteres Tool, das beim Feedback und bei der Korrektur von Texten helfen kann, ist BRISK. Diese Anwendung fungiert als Chrome-Plugin und ermöglicht es Lehrkräften, sehr einfach und effektiv Korrekturen von Schülertexten zu erstellen. Dies geschieht als Kommentarfunktion innerhalb der Google Docs Oberfläche, was besonders für Schulen interessant sein könnte, die mit Google Classroom arbeiten.

Unterricht besser geplant

Für mich ist ChatGPT ein wertvoller Planungspartner und Ideengeber bei der Unterrichtsvorbereitung. Die Lehrperson behält hier stets die Kontrolle, während die KI sie aber effizient bei der Erstellung und Aktualisierung der Unterrichtsmaterialien unterstützt. Die kreativen Ideen und strukturierten Lösungsansätze haben mir schon oft die Unterrichtsplanung erleichtert und zu innovativen Unterrichtseinheiten geführt, auf die ich ohne die KI nie gekommen wäre. Besonders beim Elementarisieren von komplexen Themenfeldern assistiert die KI perfekt, da sie zum Beispiel anhand von fiktiven Szenarien komplizierte Vorgänge in einfacher Sprache runterbrechen und erklären kann. Als Einstieg in ein Themenfeld ist die KI bei mir also fast immer mit an Bord.

Mit Diffit.me lassen sich aus einer Idee, einem Artikel oder einem Video im Handumdrehen verschiedene Unterrichtsmaterialien erstellen. Das Tool generiert schnell maßgeschneiderte Inhalte, die für verschiedene Klassenstufen angepasst werden können. Lehrkräfte können so effizient Arbeitsblätter, Quizze und Präsentationen erstellen, die man dann in verschiedene digitale oder analoge Formate exportieren kann.

Effektive Erstellung von Unterrichtsmaterialien. Diffit.me

Rubrics leicht erstellt

ChatGPT unterstützt mich effizient bei der Entwicklung von Bewertungsschemata für Gruppenarbeiten, Referate und Texte. Mithilfe der KI kann ich detaillierte und faire Bewertungskriterien erstellen, die für Schülerinnen und Schüler und für mich transparent und nachvollziehbar sind. Diese Kriterien erleichtern es, konstruktives und zielgerichtetes Feedback zu geben, welches den Jugendlichen hilft, ihre Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln.

Lehrmaterialien mit Transcripts erstellen

Die Nutzung von Transkripten aus Youtube-Videos bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Lehrmaterialien zu generieren. Durch Browser-Plugins sind diese Transkripte leicht zugänglich. Nachdem ich ein relevantes Video ausgewählt habe, greife ich auf das Transkript zu und kann daraus gezielt Zusammenfassungen und spezifische Aufgabenstellungen erstellen. Zum Beispiel kann ich aus einem Geschichtsvideo Fragen zur Analyse historischer Ereignisse entwickeln oder aus einem Wissenschaftsvideo Verständnisfragen und Diskussionspunkte ableiten. Ähnlich nutze ich Transkripte von Podcasts oder Hörbüchern, um Aufgaben an den Schwierigkeitsgrad und die Lernziele meiner Klasse anzupassen.

Beispielhafte Darstellung eines Youtube Transcripts mit Glasp.co. YouTube

Effektive Modellantworten

Das Erstellen von Lösungsvorschlägen ist ein effektives Werkzeug in meinem Unterricht, das den Schülerinnen und Schülern hilft, ihre Lösungsansätze zu verfeinern und zu vertiefen. Ein Beispiel dafür ist ein Stationenbetrieb zum Thema "Klimakrise" in meiner achten Klasse. Für jede Station habe ich mithilfe von ChatGPT spezifische Modellantworten erstellt. Diese wurden den Lernenden nach Abschluss aller Stationen zur Orientierung und Verbesserung ihrer Lösungen zur Verfügung gestellt. Dieser Schritt erspart mir als Lehrer viel Zeit, da ich nicht jede Antwort einzeln überprüfen und kommentieren muss. Die Musterantworten bieten eine klare Referenz und ermöglichen es mir, mich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.

ChatGPT-Whisper-Funktion

Die mobile ChatGPT-App bietet eine enorme Erleichterung und Zeitersparnis bei der Eingabe und dem Prompten. Dank der Audio-Input-Funktion kann man einfach drauflos plaudern und detailliert das gewünschte Ergebnis beschreiben. Dies funktioniert sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch hervorragend. Wann immer man mich in meinem Schulgebäude spazieren gehen und ins Handy reden sieht, weiß man, dass ich gerade einen sehr langen Prompt in ChatGPT spreche. Dies ist besonders hilfreich für eine bessere Kontextualisierung, die ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Einsatz von KI ist und wahrscheinlich den großen Unterschied zum herkömmlichen Googeln ausmacht. Je genauer der Kontext beschrieben wird, desto besser ist der Output.

Start-ups aus Österreich, die Lehrende unterstützen

Neben den großen, marktbeherrschenden Tools aus den USA (und in Mitteleuropa natürlich aus Deutschland) gibt es auch in Österreich innovative Tools wie Teachino und Lumivara, die den Lehreralltag erleichtern sollen. Teachino bietet eine umfassende Plattform zur Unterrichtsplanung und -organisation, mit der Lehrkräfte Materialien effizient verwalten und austauschen können. Lumivara unterstützt u.a. durch KI-gestützte Lernanalysen, die individuelle Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler erkennen und darauf abgestimmte Fördermaßnahmen vorschlagen. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese Tools auf dem hart umkämpften Markt etablieren können.

Die große Hoffnung

Es zeigt sich also, dass die KI sich als unverzichtbares Werkzeug erweist, das den Lehralltag nicht nur vereinfacht, sondern auch bereichert und optimiert. Die große Hoffnung meinerseits ist also, dass die Technologie es uns ermöglicht, unsere gewonnene Zeit und Energie im Lehrberuf auf die individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen zu konzentrieren. Wenn dies tatsächlich zu einer verbesserten Lehrer-Schüler-Beziehung und einer höheren Unterrichtsqualität führt, dann stimmt es wohl wirklich: Die KI macht uns zu besseren Lehrpersonen. (Bernhard Gmeiner, 24.6.2024)